Jeszcze więcej szwajcarskich wrażeń na torach

W trzeciej części naszego przewodnika zachęcamy do podróży przez Szwajcarię Ekspresem Lodowcowym, bratem Ekspresu Bernina. Komu nie dość kolejowych wrażeń, ten na pewno powinien spróbować jeszcze innej atrakcji – przejazd historycznym składem kursującym między miejscowościami Davos i Filisur.

St. Moritz, skąd można rozpocząć jazdę, to elegancja, styl i klasa. Od roku 1864 St. Moritz uchodzi za mekkę alpejskiej turystyki zimowej. Wspaniałe restauracje i renomowane hotele przyjmują gości z całego świata. Z kolei wokół stacji końcowej - górskiej wioski Zermatt - wznosi się wiele czterotysięczników, wśród nich oczywiście Matterhorn. W Zermatt można liczyć nie tylko na mnóstwo słońca, ale też na świeże górskie powietrze i brak ruchu samochodowego. Po wiosce poruszają się tylko pojazdy elektryczne oraz oczywiście bryczki. Kto po przejażdżce Ekspresem Lodowcowym nie ma jeszcze dość wrażeń, może pojechać dalej na szczyt Gornergrat, z którego doskonale widać Matterhorn.

Ciekawym uzupełnieniem podróży Ekspresem Bernina jest inny światowej sławy pociąg panoramiczny - Ekspres Lodowcowy (Glacier Express). Podróż nim przez Alpy Szwajcarskie zapewnia niesamowite atrakcje od stacji początkowej aż do końcowej. Ekspres Lodowcowy kursuje pomiędzy St. Moritz a Zermatt u podnóża słynnego szczytu Matterhorn. Po drodze pociąg przejeżdża przez dolinę Albula, wąwóz Ruinaulta (zwany szwajcarskim Wielkim Kanionem), przełęcz Oberalp (najwyższy punkt na trasie, położony na wysokości 2033 metrów nad poziomem morza), Andermatt, Fiesch i dziewiczy Goms.

Cała podróż Ekspresem Lodowcowym trwa osiem godzin, podczas których pociąg pokonuje 290 kilometrów. Połączenie to bywa nazywane najwolniejszym ekspresem świata. Ale po co się spieszyć? Na trasie znajduje się aż 291 mostów i 91 tuneli. Obok uczty dla oczu mamy też ucztę dla podniebienia. Hitem pociągowej restauracji jest „wiejski talerz” z suszoną wołowiną, specjalnością regionu.

Rozkład jazdy (ważny do 24.10.2021)

Zermatt - St. Moritz

Pociąg 902 Pociąg 904* Zermatt 08:52 09:52 Brig 10:18 11:18 Andermatt 11:54 12:54 Disentis Mustér 13:11 14:11 Chur 14:32 15:32 Tiefencastel 15:27 16:27 Filisur** 15:41 16:41 Samedan 16:29 17:29 St. Moritz 16:38 17:38

St. Moritz - Zermatt

Pociąg 903 Pociąg 905* St. Moritz 08:51 09:50 Samedan 09:01 09:58 Filisur** 09:49 10:47 Tiefencastel 10:07 11:07 Chur 11:06 12:14 Disentis Mustér 12:37 13:37 Andermatt 14:08 15:08 Brig 15:40 16:40 Brig 15:55 16:45 Zermatt 17:10 18:10

* Planowane przywrócenie kursowania od 18.06.2021

** Możliwość przesiadki z/do Davos

Na deser: pociąg z wagonami historycznymi Davos Platz – Filisur

Od 8 maja do 31 października Koleje Retyckie zapraszają do podróży między Davos a Filisur na pokładzie historycznego pociągu z wagonami z lat dwudziestych poprzedniego stulecia. Nostalgia miesza się z przygodą na trasie prowadzącej przez słynny wiadukt Wiesen, najdłuższy i najwyższy most wśród wszystkich na sieci Kolei Retyckich. Fascynująca podróż otwartymi wagonami ciągniętymi przez zabytkową lokomotywę dostępna jest w standardowej cenie biletów, obowiązującej na tym odcinku. Nie są wymagane żadne dopłaty.