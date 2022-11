I jak tu nie zwariować z zachwytu – czyli chorwacka przygoda żeglarska!

Jeszcze tego nie wiesz ale wyspy chorwackie to twoje żeglarskie miejsce! To fantastyczne warunki do pływania jachtem przez cały rok wzdłuż niepowtarzalnej linii brzegowej, to miejsca różnorodne, inne niż wszystkie. No więc zaczynamy! Zanurzysz się w zachwycie! Ahoj przygodo!

Stopy wody pod kilem!” to życzenie zna każdy żeglarz, który wypływa z portu i ma nadzieję na niesamowitą przygodę. Chorwacja to kraina pełna malowniczych wysp i wysepek z wyjątkowo imponującą długością linii brzegowej. To aż 1244 wyspy z nowoczesnymi marinami, to również zatoki i naturalne porty. Nie można się nudzić, bo różnorodność zaskakuje! Jednak jest coś jeszcze. Chorwacka żegluga jachtowa oferuje coś niezwykłego – możliwość zacumowania jachtu i przenocowania pod rozgwieżdżonym niebem z dala od brzegu. To wyjątkowe miejsca na wodzie, znajdujące się u wejścia do portów. Nie występują na Morzu Północnym czy Bałtyku – są to tzw. mariny na morzu. Miejsca nieoczywiste, rozlokowane w zatokach boje cumownicze, pozwalają zatrzymać się na noc, z dala od gwaru portowych miasteczek. To również wygodne rozwiązanie gdy pogoda zakręca i delikatnie się zmienia, przy nadchodzącym wiatrem bura (o czym poniżej), gdzie w tym czasie w marinach tzw. bezpieczne cumowanie jest obowiązkowe. Dobrze i pewnie jest, jeśli z tej możliwości korzystają żeglarze, którzy podstawowe manewry żeglarskie, takie jak człowiek za burtą, dochodzenie, odchodzenie, stawanie w dryf, mają w jednym palcu.

Którą wyspę wybrać? Wszystkie! Liczba wysp jest powalająca. Jak w tym gąszczu niesamowitych miejsc wybrać to jedno, od którego można zacząć swoją podróż z przygodą morską? Może na początek Mljet z dwoma słonymi jeziorami. To wyspa najbardziej zielona ze wszystkich na Adriatyku, na której w zachodniej części znajduje się Park Narodowy z roślinnością kwitnącą tylko tu. Odizolowana, trochę pusta, jest idealna do niespiesznego odkrywania i podziwiania bogatego życia roślin. Ci, którzy się tam udają powinni wiedzieć, że w Odysei Homera, piękna nimfa Kalipso spędziła z Odyseuszem na tej rajskiej wyspie siedem lat. Żeglując dalej warto odwiedzić inną, równie dziką i zieloną wyspę, Lastovo. Jest częścią archipelagu o tej samej nazwie, składającego się z ponad 40 wysp, gdzie największe to Sušac, Prežba czy Mrčara. Tam na żeglarzy czeka raj – maleńkie, bajeczne plaże i skaliste zatoczki. Strome urwiska i malownicze klify zobaczymy również w zatokach Barje, Studeno dance, Davjenica, Korita, Staklena czy Uska. Można zahaczyć po drodze o wyspę Korčula z malowniczym miastem o tej samej nazwie i przepiękną starówką. Warto wiedzieć, że prawdopodobnie urodził się w niej wenecki podróżnik Marco Polo. A może Hvar, najsłoneczniejsza ze wszystkich wysp, ze względu na łagodny klimat i aż 2726 słonecznych godzin w roku! Wyspa zaskoczy odurzającym zapachem lawendy zmieszanej z zapachem lasów piniowych i śródziemnomorskiej roślinności. Ważna wskazówka dla żeglarzy - Hvar jest wyspą dosyć popularną, wiec dobrze przypłynąć wystarczająco wcześnie, najlepiej przed południem by zarezerwować miejsce w marinie miejskiej lub na kotwicowisku.

Niektórzy wybierają jeszcze inną, nieco mniejszą i oddaloną wyspę Vis z pobliską maleńką wysepką Biševo, która zaskoczy urzekająco piękną Błękitną Jaskinią (Modra špilja). Ciekawostką dla żeglarzy miłośników kina, jest fakt, że wyspa Vis i Zatoka Barjaška były „bohaterem” drugiej części filmu „Mamma Mia”. W filmie zagrało wiele gwiazd amerykańskiego kina min. Pierce Brosnan. który stał się ulubieńcem mieszkańców. Koniecznie zajrzyjcie do kawiarenki, w której najczęściej przesiadywał. Możemy popłynąć nieco dalej do wyspy Brač i bezpieczne zakotwiczyć w jednej z głębokich zatoczek, cichych i spokojnych - Milna, Bobovišća czy Pučišća. Wyspa Brač w środkowej Dalmacji jest „właścicielką” najpiękniejszej plaży Chorwacji, ulokowanej wzdłuż wąskiego cypla, to Zlatni Rat. Ta wielość wyboru może przerażać ale na pewno jest pociągająca. Z którego miejsca zaczniecie swoją chorwacką żeglugę zależy tylko od Was, ale to przyjemne wyzwanie. Do portów można zawijać o każdej porze roku i zwiedzać wyspy, płynąc od jednej do drugiej. Chorwacja dla żeglarzy to przestrzeń z tysiącami miejsc do cumowania na morzu i lądzie. To też nowoczesne mariny, w których można wynająć jacht i ukończyć profesjonalne kursy żeglowania.

