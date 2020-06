Biały Dom potwierdza spotkanie Trump-Duda 24 czerwca

O wizycie prezydenta Polski w Białym Domu poinformowała także Georgette Mosbacher, ambasadorka USA w Polsce.







Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

Spotkanie Trump-Duda 24 czerwca

„Prezydent Andrzej Duda może niebawem spotkać się w Białym Domu z Donaldem Trumpem” – napisał dziś portal POLITICO. Podobną informację podał dziś także dziennikarz RMF FM Michał Zieliński. Wieczorem w środę informację potwierdził Biały Dom oraz Georgette Mosbacher, ambasadorka USA w Polsce.

Andrzej Duda ma być pierwszym zagranicznym przywódcą przyjętym przez Donalda Trumpa od początku epidemii koronawirusa.

Tematem ewentualnej rozmowy będzie zapowiedź wycofania części amerykańskiego kontyngentu wojskowego z Niemiec i spekulacje o tym, że amerykańscy żołnierze mogliby trafić do Polski.W środę rano PAP, powołując się na źródła w Kancelarii Prezydenta, podał nieoficjalnie, że na poziomie roboczym propozycja spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w Białym Domu już do Polski dotarła. Nie została natomiast jeszcze oficjalnie potwierdzona przez żadną ze stron.

506 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce

W środę resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Polsce stwierdzono 506 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (209), łódzkiego (64), mazowieckiego (57), dolnośląskiego (36), małopolskiego (23), świętokrzyskiego (22), podkarpackiego (19), podlaskiego (18), wielkopolskiego (12), lubelskiego (11), warmińsko-mazurskiego (9), lubuskiego (7), opolskiego (7), pomorskiego (6), kujawsko-pomorskiego (3), zachodniopomorskiego (3).

Do ponad 6 tys. liczba zakażeń wśród górników. Wyzdrowiało 40 proc. z nich. Kolejnym dużym ogniskiem SARS-CoV-2 stała się kopalnia Budryk, gdzie w środę 85 zarażonych – łącznie jest ich 191. Na Śląsku zarażonych koronawirusem jest w sumie ponad 11 tys. osób.

W środę potwierdzono śmierć kolejnych 14 osób, w wieku 69-87 lat. Większość z nich miała choroby współistniejące.

Liczba zakażonych sięgnęła w Polsce 30 701, z czego 1 286 zmarło. Hospitalizowanych jest wciąż 1 693 osób, w kwarantannie pozostaje 96 255 osób.

W ciągu doby wykonano ponad 25,9 tys. testów na obecność koronawirusa. W sumie przebadano 1 mln 247 tys. 99 próbek pobranych od 1 mln 126 tys. 312 osób – podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Duda w Serocku, Kosiniak-Kamysz o wojnie PO-PiS

W Serocku Andrzeja Dudę przywitano okrzykami „Andrzej Duda, pierwsza tura!”. Aktualny prezydent krytykował swoich kontrkandydatów: – Można pęknąć ze śmiechu, kiedy słucha się niektórych kandydatów, którzy uczestnicząc w rządzie Donalda Tuska, brali udział w podnoszeniu wieku emerytalnego, podwyższali Polakom podatek VAT razem z tamtym rządem, sprowadzali do Polski uchodźców, byli za kwotowym systemem sprowadzania do Polski uchodźców, a dzisiaj mówią, że będą bronili tego, co państwo otrzymaliście ode mnie i od rządu w ciągu ostatnich lat. Przecież to jest kpina. Przecież to jest normalne oszustwo.

Władysław Kosiniak-Kamysz zwracał uwagę na to, że kampania koncentruje się na dwóch kandydatach: – Powiedzcie wreszcie, jaki macie program, i zacznijmy rozmawiać o problemach Polaków i jak je rozwiązywać, a nie wrzucajcie tematów zastępczych. Nie dzielcie dalej Polski. Urządziliście się w wojnie PO-PiS-owej, ale nie urządzajcie w tym PO-PiS-ie nas.

Robert Biedroń zapytał swoich kontrkandydatów o to, czy opowiadają się za waloryzacją 500 plus (do 600 zł), gwarantowaną emeryturą minimalną na poziomie 1,6 tys. zł, milionem mieszkań wybudowanych przez państwowego dewelopera, kasami fiskalnymi dla księży (a więc równymi podatkami dla wszystkich) oraz bezpiecznym przerywaniem ciąży do 12. tygodnia.

Rafał Trzaskowski pozywa TVP

Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta złoży w środę pozew cywilny przeciwko TVP – to informacja „Gazety Wyborczej”. Trzaskowski za naruszenie dóbr osobistych przez podawanie na jego temat „nierzetelnych, niezweryfikowanych i niezwykle tendencyjnych informacji” ma się domagać od TVP 100 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Chodzi o między innymi sposób w jaki TVP relacjonowała awarię spalarni odpadów w oczyszczalni Czajka we wrześniu 2019 r. oraz i poniedziałkowe wydanie „Wiadomości” z materiałem „Trzaskowski odbierze Polakom 200 miliardów”, w którym sugerowano, że pieniądze na pomoc społeczną Trzaskowski przekieruje na żydowskie roszczenia.

Trzaskowski wnosi o „nakazanie TVP zaprzestania dalszego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym we wszelkich mediach, a także na łamach portali internetowych wydawanych lub administrowanych przez Telewizję Polską SA jakichkolwiek nieprawdziwych informacji lub spekulacji na temat jego działalności publicznej” oraz o „zobowiązanie do usunięcia materiałów, w których doszło do naruszenia dóbr osobistych”.

Debata kandydatów na prezydenta

W środę wieczorem o godz. 21 w TVP rozpocznie się kolejna debata prezydencka TVP. Potrwa 70 minut. Kandydaci mają rozmawiać na pięć tematów: o polityce zagranicznej, wewnętrznej, społecznej, gospodarczej oraz „świecie wartości”.

Zasady debaty są podobne do tych, które obowiązywały podczas debaty 6 maja. Każdy z kandydatów będzie miał 30 sekund na odpowiedź, na koniec każdy dostanie po 1 minucie na tzw. swobodną wypowiedź. A debatę podsumuje Adamczyk. Prowadzący Michał Adamczyk będzie jednak mógł przerywać kandydatowi, nawet wielokrotnie, jeśli uzna, że ten mówi nie na temat. Jeśli wydawca programu uzna, że kandydat narusza prawo, mikrofon zostanie mu wyłączony.

„Trudno zakładać, że wybieramy się tam na równe starcie kandydatów w wyborach prezydenckich. Ale to być może niepowtarzalna okazja, by mieć 6 minut możliwości wypowiedzi w TVP na żywo. Obiecuję, że wykorzystam każdą sekundę” – zapowiedział na Twitterze Rafał Trzaskowski.

Biedroń i jego matka odmówili prezydentowi

Kandydat Lewicy na prezydenta nie stawi się dziś w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda zaprosił na godz. 11.30 przedstawicieli organizacji działających na rzecz równouprawnienia osób LGBT, a także Roberta Biedronia i jego mamę. „Nie pójdę jutro na spotkanie z prezydentem Dudą, bo czuję, że chce nas wykorzystać, chce nas zaangażować do ratowania swojego wizerunku, do ratowania siebie w wyborach. Pogrążył się bardzo i po prostu jest nieszczery, to jest nie fair. Panie prezydencie, jeżeli pan naprawdę żałuje swoich słów, to proszę publicznie przeprosić, że zmienił pan zdanie, że uważa pan, że popełnił fatalny błąd” – zadeklarował Biedroń.

Odwołane loty międzynarodowe

W nocy z wtorku na środę rząd opublikował nowe rozporządzenie, z którego wynika, że mimo wznowienia międzynarodowego ruchu lotniczego, loty z i do Polski z kilku krajów europejskich nie będą możliwe. Oznacza to, że wbrew zapowiedziom, linie lotnicze Wizz Air nie polecą z Gdańska do Wielkiej Brytanii i Szwecji.

KO chce wyjaśnień od MSZ

Bogdan Klich, szef senackiej komisji spraw zagranicznych i UE, zażądał od MSZ wyjaśnień i włączenia do prac części komisji wyborczych za granicą przedstawicieli komitetu Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o komisje w Rzymie, na Sycylii, w Brukseli, Budapeszcie, Sydney, Madrycie, Barcelonie, Frankfurcie, Berlinie, Kolonii, Toronto, Montrealu, Hadze, Pradze, Luksemburgu, Chicago, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Houston. „Chcę podkreślić to, że w wielu innych krajach, jak we Francji czy w Wielkiej Brytanii te wnioski zostały uwzględnione, ale w tych wspomnianych krajach (...) te wnioski przez konsulów nie zostały uwzględnione” – mówił Klich.

Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk ocenił sprawę jako „bulwersującą” i zapewnił, że ją wyjaśni.

Chęć głosowania za granicą w wyborach prezydenckich zgłosiło dotychczas ok. 380 tys. Polaków.

Świat walczy z wirusem, ponad 8 mln zakażeń

Pod względem liczby zakażeń na pierwszym miejscu znajdują się Stany Zjednoczone (2,2 mln), później Brazylia (928 tys.), Rosja (553 tys.), Indie (354 tys.), Wielka Brytania (298 tys.), Hiszpania (291 tys.).

Ukraina w ciągu minionej doby odnotowała najwyższy dobowy bilans zgonów wśród pacjentów z Covid-19 i wykrytych zakażeń od początku pandemii – u 758 osób wykryto zakażenie, zmarło 31 chorych. Łączny bilans zainfekowanych wzrósł do 33 tys., a zmarłych do 943.

Włochy przygotowują się do otwarcia kin, teatrów, dyskotek – ponowne otwarcie tych miejsc, a także imprez pod gołym niebem, zaplanowano na 14 lipca. Od poniedziałku 15 czerwca znów są możliwe odwiedziny w domach spokojnej starości. Rozgrywki Serie A mają zostać wznowione 20 czerwca. Na razie przy pustych trybunach. 14 września uczniowie mają rozpocząć nowych rok szkolny w swoich klasach. Jednocześnie w tym samym czasie w kilku regionach kraju odbędą się przełożone z powodu pandemii wybory samorządowe. Lokale wyborcze, jak zazwyczaj, będą zlokalizowane w szkołach.

W Hiszpanii dobowo odnotowuje się od 180 do 200 nowych zakażeń. W środę zapowiedziano, że od 21 czerwca urzędnicy państwowi przez maksymalnie cztery dni w tygodniu będą mogli pracować zdalnie. „Oczekujemy, że (…) w przyszłości będzie też stanowiło podstawę prawną dla podobnych rozwiązań w całej administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym” – napisały władze związków zawodowych w oświadczeniu. Najwięcej dni pracy zdalnej w tygodniu będzie ma przysługiwać rodzicom z co najmniej jednym dzieckiem w wieku poniżej 14 lat albo tym, które opiekują się starszymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny.

Australia zapowiedziała, że prawdopodobnie nie otworzy swych granic dla zagranicznych podróżnych w tym roku, choć może rozluźnić restrykcje związane z koronawirusem dla osób przybywających na pobyt długoterminowy. Granice Australii są od marca zamknięte dla niemal wszystkich obcokrajowców z wyjątkiem stałych rezydentów. Władze między innymi właśnie w tej decyzji upatrują sukcesu w walce z epidemią. W całym kraju stwierdzono dotąd 7370 przypadków Covid-19, z których 102 okazały się śmiertelne.

W Chinach w ciągu ostatniej doby wykryto 44 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Wśród nich 31 stwierdzono w Pekinie. W sumie w ostatnich dniach zanotowano 137 zakażeń w stolicy Chin, w której wcześniej przez prawie dwa miesiące nie stwierdzono ani jednej nowej infekcji.