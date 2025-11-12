Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
12 listopada 2025
Świat

Nowe maile Epsteina ujrzały światło dzienne. Jak bardzo to pogrąży Trumpa?

12 listopada 2025
Plakat na ulicy w Londynie przedstawiający cytat Donalda Trumpa na temat Jeffrey’a Epsteina z 2002 r. Plakat na ulicy w Londynie przedstawiający cytat Donalda Trumpa na temat Jeffrey’a Epsteina z 2002 r. Isabel Infantes / Reuters / Forum
Przybywa dowodów na związki Donalda Trumpa ze skazanym i zmarłym w więzieniu przestępcą seksualnym Jeffrey’em Epsteinem. Najnowszych dostarczyły maile właśnie ujawnione przez Demokratów.

Wkrótce tymi dowodami zajmie się Kongres, który spróbuje zmusić Biały Dom do ujawnienia niejasnej karty z życiorysu prezydenta. Motorem działań w tym kierunku są Demokraci, ale skandal podzielił ruch MAGA i należących do niego Republikanów.

Epstein, multimilioner, finansista i playboy z Nowego Jorku, dostarczał swym znajomym i przyjaciołom młode kobiety, w tym nieletnie dziewczęta, aby świadczyły im usługi seksualne. Jedna z jego ofiar Virginia Giuffre, która miała 15 lat, gdy została w ten sposób wykorzystana, w kwietniu bieżącego roku popełniła samobójstwo. Wspólniczką Epsteina była jego życiowa partnerka Ghislaine Maxwell, córka słynnego brytyjskiego magnata medialnego Roberta Maxwella, obecnie odsiadująca karę 20 lat więzienia w USA. W aferę zamieszany był także Andrew Mountabatten Windsor, czyli brat króla Karola III, któremu odebrano w związku z tym tytuł księcia i inne tytuły monarsze.

Trump i ofiara Epsteina

W środę Demokraci w Izbie Reprezentantów przekazali mediom maile wysłane przez Epsteina kilkanaście lat temu do Maxwell i dziennikarza Michaela Wolffa, autora książki o Trumpie. W jednym z nich bankier napisał: „Trump spędził wiele godzin w moim domu” z jedną z ofiar przestępczej siatki. Zapewne rozmawiał z nią o polityce albo literaturze…

Z innych maili wynika, że obecny prezydent wiedział o zbrodniach finansisty. W jednym z nich Epstein napisał, że Trump „wiedział o dziewczynach”. W ujawnionych przez Demokratów wiadomościach nazwiska ofiar są zaczernione. Według FBI stręczonych przez pedofila dziewcząt było co najmniej 36, przy czym niektóre nie miały więcej niż 15 lat.

Trump przyjaźnił się z Epsteinem pod koniec lat 90. i na początku dekady 2000–10, kiedy obecny prezydent był biznesmenem nieruchomościowym i gwiazdą telewizyjnego reality show „The Apprentice”. Łączyły ich wspólne zainteresowania kobietami, zwłaszcza dużo młodszymi od siebie. Trump twierdzi jednak, że nie miał pojęcia o działalności Epsteina jako seksualnego drapieżcy i kryminalisty. Mówi, że po pewnym czasie zerwał z nim, i nazywa go „psycholem” (creep). Według mediów poróżnił ich konflikt wokół jednej z nieruchomościowych transakcji.

Czytaj też: Tajemnicza lista Jeffreya Epsteina. Dlaczego Trump nie może się wyplątać z tej afery?

Kontrowersyjna kartoteka

Nie ma dowodów, by Trump był aktywnie zamieszany w przestępczą działalność Epsteina. Sama Virginia Giuffre, której zeznania były głównym materiałem wykorzystanym przez oskarżycieli bankiera, powiedziała, że nie widziała Trumpa w jego domu, choć „słyszała, że tam był”. Biały Dom utrzymuje, że ujawniając maile, Demokraci popełniają nadużycia, bo selektywnie wybierają tylko te, które mogą obciążyć prezydenta. Tymczasem kartoteka finansisty zawiera także dowody jego związków z politykami Partii Demokratycznej. W jego kręgu zamożnych imprezowiczów znajdował się m.in. były prezydent Bill Clinton.

Zapewne z tego głównie powodu pełnego ujawnienia dokumentów dotyczących Epsteina domagali się również niektórzy działacze MAGA i solidaryzujący się z nimi republikańscy politycy w Kongresie. Za prezydentury Joe Bidena ludzie z otoczenia Trumpa obiecywali, że dojdzie do tego, gdy ich idol wróci do władzy. Kiedy to się stało w styczniu bieżącego roku, Departament Sprawiedliwości ogłosił jednak, że nie ma powodów do zaznajomienia opinii publicznej z kartoteką Epsteina. Wywołało to oburzenie niektórych republikańskich członków Izby Reprezentantów, jak kongresmenek Nancy Mace, Lauren Boebert i Marjorie Taylor Greene. Pod ostrzałem znaleźli się prokurator generalna Pam Bondi i dyrektor FBI Kash Patel, który przed wyborami w 2024 r. należał do najzagorzalszych zwolenników ujawnienia dokumentów, a teraz spuścił na skandal kurtynę milczenia.