A może nietypowo popłynąć szlakami latarni morskich? I to jest wyjątkowe! Ile wysp tyle latarń morskich, które można …wynająć i spędzić niezapomnianą noc, inną niż w kołyszącej koi. To marzenie do zrealizowania, wystarczy przycumować do brzegu i przez dobę czy dwie poczuć się jak latarnik. Na wyspach słychać jedynie morskie fale i mewy. Nocą zachwyci zupełnie czarne niebo a przy dobrej pogodzie liczne gwiazdy. Nie przy każdej latarni udaje się przycumować jacht. Do wielu z nich obsługa podwozi łodzią motorową. I jeśli wybierzecie latarnię Porer, zbudowaną na skalistej wyspie, jacht można zostawić w najbliższym miejscowości Premantura, oddalonym o 30 minut drogi morskiej. W okolicach półwyspu Istria odwiedzić można jeszcze inne latanie. To latarnia Sveti Ivan - położona na najbardziej odległej wyspie archipelagu, naprzeciwko Rovinj. Kolejna to Savudrija, najstarsza, czynna latarnia morska na Adriatyku, zbudowana w 1818 roku, z której najbliżej do Wenecji. Bez latarnika można spędzić noc w latarni Pločica w Południowej Dalmacji, pomiędzy wyspami Korčula a Hvar. Nocą z sypialni można podziwiać światła innych latarni z pobliskich wysp, Sućuraj na wyspie Hvar oraz Lovište na półwyspie Pelješac. Wysepka Pločica jest wyjątkowa, inna niż wszystkie - przypomina lądowisko dla helikopterów, jest zupełnie płaska i niska. Wielu twierdzi, że to jeden z najpiękniejszych krajobrazów nad Adriatykiem. Korzystając z uroków latarni morskich znajdujących się na klifach zapamiętamy najpiękniejsze zachody słońca na Adriatyku. Przy wejściu do zalewu północnej Dalmacji poznamy latarnie Tajer, Prišnjak i Veli Rat. Środkowa Dalmacja, okolice Makarskiej zaprasza do latarnia Sveti Petar.

Wiatr, który nie zawsze jest przyjacielem żeglarza Wszyscy wiedzą, że dla prawdziwego żeglarza najważniejszy jest wiatr! Flauta to nie jest to, co żeglarze lubią najbardziej. Wiatr w żagle to uczucie, które wypełnia miłością nie tylko duszę żeglarza ale duszę jachtu! Najbardziej ulubiony to delikatny maestral, tzw. wiatr dobrej pogody, wiejący z północnego zachodu. Zupełnie inny charakter ma jugo – zwany wiatrem złej pogody. Wieje z południowego wschodu. Jego zapowiedzią jest pojawienie się puszystych chmur kłębiastych, w miarę zwiększania się siły wiatru jest ich więcej. Towarzyszą mu duże fale osiągające do 4 metrów wysokości oraz burze z piorunami. Niektórzy twierdzą, że żeglowanie po Adriatyku to jak pływanie w większym jeziorze, coś na podobieństwo mazurskich jezior. Nic bardziej mylnego! Dlaczego? Z powodu kolejnego wiatru - jesiennej bura, który znany jest żeglarzom którzy pływają w okresie jesienno-zimowym. Gdy wiemy, że ma się pojawić, najlepiej nie wypływać z portu. Bura to wiatr wiejący z lądu przez góry do morza. Bywa często porywisty i zmienia kierunki, przez co potrafi spłatać figla. Najczęściej pojawia się nagle i uderza z olbrzymią siłą. Może też zaskoczyć na środku morza, co nie należy do przyjemności. Ciekawe, że wraz z ogólną zmianą klimatu na świecie bura pojawia się również w miesiącach letnich, czyli lipcu i sierpniu. Nie nadaje się do żeglowania, trudno manewrować łodzią. Oprócz wspomnianych trzech wiatrów dobrze znać zasady występowania, funkcjonowania i charakter wiatru tramontana. To zachodni, gwałtowny i zimny wiatr podobny do bury, ale bardziej stabilny. Zwykle wiej zimą i jest zwiastunem nadejścia ładnej pogody.