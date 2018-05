Izrael i USA zaczynają ofensywę przeciw Teheranowi. Będzie z tego wojna?

Izrael i Stany Zjednoczone zaczynają ofensywę przeciw Teheranowi. Na razie dyplomatyczną, ale opartą na najpoważniejszych zarzutach – oszukania społeczności międzynarodowej w sprawie planów budowy broni jądrowej. Czy będzie z tego wojna?

Premier Izraela Benjamin Netanjahu znany jest z nietuzinkowych zachowań i kontrowersyjnych wypowiedzi. Jest politykiem dynamicznym, znającym jak mało kto rzemiosło retoryki i propagandy. Idącym z duchem czasu. To, co zrobił w poniedziałek, świadczy nie tylko o doskonałym wyczuciu języka i formy współczesnego przekazu, świadczy też o determinacji. Teraz albo nigdy – musiał pomyśleć Netanjahu, kiedy wchodził na podest, z którego miał przedstawić trwającą niespełna 20 minut prezentację opartą – jak twierdził – na wykradzionych przez izraelski wywiad irańskich archiwach nuklearnych.

Jeśli Państwo nie widzieli, warto to obejrzeć. Jeśli nie macie ochoty, proszę sobie wyobrazić premiera Izraela w roli wykładowcy motywacyjnego cyklu TED.

Bibi à la TED

Rządowa sala konferencyjna, podium z mikrofonem, wielki ekran LED i kilka przykrytych czarnym suknem szaf od razu sygnalizowały, że zdarzy się coś niezwykłego. „Dzisiaj ujawnimy nowe i dobitne dowody na istnienie tajnego programu broni jądrowej, który Iran przez lata ukrywał przed społecznością międzynarodową w swoim tajnym archiwum atomowym. Pokażemy wam Irańskie Tajne Akta Atomowe” – nawet wstęp do prezentacji brzmiał jak telewizyjna reklamówka ekscytującego serialu szpiegowskiego.

Tyle że jeśli premier Izraela mówił prawdę, to serial dział się naprawdę, a jego scenarzyści nie pochodzą z Hollywood. Po takim wstępie przez następny kwadrans, nienaganną angielszczyzną, posługując się obrazami i artefaktami, premier Izraela opisywał ostatnie osiągnięcia swoich służb wywiadowczych.

Co ujawnił Netanjahu?

Najpierw przypomniał deklaracje przywódców Iranu, że nigdy nie starali się budować broni jądrowej. Kolejno odtwarzał fragmenty wystąpień najwyższego przywódcy ajatollaha Chamenei, prezydenta Rouhaniego, ministra spraw zagranicznych Javada Zarifa. Potem na ścianie pojawił się wielki napis: Iran skłamał.

Netanjahu pokazał satelitarne zdjęcie budynku w Teheranie, w którym jego agenci mieli wykryć tajne archiwum, a potem zdjął czarne sukno ze stojących za nim szaf. Pół tony dokumentów, 55 tysięcy stron w skoroszytach, 55 tysięcy dokumentów na płytach CD.

Atomowe tajemnice Iranu od tej pory są nie tylko w rękach Izraela, trafić mają też w ręce USA, innych krajów i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – jako dowody oszustwa na gigantyczną skalę. Przez kolejne dziesięć minut Netanjahu z nieskrywaną satysfakcją i aktorską wprawą zdradzał sekrety programu Amad.

Atomowy Amad

Według Netanjahu projekt Amad był kompleksowym programem budowy i testowania broni jądrowej, zmierzającym do uzyskania pięciu 10-kilotonowych głowic możliwych do umieszczenia na pociskach balistycznych. Co więcej, premier Izraela twierdzi, że ma dowody na to, iż Iran nie zaprzestał tych prac zgodnie z zobowiązaniem międzynarodowego porozumienia z 2015 roku, a jedynie je zamroził, zachowując wszelkie niezbędne dane i materiały, by w każdej chwili je uruchomić.

Na potwierdzenie pokazał uzyskane z wykradzionego archiwum zdjęcia, filmy i dokumenty, obrazujące poszczególne elementy programu atomowego: projektowanie i budowę bojowych urządzeń nuklearnych opartych na zjawisku implozji, miejsca wyznaczone do przeprowadzenia próbnych eksplozji, integrację gotowych pakietów nuklearnych na głowicach pocisków balistycznych. Przypomniał, że Iran dysponuje pociskami o zasięgu od 1000 do prawie 2000 km, które mogą dosięgnąć Rijadu i Tel Awiwu – stolic dwóch regionalnych rywali.

Ujawnił, że szef projektu Amad dr Mohsen Fakhrizadeh po zawarciu porozumienia atomowego przeszedł z programu wojskowego do naukowego, gdzie stoi na czele „wydziału specjalnego”. Stwierdził, że w ramach prac naukowych Iran umieści tysiące wirówek do wzbogacania uranu we wnętrzu góry, rzekomo po to, by produkować radioaktywne izotopy do użytku medycznego. Wreszcie przypomniał, że w raporcie dla MAEA Iran zaprzeczył istnieniu programów budowy broni jądrowej, w szczególności istnieniu programu Amad. Zdaniem Netanjahu jego dowody świadczą o tym, iż Iran okłamał sygnatariuszy porozumienia, prowadził zaawansowane badania nad głowicami jądrowymi i jest w każdej chwili gotów je wznowić. Mało tego, według premiera Izraela właśnie to porozumienie, znane na świecie jako JCPoA lub w skrócie „Iran deal”, daje Iranowi swobodę w osiągnięciu celu: posiadania broni jądrowej.