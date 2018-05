Nastoletnie państwo dorasta. Timor Wschodni kończy 16 lat

Marcelino Pereira w 2008 roku dowiedział się, w jaki sposób 30 lat wcześniej zginął jego ojciec Porfirio Aleixo. – Gdy się urodziłem w 1977 roku, dwa lata po rozpoczęciu okupacji Timoru-Leste przez Indonezję, ojciec zostawił mojej matce ręcznie napisane moje imię, wziął karabin na plecy i poszedł w dżunglę walczyć o niepodległość. Rok później zamordowali go koledzy z partyzantki z marksistowskiego odłamu partii Fretilin – opowiada.

34 lata później, w pierwszych wyborach w Timorze zmierzającym po niepodległość odbitą z pomocą ONZ z rąk Indonezji, Marcelino zagłosował na tę samą partię Fretilin. Wtedy jeszcze nie wiedział, że to partyzanci, a nie indonezyjskie wojsko, zabili jego ojca.

Dziś, 17 lat po tych wyborach, Marcelino nie głosuje już na Fretilin, choć nie z zemsty. Śmierć ojca jest dla niego po prostu elementem długiej i trudnej walki o niepodległość, w której nie zabrakło ofiar walk między fakcjami Timorczyków. Marcelino jest teraz oficerem prasowym koalicji AMP, której szefem jest Xanana Gusmão. I właśnie pomógł mu wygrać wybory, po których głównym zadaniem nowego rządu ma być wydarcie się z niedługiej, ale ciążącej nad wszystkim w Timorze historii.

Co może być o tyle trudne, że Xanana przez lata był liderem Fretilin (również wtedy, gdy w bratobójczej walce marksiści mordowali bardziej umiarkowanych partyzantów) i jest symbolem walki o niepodległość Timoru. Zresztą dla całej klasy politycznej powodem do dumy jest to, co robili w latach okupacji, a niekoniecznie to, co zrobią z uzyskaną władzą.

Timor Wschodni, dorastający nastolatek

– Timor-Leste jest dorastającym nastolatkiem. 16 lat to trudny wiek i ma wiele problemów, ale to już czas, by zacząć brać za siebie odpowiedzialność – mówi Vidal Campos, działacz jednej z najprężniejszych timorskich organizacji pozarządowych BaFuturu.

W zeszły weekend wziął tę odpowiedzialność. Timorczycy po raz drugi w ciągu niecałego roku głosowali w wyborach parlamentarnych po tym, jak upadł poprzedni rząd mniejszościowy. Mimo doniesień o nieprawidłowościach w ciągu kampanii wybory zostały uznane przez grupę obserwatorów z Australii, Stanów i Unii Europejskiej za ogólnie uczciwe. Frekwencja przekroczyła 80 proc., choć były obawy, że obywatelom nie będzie się chciało znów iść do urn. To potwierdzenie oczekiwań raczej niż zaskoczenie – Economist Intelligence Unit ocenia timorską demokrację najlepiej w regionie i wyraźnie wyżej niż polską czy węgierską.

Ale Campos wie, że wciśnięty między Indonezję a Australię kraj, dawna portugalska kolonia, musi już wkroczyć w dorosłość. 20 maja będzie świętował 16. urodziny. Gdyby był człowiekiem, za rok zyskałby prawa wyborcze. Czas, by zacząć coś tworzyć, a nie tylko beztrosko płynąć przez młodość, bo obywatele desperacko wyczekują poprawy poziomu życia.

Xanana jest dla nich symbolem takim jak Mandela w RPA czy Gandhi w Indiach, choć w przeciwieństwie do nich nie uciekał od walki zbrojnej, więc może bliżej mu do Fidela Castro. Spędził 20 lat jako partyzant w dżungli i przez to Pokojowa Nagroda Nobla w 1996 roku trafiła nie do niego, a do podległego mu dyplomaty José Ramosa-Horty. To on jest architektem sojuszu komunistycznych partyzantów i Kościoła katolickiego, to on doprowadził do przełomowej dla Timorczyków pielgrzymki Jana Pawła II na wyspę w 1989 roku, to on, nawet siedząc w indonezyjskim więzieniu, w końcu doprowadził do niepodległości.

Ale w 2018 roku wyborcy w Dili są bardziej zainteresowani tym, żeby nowy rząd zapewnił im czystą wodę, stabilną elektryczność, lepsze drogi, dostęp do szkół, szpitali i – przede wszystkim – pracę. Nawet w Balibar, górskiej wiosce, w której lokal wyborczy stał kilkaset metrów od domu Xanany, wyborców coraz mniej interesują triumfy sprzed 20 lat. – To czas na nowe pokolenie polityków. Oni nie mogą zachowywać się jak poprzednicy. Nowi ludzie, nowe metody – mówi Belsior Santos, student z Dili.