Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

W nowej „Polityce” opisujemy m.in. kulisy nowej „wojny polsko-ruskiej” oraz trzech najważniejszych współpracowników Zbigniewa Ziobry. Przyglądamy się również politycznym planom Donalda Tuska.

To już drugi numer w nowym roku. Przygotowaliśmy wiele atrakcyjnych, różnorodnych materiałów. Oto ich wybór:

• Adam Daniel Rotfeld, były szef MSZ, w wywiadzie Jacka Żakowskiego mówi o kulisach i sensach nowej „wojny polsko-ruskiej”, wywołanej głośnym wystąpieniem prezydenta Putina, w którym oskarża Polskę o antysemityzm i przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej. O co chodzi Putinowi, jak wyglądają stosunki Polski z Rosją, jak głęboko sięga konflikt – to wszystko w tej bardzo interesującej rozmowie.

• Sławomir Sierakowski pisze o politycznych planach Donalda Tuska, który rezygnując z prezydentury, ma otwarte inne drogi, np. do przejęcia Platformy Obywatelskiej po odejściu z funkcji przewodniczącego Grzegorza Schetyny. O co zatem chodzi Tuskowi, czy szykuje się ponownie na stanowisko premiera, chce sterować partią z tylnego siedzenia, myśli o stworzeniu nowej formacji?

• Kim są młode wilki ministra Zbigniewa Ziobry: prawnicy i posłowie Kanthak, Kaleta, Ozdoba – trzech muszkieterów do zadań specjalnych? To oni przeprowadzają tzw. ustawę kagańcową represjonującą niepokornych sędziów. Przyjaźnią się, wspierają, znają od lat – to młode pokolenie prawicy, które z obecnym obozem władzy związało kariery i aspiracje. Ich sylwetki i drogi życiowe opisuje Anna Dąbrowska.

• Prof. Agnieszka Popiela, oskarżająca marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o korupcję, to postać znana w środowisku akademickim Szczecina. Głosi wyraziste prawicowe poglądy, co powoduje, że porównuje się ją do Krystyny Pawłowicz. Kim jest Popiela, czy stoi za nią jakaś lokalna polityczna siła, personalne układy – o tym w artykule Mariusza Sepioły.

• Janusz Lewandowski, europoseł PO, w gościnnej rubryce „Ogląd i Pogląd” pisze o ukrytym, ale faktycznym polexicie, który mimo zapewnień obozu władzy, że chce utrzymać Polskę w Unii, nieustannie postępuje jako wynik realnej polityki PiS. Na czym polega to zjawisko i jego niebezpieczeństwo – w artykule Lewandowskiego.