Witek marszałkinią Sejmu. Z wyborem wicemarszałków PiS czekał na Senat

Partia Jarosława Kaczyńskiego uzależniała wybór wicemarszałków Sejmu od kształtu prezydium Senatu. W izbie niższej liczyła na dwóch wicemarszałków, chociaż ma tam tylko 48 senatorów i jest w mniejszości.

Inauguracyjne posiedzenie Sejmu otworzył marszałek senior Antoni Macierewicz. Po odśpiewaniu hymnu powitał prezydenta oraz premiera Mateusza Morawieckiego – posłowie przyjęli ich brawami, a politycy PiS wręcz owacją na stojąco.

– To wielki zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa zasiadać w tej izbie, dyskutować o najważniejszych sprawach, wymieniać się poglądami na temat wolnej, suwerennej i niepodległej po wsze czasy Polski – mówił w orędziu Andrzej Duda – IX kadencja Sejmu to niezwykły czas dla posłów – przekonywał.

Prezydent apeluje o wzajemny szacunek

Duda dziękował rodzinom polityków i polityczek za to, że znoszą aktywność medialną, która „nie zawsze jest dla nich miła”. Podkreślił, że 18,5 mln obywateli, 62 proc. wyborców, którzy udali się do urn, to wynik nienotowany po 1989 r. i wszystkie ogólnopolskie komitety wprowadziły do Sejmu posłów, co oznacza, że prawie wszyscy obywatele, którzy wzięli udział w wyborach, mają w Sejmie swoich reprezentantów. „Miejmy ufność w duchowe i materialne siły narodu” – przywołał słowa pierwszego premiera wolnej Polski Tadeusza Mazowieckiego.

Prezydent apelował też, „by język debaty parlamentarnej nie był radykalny, był językiem szacunku, by debata nie obrażała ani nie budziła zgorszenia, by zachowania w parlamencie miały charakter twórczy, a nie destrukcyjny”.

Na koniec przywitał byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dopiero po tym geście zrobił to też prowadzący obrady marszałek senior Antoni Macierewicz. Pominął także rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara czy pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf.

Macierewicz: Musimy zbudować państwo narodowe

Po prezydencie głos zabrał Antoni Macierewicz. Marszałek senior mówił o „zbrodni stanu wojennego, która wciąż nie została ukarana i nie wyciągnęliśmy konsekwencji wobec odpowiedzialnych”. „To smutne dziedzictwo wciąż nie zostało w pełni przekreślone i odrzucone. I chociaż w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne, niesłychanie istotne zmiany w sprawach społecznych, gospodarczych i historycznych, odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas, panie posłanki i panie posłowie” – mówił.

Podkreślał, że choć „żaden z dotychczasowych Sejmów RP nie reprezentował tak zróżnicowanej grupy społecznej”, to większość zdobyły te ugrupowania, które odwołują się do „wartości narodowych, niepodległościowych, katolickich”. Dodał, że „po raz pierwszy Polacy dali jednej formacji obowiązek utworzenia jednorodnego rządu. Takiego zaufania nie miał żaden rząd ani żaden przywódca w powojennej Polsce”.

Według Macierewicza „po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy, jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender”. Jako artykuły podstawowe konstytucji wskazał trzy: 8, 18 i 38.

Podczas wystąpienia marszałka seniora z lewej strony sali plenarnej rozlegały się krzyki: „Konstytucja!”. Klub parlamentarny PiS oklaskiwał Macierewicza na stojąco. Ze swoich miejsc nie wstali m.in. posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Ślubowanie posłów

Zazwyczaj ślubowanie posłów odbywało się według listy alfabetycznej, ale tym razem PiS w ostatniej chwili zmienił tę zasadę i zdecydował, że ślubowanie odbędzie się według kolejności wielkości klubów. Jako pierwszy ślubował marszałek senior, a później Mariusz Błaszczak, Jarosław Kaczyński i kolejni przedstawiciele klubu PiS.

Elżbieta Witek marszałkinią Sejmu

Jedyną kandydatką na stanowisko marszałka Sejmu była Elżbieta Witek (PiS). „Nie wystawiamy innej kandydatury, nie będziemy głosować przeciwko. Mam nadzieję, że podobne prawo większości będzie szanowane w Senacie. Od nowej marszałek Sejmu oczekujemy niezwłocznego wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i upublicznienia list poparcia sędziów kandydujących do KRS” – komentował Borys Budka z PO. Podobnie postąpiły inne kluby i koło poselskie Konfederacji.

Za kandydaturą Elżbiety Witek głosowało 314 posłów i posłanek, przeciw 11. Od głosu wstrzymało się 134 osób.

Po wyborze marszałkini ogłoszono przerwę do 17:30, a następnie kolejną – do 19:00. Wybrano pięciu nowych wicemarszałków Sejmu. Są nimi (w kolejności głosowania): Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Gosiewska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ryszard Terlecki oraz Piotr Zgorzelski.