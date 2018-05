Mariusz Janicki poleca nowy numer POLITYKI

W najnowszej POLITYCE znajdziecie Państwo bardzo bogatą ofertę, pod każdy gust i rozmaite zainteresowania. Zaczynamy od wojen drogowych. Na polskich drogach trwa nieustanna walka kierowców z pieszymi i innymi kierowcami, pieszych z rowerzystami, kierowców z rowerzystami, rowerzystów z rolkarzami itd. Co drugi Polak ma już samochód. Pojawiły się też nowe „pojazdy”: rolki, deskorolki, coraz to nowsze wynalazki technologiczne, które nie wiadomo do końca, jak traktować z punktu widzenia kodeksu drogowego. Może więc czas napisać nowy, jasny i zrozumiały dla każdego użytkownika szos? W najnowszej POLITYCE pisze o tym zajmująco, na ciekawych przykładach, Adam Grzeszak. Polecam.

Ponadto: Ewa Siedlecka o tym, jak Sejm pod obecną władzą zamienia się w oblężoną twierdzę, niedostępną, a zarazem staje się coraz mniej istotną maszynką do głosowania przygotowanych zupełnie gdzie indziej projektów ustaw. Malwina Dziedzic o kryzysie w Nowoczesnej po odejściu jej założyciela oraz o tym, co to oznacza dla tej partii i całej opozycji. Martyna Bunda i Joanna Cieśla opisują społeczno-feministyczny ferment wśród kobiet, z wyraźnym antyklerykalnym wydźwiękiem. Joanna Cieśla zajęła się też szkolnictwem domowym, szybko rosnącym trendem w polskiej oświacie, kiedy rodzice zabierają dzieci ze szkoły i postanawiają sami je uczyć. Marcin Kołodziejczyk opisuje przypadek zagranicznego biegacza, który nie otrzymał nagrody pieniężnej, mimo że wygrał maraton, bo ta była przeznaczona tylko dla Polaków. Juliusz Ćwieluch rozmawia z Adamem Kabzińskim, który w latach 80. był jednym z ostatnich sędziów w Polsce orzekającym wyroki śmierci (już niewykonane), o sensie i bezsensie kary ostatecznej, sumieniu sędziego, sprawiedliwości i odpłacie za zbrodnię. Ryszarda Socha pisze o chorobach morskich, czyli co i dlaczego dolega Bałtykowi.

Co jeszcze? Paryska rewolta 50 lat później. Jak odzyskać kontrolę nad światem w epoce cyfrowej. O fenomenie rzeźb Henry’ego Moore’a oraz – naturalnie – o windsorskiej operze mydlanej, czyli ślubie księcia Harry’ego z panną Markle jako zjawisku obyczajowym i marketingowym.

I wiele innych artykułów, wywiadów, felietonów i rysunków. To wszystko znajdziecie Państwo w najnowszym wydaniu POLITYKI, do którego przeczytania gorąco zachęcam.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego