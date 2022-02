Pegasus: 6 tysięcy ataków na NIK, 500 zainfekowanych urządzeń

Z ustaleń zespołu badającego cyberbezpieczeństwo w Naczelnej Izbie Kontroli wynika, że urządzenia jej pracowników były atakowane ponad 6 tys. razy. Informację podał nieoficjalnie reporter Radia RMF FM.

Kontrolę w Naczelnej Izbie Kontroli prowadził specjalny zespół do badań cyberbezpieczeństwa oraz zewnętrzni eksperci, którzy sprawdzali, czy domeny wykorzystywane przez system Pegasus łączyły się z urządzeniami pracowników NIK. Ustalili, że ataków było ponad 6 tys., przez dwa lata zainfekowano w sumie 500 urządzeń: telefonów, tabletów, laptopów i serwerów. Należały do kontrolerów, ale też do kierowców i personelu technicznego.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, najwięcej ataków przeprowadzono tuż po wyborach prezydenckich w 2020 r., gdy NIK zapowiadał kontrolę głosowania, i jesienią tego samego roku, kiedy Izba finalizowała prace nad raportem po kontroli Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz ten, przypomnijmy, powołano przy resorcie sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do pomocy ofiarom przestępstw, ale środki są przeznaczane na różne inne cele, w tym na zakup samego Pegasusa. Kontrola NIK wykazała, że 280 mln zł z funduszu wydano w sposób niegospodarny i niezgodnie z przepisami.

„Mogę tylko przekazać, że nasi pracownicy odpowiedzialni za kwestię bezpieczeństwa prowadzą intensywne prace w tym zakresie. O ustaleniach poinformujemy w przyszłym tygodniu. Planujemy zwołać konferencję prasową na poniedziałek o godz. 13. Będzie dotyczyła właśnie tych kwestii, które wiązałyby się z ewentualną nielegalną inwigilacją” – komentował dla RMF FM Łukasz Pawelski z NIK.

Pegasus w rękach służb PiS

Doniesienia o szpiegowaniu za pomocą Pegasusa kolejnych osób pojawiają się systematycznie. Ostatnio kanadyjski ośrodek badawczy Citizen Lab potwierdził, że inwigilowani byli również szef AgroUnii Michał Kołodziejczak oraz Tomasz Szwejgiert, współautor książki o Mariuszu Kamińskim. Pierwsze informacje o atakach Pegasusem dotyczyły niezależnej prokurator Ewy Wrzosek, mecenasa Romana Giertycha i szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Sprawę wyjaśnia teraz senacka komisja nadzwyczajna.

Politycy PiS albo lekceważą te doniesienia, albo wręcz im zaprzeczają. Dopiero Jarosław Kaczyński, wicepremier ds. bezpieczeństwa, zdziwił nawet swoich partyjnych kolegów, ogłaszając w jednym z wywiadów: „Pegasus to program, po który sięgają służby zwalczające przestępczość i korupcję w wielu krajach. Jego powstanie i używanie jest wynikiem zmiany technologicznej, rozwoju szyfrowanych komunikatorów, których za pomocą starych systemów monitorujących nie można odczytać. Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia”.

Grzegorz Rzeczkowski tak komentował w „Polityce” słowa prezesa PiS: „Postanowił więc wykonać klasyczny manewr obronny, czyli cofnąć się o krok i przyznać pokrętnie, że Pegasus był stosowany, ale legalnie i wobec ludzi, którzy na to zasłużyli. A przy tym zaprzeczyć, że stosowano go do inwigilacji opozycji i to podczas kampanii wyborczej przed ostatnimi wyborami. Więcej oczywiście nie powie, bo nie może się »szczegółowo wypowiadać na temat stosowanych w Polsce – w pełni legalnie – metod i technik« czy potwierdzać takich czy innych domniemań”.

Pegasus: trojan w telefonie

Opozycja żąda powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie inwigilowania przez obecną władzę obywateli swojego kraju i możliwości wpływania na wynik wyborów w 2019 r. PiS i Solidarna Polska bronią się przed tym rękami i nogami, ale mają problem: w sprawie powołania komisji z opozycją dogaduje się Paweł Kukiz, który chce być jej szefem. Na razie opozycja powołała specjalną komisję w Senacie, która już rozpoczęła prace.

Pegasus to szpieg w smartfonie. Jak działa? „To nic innego jak zaawansowany technicznie trojan, czyli złośliwe oprogramowanie, w tym przypadku szpiegujące, które wprowadzone do smartfonu przejmuje nad nim kontrolę w sposób niezauważalny dla użytkownika. Jego możliwości przerażają i zmieniają sposób patrzenia na własnego smartfona, który z urządzenia do komunikacji ze światem przeistacza się w doskonałe urządzenie szpiegujące. Wszystko, co potrafi smartfon, może natychmiast zostać użyte przeciwko nam.

Trojan może nagrywać nasze rozmowy w czasie rzeczywistym, zarówno telefoniczne, jak i te prowadzone za pomocą łączy internetowych. Może użyć kamery i mikrofonu, by nagrać to, co dzieje się wokół nas, a więc np. osoby, z którymi się spotykamy. Może też pobierać wszystko, co mamy zapisane w telefonie, oraz na bieżąco nas lokalizować z dokładnością do paru metrów. A gdy wyczuje zagrożenie wykryciem, zdezaktywować się” – wyjaśniał Grzegorz Rzeczkowski w październiku 2020 r. w „Polityce”.