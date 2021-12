Lex TVN. Protesty w całym kraju. Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska!

Veto! Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska! – pod takim hasłem odbędzie się w niedzielę pod Pałacem Prezydenckim protest po przyjęciu przez PiS i Solidarną Polskę lex TVN. Manifestacje organizowane są także w kilkudziesięciu miastach w całym kraju.

„Zaskarżając ustawę do Trybunału, prezydent może wziąć pod uwagę tryb, w jakim odrzucono poprawki Senatu. Regulamin Sejmu (art. 54 ust. 5) stanowi, że izba ta może się zająć poprawkami nie wcześniej niż trzeciego dnia od doręczenia posłom sprawozdania sejmowej komisji o rozpatrzeniu tych poprawek. Tu upłynęły godziny, nie dni. Wprawdzie w przepisie jest zastrzeżenie: »chyba że Sejm postanowi inaczej«. Ale »postanowić« musi jakimś oficjalnym aktem. Na przykład odbyć głosowanie nad przystąpieniem do głosowania poprawek Senatu bez trzydniowego terminu lub przynajmniej przyjęciem tego trybu przez aklamację. Tu nic takiego nie było. Przeciwnie, posłowie opozycji głośno protestowali” – tłumaczy na blogu Ewa Siedlecka.

W piątek, gdy PiS zdecydował się na kontratak i przegłosowanie lex TVN, a Duda znowu został zapytany o przyszłą decyzję, nie był już tak stanowczy – mówił, że projekt będzie analizowany. „Ta ustawa najpierw musi trafić, jak to mówimy, na biurko prezydenta, czyli musi zostać przesłana. Jeszcze nie została przesłana, nie mam takiej informacji, żeby trafiła do Kancelarii Prezydenta. Będzie oczywiście przez nas poddana analizie i odpowiednia decyzja zostanie podjęta” – stwierdził. I dodał: „Mówiłem już, z jakiego puntu widzenia będę tę ustawę oceniał”.

„Od podobnego zdarzenia zaczęły się w Rosji rządy Władimira Putina. Krytykująca władze m.in. za korupcję telewizja NTV została przejęta przez państwowy koncern Gazprom w 2001 r. Nie zgadzamy się, by Polska poszła tą samą drogą co Rosja i Węgry. Żądamy wolności, w tym gospodarczej, dla niezależnych od władzy mediów. Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy, a przypomnimy o naszym apelu 19 grudnia 2021 roku o godz. 19 pod Pałacem Prezydenckim i w całej Polsce” – piszą organizatorzy niedzielnego protestu w Warszawie z Komitetu Obrony Demokracji.

Chwilę później projekt był już głosowany w Sejmie, gdzie posłowie partii Kaczyńskiego, partii Ziobry, wspomagani przez Kukiz ’15 i Łukasza Mejzę, przepchnęli lex TVN (Konfederacja się wstrzymała). To oznacza, że teraz decyzja jest w ręku prezydenta Andrzeja Dudy, który ma 21 dni na podpisanie, zawetowanie lub odesłanie ustawy do Trybunału Julii Przyłębskiej.

Argumenty, że w innych krajach – unijnych i nie tylko – są ograniczenia dla zagranicznego kapitału w mediach, o tyle nie mają nic do rzeczy, że tam były »od zawsze« lub wprowadzano je z takim vacatio legis, które umożliwiało dostosowanie się do nowych przepisów bez rujnujących strat. W przypadku lex TVN vacatio legis to 30 dni, a cała operacja zmiany właściciela ma się odbyć w sześć miesięcy. Skąd w tym czasie Discovery miałoby znaleźć polski podmiot do odsprzedania 51 proc. udziałów? Ustawa podpowiada: może to być »Skarb Państwa«, »spółka realizująca misję publiczną«, »państwowa osoba prawna« lub »spółka z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa« (Orlen może dokupiłby TVN do medialnej kolekcji?)” – tłumaczy zamiary władzy na swoim blogu dziennikarka „Polityki” Ewa Siedlecka .

Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami. W związku z tym apeluję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował LEX TVN.”.

„Wolne media są fundamentem demokracji. Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki.

Lex TVN. Reakcje świata

O decyzji PiS i Solidarnej Polski piszą media na całym świecie. Od piątku odnoszą się do niej także dyplomaci i przedstawiciele innych krajów.

Jeszcze w piątek Bix Aliu, chargé d′affaires ambasady USA w Polsce, napisał na Twitterze. „Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiejszym przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm RP. Oczekujemy, że Prezydent Duda będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej”.

