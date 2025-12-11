Jeśli nie Zełenski, to kto? Oceniamy ministrów Tuska. 5 ważnych tematów na dziś

Będą wybory w Ukrainie? Czy Zachód stawia na Załużnego?; oceniamy ministrów Tuska. Ranking Polityki Insight; Gizela Jagielska z Oleśnicy bez pracy; posprzątać po Jędraszewskim będzie trudno; pies jak probiotyk dla mózgu.

Będą wybory w Ukrainie? Czy Zachód stawia na Załużnego

Czy Unia Europejska prowadzi zakulisowe zabiegi, by doprowadzić do rezygnacji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego? Trudno wyobrazić sobie wybory w czasie wojny. Ale po aferze korupcyjnej na szczytach władzy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest gotowy na ich zorganizowanie.

Ostatnio w zachodnich mediach mocno lansuje się generała Wałerija Załużnego, byłego naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, obecnie ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Gen. Załużny dowodził ukraińską armią od lipca 2021 r. do lutego 2024 r. Był postrzegany jako „żelazny generał” i bohater narodowy, który odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu skutecznej obrony kraju. Mimo obecnej roli dyplomatycznej, w Ukrainie spekuluje się o jego przyszłej karierze politycznej, a sondaże z końca 2024 r. wskazywały na jego rosnącą popularność jako potencjalnego kandydata na prezydenta. Ten, kto zastąpi Zełenskiego, albo tchnie w obronę kraju nowego ducha, albo będzie katastrofa – piszą Michał i Jacek Fiszerowie.

Oceniamy ministrów Tuska. Ranking Polityki Insight

W tym roku po raz 12. opublikowaliśmy rating rządu Polityki Insight, czyli całościową ocenę pracy ministrów w drugim roku rządzenia. Noty wystawialiśmy w 12-stopniowej skali od A++ (ocena wzorcowa) do D (ocena najgorsza). Premier Donald Tusk, podobnie jak rok temu, otrzymał ocenę ogólną B+, przy czym uzyskał wysokie noty za komunikację (A-) i – rzecz jasna – pozycję polityczną (A+), ale niższe w kategorii jakość rządzenia (B).

Na gwiazdę ratingu wyrósł minister Maciej Berek. Drugą gwiazdą rządu jest obecnie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ministrem wyróżniającym się ze względu na jakość rządzenia jest Marcin Kierwiński. Rząd otrząsnął się po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich – jesienią zyskał więcej energii i nadzieję, że kolejne wybory można jeszcze wygrać. Analizę przygotowali Joanna Sawicka i Tomasz Sawczuk z Polityki Insight.

Gizela Jagielska z Oleśnicy bez pracy

Pół roku temu Gizela Jagielska przestała być wicedyrektorem szpitala w Oleśnicy, a od 1 stycznia 2026 r. przestanie tam pracować także jako lekarka. Powód? Nie przedłużono z nią kontraktu. Z jej mężem Łukaszem Jagielskim, ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego, postąpiono podobnie.

Jagielscy odchodzą z oddziału, który od dziesięciu lat tworzyli. W tym czasie dr Jagielska stała się rozpoznawalną twarzą walki o prawa pacjentek, m.in. do terminacji ciąży zgodnie z legislacją i wskazaniami medycznymi. Konsekwencją były nieodłączny hejt, nagonka ze strony polityków i fundacji działających na rzecz zakazu aborcji. Szpital nie udźwignął napięcia, przeciwnicy aborcji triumfują, co z pacjentkami? – pyta Agata Szczerbiak.

Posprzątać po Jędraszewskim będzie trudno

Kończy się blisko dziewięcioletnie urzędowanie w Krakowie abp. Marka Jędraszewskiego, najbardziej upolitycznionego metropolity, który ustawiał się w roli obrońcy wiary i ojczyzny w zmaganiach z „tęczową zarazą”, „ekologizmem”, „ulicą i zagranicą”, a także wzywał do okazywania miłosierdzia sprawcom pedofilii w sutannach. Dla wielu stał się twarzą Kościoła w Polsce.

Zastąpi go kard. Grzegorz Ryś, który uchodzi za jego przeciwieństwo. To historyk Kościoła, otwarty na świat, zaangażowany w tzw. nową ewangelizację, ekumenizm, dialog międzyreligijny, zwłaszcza z judaizmem oraz z niewierzącymi. Nowo mianowany metropolita krakowski nie będzie miał lekko – prognozuje Adam Szostkiewicz. Przez lata ukształtowała się w Kościele krakowskim atmosfera napięcia, podejrzeń i rozgrywek personalnych – duszna i szkodliwa dla jego funkcjonowania.

Pies jak probiotyk dla mózgu

Psy od tysięcy lat towarzyszą ludziom, ale dopiero teraz zaczynamy rozumieć, jak bardzo nas zmieniają i jak łatwo potrafimy im zaszkodzić w imię źle pojmowanej miłości. Badacze z Tokyo Teen Cohort odkryli, że mieszkanie z psem może zmieniać naszą biologię, wpływając na mikrobiom, obniżając poziom problemów społecznych u nastolatków, a nawet modulując zachowania poprzez sieć molekuł krążących w organizmie.

Okazuje się, że pies zmienia nas tak, że zaczynamy inaczej zachowywać się wobec innych ludzi, czyniąc nas bardziej troskliwymi, opiekuńczymi, skłonnymi do więzi. W czasach, gdy coraz częściej mówimy o zdrowiu psychicznym jak o delikatnym układzie naczyń połączonych, brzmi to jak idealny argument, by mieć psa. Dla ruchu, dotlenienia, oksytocyny, a teraz jeszcze flory bakteryjnej, która robi w nas ciche porządki – zachęca Agnieszka Krzemińska.