Niewygodna dla PiS historia. Zielony Ład i zielone światło od Morawieckiego. Tak było

Rząd Mateusza Morawieckiego w 2021 r. głosował za „prawem klimatycznym”, na którym opiera się Zielony Ład. Potem sprzeciwiał się różnym szczegółowym przepisom, ale wtedy już był przegłosowywany. Do tego dochodzi słabiutki politycznie komisarz Janusz Wojciechowski.

Zielony Ład, który w rolnictwie jest uzupełniony unijną „strategią od pola do stołu”, to program przyspieszenia transformacji energetycznej, połączonego z zabiegami na rzecz bioróżnorodności. Bazuje na celu neutralności klimatycznej netto całej UE w 2050 r. Premier Mateusz Morawiecki wetował przyjęcie go w czerwcu 2019 r., ale na kolejnych szczytach Warszawa zmiękczała swój sprzeciw.

Ostatecznie w grudniu 2020 r. Morawiecki dał zielone światło dla podwyższenia celu zbijania redukcji gazów cieplarnianych w całej Unii z „co najmniej 40 proc.” do 55 proc. w 2030 r. (w porównaniu do 1990).

Czytaj też: Gra w Zielony Ład. W tym gorącym sporze najbardziej szkodzi tępa propaganda

Zgoda rządu PiS na „prawo klimatyczne”

Opinia publiczna była wówczas pochłonięta wetem wobec budżetu UE, którym Morawiecki z Viktorem Orbánem usiłowali zablokować przyjęcie mechanizmu „pieniądze za praworządność”. Ostatecznie na tym samym szczycie Morawiecki odpuścił oba polskie weta – zarówno w kwestii celu redukcyjnego, jak i powiązania wypłat funduszy z praworządnością. Ta decyzja Rady Europejskiej z grudnia 2020 r. otworzyła drogę do prac nad „prawem klimatycznym”, czyli prawnie wiążącym rozporządzeniem, które umocowało cel neutralności w 2050 r. i pośredni cel redukcyjny w 2030.

W finalnym głosowaniu Rady UE nad „prawem klimatycznym” w czerwcu 2021 r. wstrzymała się tylko Bułgaria, a reszta krajów, w tym Polska, poparła nowe przepisy. Zgoda Warszawy odmroziła całość naszej koperty w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (w sumie 3,5 mld euro), której połowa była – na mocy innych przepisów – zablokowana dla krajów niepopierających celu neutralności w 2050 r.

Wdrażanie zaostrzonych celów redukcyjnych UE ma dokonać się dzięki około dziesięciu już przyjętym szczegółowym aktom prawnym, które Komisja Europejska zaproponowała latem 2021 r. jako pakiet „Fit for 55”. Polska zabiegała, by najpierw na szczycie (decydującym zasadniczo przez konsensus) opracowano dość szczegółowe wskazówki dla Brukseli, których powinna się trzymać przy projektowaniu „Fit for 55”, ale to Morawieckiemu się nie udało.

Napięcie między Radą Europejską (przywódcy krajów Unii obradujący na szczytach przyjmujących jednomyślnie swoje „konkluzje”) oraz decydującą w wielu dziedzinach poprzez głosowania większościowe Radą UE (ministrowie 27 krajów) to jedna z szarych stref ustrojowych w Unii. Od wagi sprawy i rangi krajów zabiegających o swoje interesy (oraz ich zdolności koalicyjnych) zależy, kiedy Bruksela wychodzi poza zwykły proces legislacyjny (współprawodawcami są Rada UE z Parlamentem Europejskim) i „przenosi” jakiś trudny temat na poziom szczytu.

Polska pod wszystkimi rządami zazwyczaj prze do poruszania tematyki klimatycznej na szczytach, bo tam poszukuje się konsensusu między premierami czy prezydentami – w przeciwieństwie do zwykłych prac legislacyjnych w Radzie UE, gdzie obowiązują głosowania większością kwalifikowaną (15 krajów obejmujących 65 proc. ludności UE). Morawiecki wiosną 2021 r. (częściowo wspierany w tej potyczce przez Orbána) domagał się postanowień szczytu w sprawie szczegółów zmniejszających dodatkowe obciążenia dla Polski. Nie powiodło się i skończyło na decyzji Charles’a Michela (następcy Donalda Tuska na czele Rady Europejskiej), by zrezygnować z wszelkich decyzji szczytu w sprawie „Fit for 55” przed przedłożeniem projektów przez Komisję.