Tego samego dnia wypowiedziała się wiceszefowa Komisji Europejskiej Věra Jourová: „Dzisiejsze głosowanie w polskim Sejmie ustawy medialnej wymierzonej w Grupę TVN wywiera kolejną presję na i tak już niespokojny sektor”.

Z kolei rzeczniczka prasowa departamentu stanu USA Jalina Porter stwierdziła w piątkowy wieczór na konferencji prasowej: „USA są zaniepokojone przyjęciem dziś w Polsce ustawy, która poważnie osłabi wolność mediów w tym kraju. Zachęcamy prezydenta Dudę do potwierdzenia jego wcześniejszych oświadczeń wspierających wolność wypowiedzi, świętość umów i wspólne wartości, które leżą u podstawy naszych relacji”. I dodała, że jeśli ustawa w obecnym kształcie wejdzie w życie, może poważnie wpłynąć na stan wolnych mediów w Polsce i poziom inwestycji zagranicznych w naszym kraju.

„Polska wciąż pozostaje, przynajmniej formalnie, częścią cywilizacji Zachodu. Jest członkiem Unii Europejskiej, w której prawo do pluralizmu mediów i wolności wypowiedzi jest zagwarantowane w traktatach od początku jej istnienia. Jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, gdzie pierwsza poprawka do konstytucji jest jednym z oczywistych elementów ustroju państwa” – napisali w specjalnym oświadczeniu członkowie Konferencji Ambasadorów RP. „Zawłaszczanie mediów i atak na TVN to, po dewastacji systemu prawnego, kolejny krok w oddalaniu Polski od świata zachodniej demokracji, do którego chciała dołączyć Polskę Solidarność. Po czterdziestu latach od ogólnopolskiego strajku Solidarności znów mamy rząd, który okłamuje społeczeństwo, łamie konstytucję i nie jest wiarygodnym partnerem dla demokratycznych państw i ich społeczeństw. Efektem działań obecnego rządu, wiodących do budowy państwa autorytarnego, będzie cofnięcie nas do punktu, z którego 30 lat temu rozpoczynaliśmy tworzenie niepodległego państwa” – dodali byli polscy ambasadorowie.

Swoje oświadczenie wydała też Grupa TVN Discovery. Czytamy w nim m.in.: „To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana. Ufamy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje lex TVN, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami”.

Gdy wszystko się pruje, Kaczyński atakuje

Po co to Kaczyńskiemu? Nad tak postawionym pytaniem zastanawia się na Polityka.pl Wojciech Szacki. „Wydaje się, że to z jednej strony próba przekierowania uwagi Polaków (w tym wyborców PiS) z zabójczej dla rządzących mieszanki koronawirus–inflacja–Mejza na wojnę z liberalnymi mediami, a z drugiej – demonstracja siły, sprawczości i świadectwo, że prezes wciąż ma cały obóz władzy pod kontrolą” – pisał w piątek analityk Polityki Insight.

„Dziś wszyscy – i słusznie – trąbią o uderzeniu władzy w media, ale przecież także dziś usłyszeliśmy o rekordowych podwyżkach cen gazu i energii, o 566 zgonach covidowych, a poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski publicznie zażądał dymisji ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego. Nasuwa się częstochowski rym – gdy wszystko się pruje, Kaczyński atakuje. Ta ucieczka do przodu może być spektakularna i niewykluczone, że lex TVN to zwiastun jeszcze ostrzejszego kursu PiS w najbliższych miesiącach” – dodaje Wojciech Szacki.

Przeciw lex TVN. Gdzie odbędą się protesty?

Listę miejsc, w których odbywają się w niedzielę protesty, podał TVN24.pl. Aktualizowana lista znajduje się na stronie facebookowej Komitetu Obrony Demokracji:

