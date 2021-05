Kemping w stylu glamour

Wakacje w domku na drzewie, luksusowym namiocie czy w latarni morskiej? To wszystko w te wakacje oferuje Chorwacja.

Jednym z takich obiektów jest latarnia morska na wyspie Host w środkowej Dalmacji. Nie dojedziecie tu samochodem, który trzeba pozostawić na stałym lądzie, właściciel obiektu dowiezie was na wyspę łodzią. Znajdziecie się na zupełnym pustkowiu, mając całą wysepkę dla siebie. Gdy jednak będziecie chcieli wrócić do cywilizacji, pozwiedzać lub po prostu zrobić zakupy, do dyspozycji jest motorówka, którą można przeprawić się na ląd.

Nasz przegląd glampingowych miejsc w Chorwacji zaczniemy nie od kempingów, a od najbardziej oryginalnego i romantycznego rozwiązania, jakim jest nocleg w latarni morskiej. Na wyspach i wysepkach Adriatyku, których jest dokładnie 1244. Na początku XIX wieku zbudowano 48 latarni morskich, a przy nich na pustkowiach, na otwartym morzu budowano domy, w których przez lata mieszkali latarnicy ze swoimi rodzinami. Dziś niektóre latarnie morskie zostały odnowione, a kilkanaście z nich dostosowano do pobytu turystów, którzy chcą uciec od zgiełku, przepełnionych plaż i poszukują spokoju. Pobyt na pustkowiu, niespieszne wakacje z dala od gwaru kurortów, to marzenie wielu zapracowanych urlopowiczów, a pobyt w apartamentach zorganizowanych w starych latarniach morskich to prawdziwa przygoda z błękitem Adriatyku w tle.

Kolejna samotnia, którą polecamy państwu z czystym sumieniem to latarnia na wysepce Pločica. Także tu urządzono dwa apartamenty, dwu- i trzypokojowy. Najbardziej romantyczny pokój to ten od północy, na pierwszym piętrze budynku. Samą latarnię wzniesiono w 1887 roku, do dziś zachowały się ściany i podłogi z surowego kamienia. Wybór tej latarni to dobra opcja dla dużej rodziny z dziećmi (lub nawet dwóch rodzin, bo jest tu miejsce dla maksymalnie 14 osób), które chcą spędzić spokojne wakacje z dala od zgiełku. Na niewielkim terenie macie tu do wyboru zarówno plażę z płytką wodą, gdzie spokojnie mogą pluskać się małe dzieci, niewielką, piaszczystą lagunę, jak i świetne miejsce do pływania i nurkowania dla bardziej zaawansowanych po drugiej stronie wysepki. W skwarne dni cień zapewniają rosnące tu drzewa figowe. Uwaga, przed przeprawieniem się na naszą wyspę Robinsona warto zrobić duże zakupy, bo w czasie urlopu nie ma możliwości wycieczek na stały ląd, a łódź gospodarza dostarczy nas na miejsce na początku, by odebrać dopiero na koniec pobytu.

Inne ciekawe miejsce to położona jeszcze dalej od lądu latarnia zlokalizowana na wyspie Palagruža. To najbardziej odległa chorwacka wysepka, rzucona na środek Adriatyk pomiędzy chorwackim a włoskim wybrzeżem. Latarnia zbudowana w 1875 roku, dziś oferuje dwa niewielkie apartamenty. Skalista wysepka, porośnięta skromną śródziemnomorską roślinnością oferuje samotność i niesamowity romantyzm.

Opisane wyżej latarnie to nie koniec niezwykłej, ekskluzywnej oferty. Historyczne, XIX-wieczne apartamenty z dala od zgiełku znajdziemy też w latarniach Porer, Prisjniak, Savudrija, Struga, Sušac, Sveti Ivan na Pućini, Sveti Petar, Tajerske Sestrice i Veli Rat. Część z nich na skalistych wysepkach, część na wybrzeżu. We wszystkich znajdziemy nie tylko niezwykły klimat, ale też wygodne zakwaterowanie, na niektórych wyspach musimy liczyć się z koniecznością oszczędzania słodkiej wody do mycia. Nie ma za to kłopotu z internetem, część obiektów oferuje bezpłatne wifi, we wszystkich złapiemy zasięg przez telefon komórkowy. Na koniec – miła niespodzianka dotycząca ceny. Można by się spodziewać, że tak niezwykłe wakacje to ruina dla portfela. Nic bardziej błędnego!

Choć latarnie to chorwacka specjalność i prawdopodobnie najbardziej oryginalny sposób zakwaterowania, to nie jest to ostatnie słowo tego adriatyckiego kraju w dziedzinie glampingu. W rejonie słynnych Jezior Plitwickich możemy znaleźć najróżniejsze metody oryginalnego zakwaterowania blisko natury. Najbardziej niezwykły nocleg oferują domki na drzewie. Zbudowane z drewna, w zgodzie z naturą, wśród gałęzi wysokich sosen, oferują komfortowe zakwaterowanie dla czterech osób (ew. pięciu, gdy piąta osoba to dziecko). W domku wśród sosnowych szyszek, poza ciszą, spokojem i niezwykłym doświadczeniem bezpośredniego kontaktu z naturą znajdziemy dwie sypialnie, kuchnię wyposażoną w urządzenia do gotowania i lodówkę, łazienkę z toaletą i prysznicem, a także wszystkie zdobycze cywilizacji, takie jak bezprzewodowy internet, telewizja satelitarna czy klimatyzacja. Bez schodzenia na ziemię relaksować się możemy na prywatnym tarasie wśród drzew.