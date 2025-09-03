Nawrocki dziś u Trumpa. Sikorski też udał się do USA. 5 ważnych tematów na dziś

Karol Nawrocki dziś spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu; Radosław Sikorski też udał się do USA; co z kaskami dla rowerzystów; dramat w Sudanie; jest już nowa „Polityka”.

Pierwsza wizyta zagraniczna Karola Nawrockiego przebiegnie w cieniu sporu kompetencyjnego między jego kancelarią a rządem. Przed wylotem prezydent otrzymał rekomendacje z MSZ, ale jego rzecznik nazwał je „żenującym stanowiskiem”. Tymczasem to rząd zgodnie z konstytucją prowadzi politykę zagraniczną, a prezydent państwo „reprezentuje”. „Takie rzeczy normalnie w dyplomacji się nie dzieją. A ta dziecinada jest dostępna opinii publicznej tym bardziej, że kiedy niewiele wiadomo o prawdziwej treści polityki i decyzji – ludzie się koncentrują na zewnętrznych znamionach konfliktu i podsycania go wciąż na nowo” – komentuje Marek Ostrowski.

Co wiadomo o wizycie w Waszyngtonie? Nawrocki ma mówić o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a Trumpa przekonywać, że Rosji i Putinowi nie należy ufać. Eksperci są zgodni, że powinien powstrzymać się od pouczania gospodarza. Wizyta ma się rozpocząć o godz. 17 polskiego czasu. Ok. 19:30 prezydent spotka się z przedstawicielami polskich mediów. W delegacji nie ma nikogo z kierownictwa MSZ, co do tej pory było rutyną. Więcej o kulisach w nowej „Polityce”.

2. Sikorski też udał się do USA

W przeddzień wizyty Nawrockiego w Waszyngtonie do USA przybył wicepremier i szef dyplomacji Radosław Sikorski. Razem z sekretarzem stanu Markiem Rubio uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy Bercie Soler Fernandez, liderce organizacji Kobiety w Bieli (nie mogła odebrać jej osobiście). Skorski wręczył Rubio plakat Solidarności „W samo południe” z autografem Wałęsy. A Rubio przyznał, że „rząd w Polsce jest niesamowitym partnerem w kwestii wolności i swobody”. „Są inne kraje, wyzwolone z jarzma tyranii, one mogą być pomocne od czasu do czasu, lecz na świecie nie ma innego, który byłby bardziej pomocny, nieugięty, bardziej wspierający nas niż rząd w Polsce” – mówił.

Jak napisał Sikorski na platformie X, rządowi najbardziej zależy na tym, by Karol Nawrocki opowiedział w Białym Domu o celach Putina w Ukrainie i zapobiegł redukcjom amerykańskich wojsk w Europie. „Optymistycznie zakładając, że sekretarz stanu wziął sobie do serca to, co klarował mu w Miami polski wicepremier, można mieć nadzieję, że porozmawia z Trumpem przed jego spotkaniem z Karolem Nawrockim i że amerykański prezydent będzie nieco bardziej podatny na argumenty polskiego gościa” – pisze z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

3. Młodzi mają jeździć w kaskach

Rząd zdecydował, że obowiązek noszenia kasku podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną ma objąć dzieci i młodzież do 16. roku życia. Wyjątek: jazda w obecności rodzica czy opiekuna prawnego. „Nowe zasady mogą pozostać na papierze, jeśli policja w ich egzekwowaniu będzie tak nieskuteczna jak w kontrolowaniu potężnych maszyn udających rowery na naszych chodnikach” – komentuje Cezary Kowanda.

„Środowiska rowerowe narzekają, że rowery zostały potraktowane na równi ze znacznie bardziej niebezpiecznymi od nich hulajnogami elektrycznymi – dodaje nasz autor. – Efektem nowej regulacji może być spadek popularności jazdy rowerem wśród nastolatków. A chyba nie o to chodzi”.

Zwolennicy kasków uważają, że to prosty sposób na zmniejszenie zagrożenia w ruchu drogowym i najlepsza ochrona przed urazami głowy. Przeciwnicy wskazują, że takich wymagań nie ma w krajach zachodnich, gdzie rowerem jeździ znacznie więcej osób niż w Polsce, za to wypadków jest mniej.

4. Tragedia w Sudanie

Rebelianci z Sudańskiego Ruchu Wyzwolenia/Armii (SLM/A), działającego głównie w prowincji Darfur, poinformowali, że ponad tysiąc osób zginęło w osuwisku w jednej z wiosek w górach Marra na zachodzie kraju. Tymczasem ONZ podaje, że ofiar było 370, choć skalę katastrofy trudno oszacować – brakuje helikopterów, a drogi są nieprzejezdne.

Do tragedii doszło w niedzielę, jej przyczyną były obfite opady deszczu. Przedstawiciele rebeliantów zaapelowali do ONZ i międzynarodowych organizacji humanitarnych o pomoc w dotarciu do ofiar. W górach Marra schroniło się wielu przesiedleńców, uciekających przed walkami między wojskami rządowymi i rebeliantami.

Sudan, od ponad dwóch lat targany wojną domową, jest ogarnięty jedynym z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Niedożywiona jest nawet połowa 50-milionowej populacji. Szacunki mówią o co najmniej 150 tys. ofiar śmiertelnych.