Białystok – Rynek Kościuszki, pod Ratuszem – godz. 19, Bydgoszcz – Stary Rynek – godz. 19, Chrzanów – pl. pod Orłem – godz. 18, Częstochowa – aleja Najświętszej Maryi Panny 24 – godz. 13, Dąbrowa Górnicza – pl. Wolności przed Pałacem Kultury Zagłębia – godz. 19, Dębica – ul Kolejowa 28, biuro poselskie PiS – godz. 16, Elbląg – Stary Rynek – godz. 19, Gdańsk – pomnik króla Jana III Sobieskiego – godz. 19, Giżycko – Pasaż Portowy – godz. 17, Gniewkowo – Rynek – godz. 19, Gorlice – Rynek – godz. 19, Grodzisk Wielkopolski – Stary Rynek – godz. 19, Grudziądz – Rynek Główny – godz. 19, Hrubieszów – pl. Wolności – godz. 16, Inowrocław – Rynek – godz. 19, Jasło – Rynek – godz. 19, Jelenia Góra – przed biurem PiS, ul Krótka/Długa – godz. 19, Janów Podlaski – Grota Adama Naruszewicza – godz. 19, Jeziorany – pl. Jedności Narodowej – godz. 18, Kalisz – pomnik Adama Asnyka na pl.u Jana Kilińskiego, Katowice – pl. Kwiatowy – godz. 19, Kędzierzyn-Koźle – pl. Rady Europy – godz. 19, Kęty – Rynek – godz. 19, Kielce – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – godz. 19, Koło – Skwer Wolności – godz. 19, Kołobrzeg – pl. Ratuszowy – godz. 15, Konin – ul Dworcowa, godz. 19, Koszalin – Rynek Staromiejski – godz. 19, Kraków – Ratusz – godz. 15, Krosno – ul Tkacka 2a – godz. 17.30, Legnica – Rynek – godz. 18, Leszno – Rynek – godz. 19, Lublin – pl. Króla Władysława Łokietka – godz. 19, Łask – Rynek – godz. 19, Łowicz – przed budynkiem Starostwa Powiatowego – godz. 17:30, Łobez – pl. przy pomniku – godz. 17, Łódź – ul. Piotrkowska 143 – godz. 19, Łuków – ul Przemysłowa 22 – godz. 19, Mrągowo – pod Ratuszem – godz. 19, Myślenice – Rynek, pod biurem PiS – godz. 19, Niepołomice – Rynek, przy pomniku Walecznej Justyny – godz. 19, Olkusz – Rynek – godz. 17, Olsztyn – pl. Jana Pawła II – godz. 19, Opole – pl. Wolności – godz. 19, Ostrów Wielkopolski – Rynek – godz. 15, Oświęcim – Oświęcimskie Centrum Kultury – godz. 19, Piaseczno – róg ulic Warszawskiej i Młynarskiej – godz. 19, Pińczów – pl. Wolności – godz. 19, Piotrków Trybunalski – Rynek Trybunalski – godz. 19, Płock – pl. Gabriela Narutowicza – godz. 17, Poznań – pl. Adama Mickiewicza – godz. 19, Puck – Stary Rynek – godz. 19, Poznań – pl. Adama Mickiewicza – godz. 19, Przemyśl – ul Piłsudskiego 1 – godz. 18, Puławy – pl. Chopina – godz. 19, Puszczykowo – Rynek – godz. 17.30, Radomsko – pl. 3 maja – godz. 19, Rzeszów – Rynek – godz. 19, Sandomierz – przy Ratuszu – godz. 19, Sanok – Rynek – godz. 19, Siedlce – pl. Sikorskiego – godz. 19, Sieradz – Rynek, godz. 19, Słupsk – pl. Zwycięstwa – godz. 19, Sucha Beskidzka – Rynek – godz. 19, Starachowice – ul Radomska 29 – godz. 19, Stalowa Wola – Sąd Rejonowy – godz. 19, Stargard – pl. Wolności – godz. 19, Szczecin – pl. Pawła Adamowicza – godz. 19, Szczytno – pl. Juranda – godz. 19, Tarnobrzeg – ul Sandomierska przy pl.u Głowackiego – godz. 19, Tarnów – Rynek – godz. 19, Tomaszów Mazowiecki – pl. Kościuszki – godz. 19, Toruń – pomnik Mikołaja Kopernika – godz. 19, Warszawa – Krakowskie Przedmieście, przed Pałacem Prezydenckim – godz. 19, Wadowice – pl. Jana Pawła II – godz. 19, Wałbrzych – przed Ratuszem przy pl. Magistrackim – godz. 15, Wejherowo – pl. Wejhera – godz. 12, Wieliczka – Szyb Regis – godz. 15, Włocławek – pl. Wolności – godz. 19, Wrocław – pl. Wolności – godz. 19, Zakopane – ul Krupówki, „oczko wodne” – godz. 19, Zamość – Rynek Solny – godz. 19, Zgierz – pl. Jana Pawła II – godz. 19, Zgorzelec – Krzyż Milenijny (org. Zgorzeleckie Kobiety) – godz. 19, Zielona Góra – pl. Pocztowy – godz. 18:30, Żory – Rynek – godz. 19, Żywiec – Rynek – godz. 19. Poniedziałek: Nysa – rondo Jana Pawła II – godz. 18.