W Kongresie do ujawnienia pełnej kartoteki nie dopuszczał republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson, który od dwóch miesięcy odmawia zaprzysiężenia nowo wybranej do Izby Demokratki Adelity Grijalvy z Arizony. Chodzi mu o to, aby Demokraci nie uzyskali niezbędnego minimum podpisów na petycji, która zmusi administrację Trumpa do udostępnienia opinii publicznej wszystkich materiałów ze śledztwa w sprawie Epsteina.

Po ujawnieniu w środę maili pedofila przez Demokratów także Republikanie z komisji kontroli rządu w Izbie Reprezentantów ujawnili 20 tys. dodatkowych dokumentów z jego sprawy. Zostały one opublikowane w internecie. Mają dowodzić, że Trump nie zrobił nic złego. Towarzyszyła temu propagandowa ofensywa Białego Domu. Rzeczniczka prasowa Caroline Leavitt oświadczyła, że działania demokratycznej opozycji to część typowej dla niej kampanii oczerniania prezydenta z pomocą fake newsów – w niemal wszystkich poważnych mediach w USA.

Czytaj też: Trump, Epstein i głębokie państwo

Skandal wraca

Stręczycielską i pedofilską działalnością Epsteina zajęły się w 2005 r. organy ścigania na Florydzie. W 2008 r. skazano go na kilka lat więzienia, z czego dzięki manewrom swych adwokatów odsiedział tylko 13 miesięcy. W lipcu 2019 r. został ponownie aresztowany, a zgromadzone dowody wskazywały, że grozi mu surowszy wyrok. Miesiąc później znaleziono go powieszonego w celi. Władze orzekły, że popełnił samobójstwo, ale wielu wątpi, czy to prawda; liczne teorie spiskowe sugerują, że został zamordowany.

Skandal z kartoteką Epsteina przez wiele miesięcy znajdował się w cieniu innych wydarzeń, ostatnio najdłuższego w dziejach Ameryki shutdownu, czyli częściowego paraliżu pracy administracji z powodu nieuchwalenia prowizorium budżetowego. Ponieważ jednak „zamknięcie rządu” ma się ku końcowi, sprawa związków Trumpa z pedofilem może ponownie zdominować na pewien czas tematykę mediów. Zważywszy znaną historię relacji prezydenta z kobietami, skandal nie musi się okazać rewelacją, ale dokłada się do innych jego kłopotów w ostatnim okresie, z inflacją na czele, które stopniowo pogrążają go w oczach Amerykanów.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Więcej na ten temat
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Ukrainki w rosyjskich koloniach karnych. Tkwią w czarnej dziurze przemocy i bezsilności świata

    Agnieszka Lichnerowicz, Stas Kozliuk z Kijowa

  2. Pierwsza dama Francji walczy w sądzie z cybernękaniem. Przypomina się sprawa bicykla

    Marek Ostrowski

  3. Były izraelski żołnierz: Tanie stało się życie Palestyńczyków w Gazie. Przekroczyliśmy Rubikon

    Agnieszka Zagner

  4. 1355. dzień wojny. Dlaczego Rosjanie popierają wojnę? Oto zagadka ich odporności

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Gniewne zetki protestują na świecie. O co im chodzi? Warto przyjąć postawę cierpliwego widza

    Paulina Wilk

Czytaj także

null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Świat

Zohran Mamdani będzie burmistrzem Nowego Jorku. I prawdopodobnie się nie zatrzyma

Zwycięstwo 34-letniego Zohrana Mamdaniego w Nowym Jorku może wywołać pokoleniową rewolucję w Partii Demokratycznej. I zainicjować jej powrót do władzy.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
04.11.2025
null
Polityka o historii

Codzienność królów na Wawelu? Lekko nie było. I wiało. Opowiada Kamil Janicki

Zamek na Wawelu, choć miał emanować majestatem i boskim porządkiem, przez wieki był miejscem, gdzie królowie marzli, rywalizowali o władzę i zmagali się z surowymi warunkami codziennego życia.

Agnieszka Krzemińska
28.10.2025
null
Rynek

Rekin deweloperki w areszcie. Michał Sapota snuł niestworzone wizje, tysiące ludzi zostało na lodzie

Michał Sapota chciał być największym deweloperem w Polsce. Ale w złotych dla tej branży czasach jego spółce grozi upadłość, a on sam trafił do aresztu, zostawiając na lodzie tysiące poszkodowanych. Jedna z wynajętych przez Sapotę kancelarii należy do obecnych posłów PiS Pawła Jabłońskiego i Krzysztofa Szczuckiego.

Marcin Piątek
28.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną