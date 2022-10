88. Kongres PEN International: solidarnie z kobietami i mieszkańcami Iranu

My, członkowie PEN International, wzywamy do natychmiastowego zakończenia działań zbrojnych w Iranie postawienia zabójców Mahsy przed trybunałem.

Mahsa (Zhina) Amini była 22-letnia Kurdyjką, której śmierć po aresztowaniu przez irańską „policję ds. moralności” wywołała wciąż trwające masowe protesty w całym Iranie. Mahsa została zatrzymana 13 września w Teheranie za rzekome niezastosowanie się do zasad ubioru obowiązujących kobiety. Media podają, że w areszcie była torturowana, policja zaprzecza tym twierdzeniom.

Mahsa została przewieziona do szpitala Kasra w Teheranie, gdzie przebywała w śpiączce do 16 września, kiedy to została uznana za zmarłą. Władze Iranu utrzymują, że Mahsa przeszła zawał serca, jednak rodzina nie zgadza się z tą opinią. Ciało zmarłej zostało przewiezione do jej rodzinnego miasta Saqqez, którego mieszkańcy zgromadzili się wraz z rodziną na uroczystościach pogrzebowych.

To zgromadzenie stało się początkiem masowych protestów w całym Iranie. Demonstranci zbierają się na ulicach, niosąc banery i skandując hasła: „Kobiety – życie – wolność” oraz „Precz z dyktatorem”. Władze w brutalny sposób starały się stłumić protesty – nieoficjalne doniesienia mówią o licznych ofiarach śmiertelnych i o rannych oraz o tysiącach zatrzymań. W zeszłym tygodniu media donosiły o niepokojących awariach internetu i ograniczonym dostępie do sieci w wielu miejscach kraju, co poważnie utrudniło dostęp do informacji na temat brutalnej reakcji ze strony rządu. Według początkowych komunikatów zginęło co najmniej 13 osób, a wiele innych zostało rannych na skutek irańskiego ataku rakietowego i ataku dronów na rejon Kurdystanu w Iraku, który miał miejsce 28 września.

Władze Iranu utrzymują, że ataki te skierowane były przeciwko grupom kurdyjskim stojącym za masowymi protestami, które ogarnęły kraj po śmierci Mahsy. Od czterech dziesięcioleci reżim w Iranie uciska kraj, stosując masowe zabójstwa, tortury, aresztowania, cenzurę i ograniczanie podstawowych wolności. Aresztuje, torturuje i zabija działaczy politycznych, pisarzy, poetów, artystów, robotników, nauczycieli i studentów.

My, członkowie PEN International zgromadzeni na 88. Kongresie w Uppsali w Szwecji, zdecydowanie potępiamy brutalny atak na wolność wyrazu w Iranie. Wyrażamy solidarność z kobietami i mieszkańcami Iranu w ich walce o wolność i sprawiedliwość i wspieramy ich żądanie przyszłości bez tyranii i dyktatury. Wzywamy do natychmiastowego zakończenia działań zbrojnych, do zaprzestania ataków na wolność wyrazu w Iranie oraz do postawienia zabójców Mahsy przed trybunałem.