Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”
Gorąco zapraszamy do lektury najnowszej „Polityki”, gdzie piszemy o drugiej rocznicy wyborców 15 października 2023 r., w których koalicja partii demokratycznych pokonała PiS i odsunęła to ugrupowanie od władzy. Co się stało przez te dwa lata, czy nadzieje wyborców zostały spełnione, co poszło nie tak, dlaczego dzisiaj mówi się o powrocie prawicy do władzy, jak wygląda bilans rządów Donalda Tuska? Proponujemy kilka pozycji.
• O oczekiwaniach i rozczarowaniach nową władzą piszą w Przypisach Jerzy Baczyński i Mariusz Janicki.
• Jakie wydarzenia zdecydowały o dzisiejszej sytuacji politycznej, co zawiodło, a co się powiodło, czy entuzjazm sprzed dwóch lat można jeszcze reanimować – rozważa Rafał Kalukin.
• Jak w ciągu tych dwóch lat wyglądały sondaże popularności rządu Tuska i wskaźniki społecznego optymizmu – analizuje Michał Danielewski.
• O tym, że koalicji 15 października zabrakło całościowej opowieści i jednoczącej politycznej legendy, oraz o tym, czy można zatrzymać radykalną prawicową falę w Polsce i na świecie – mówi w wywiadzie Aleksander Smolar, publicysta, były wieloletni prezes Fundacji Batorego.
Ponadto w nowej „Polityce”:
• Co dalej ze sprawą Wołodymyra Ż., przebywającego w polskim areszcie i oskarżanego przez Niemcy o zamach terrorystyczny na rurociąg Nord Stream – piszą Violetta Krasnowska i Paweł Reszka.
• Czy Waldemar Żurek, nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny, przyspieszył zmiany w sądownictwie i zdynamizował proces rozliczeń poprzedniej władzy – pisze o tym Ewa Siedlecka.
• Brzydkie sekrety branży beauty: kiedy pomaga, a kiedy szpeci, ile to kosztuje, jakie są teraz modne zabiegi – opisuje Joanna Cieśla.
• Jak się pracuje w korporacjach i małych firmach, jakie są ścieżki karier, kiedy przychodzi wypalenie zawodowe i jak sobie z nim radzić – o tym w tekście Ewy Wilk.
• Społeczeństwo, statystycznie biorąc, się starzeje, a więc także otoczenie powinno się dostosowywać do nowej rzeczywistości, jak zatem projektuje się miasta z uwzględnieniem potrzeb seniorów – mówi w wywiadzie prof. Jan Kazak.
• Na czym polegają męskie kręgi wsparcia, co dają mężczyznom, kto przychodzi na takie spotkania, jak one wyglądają – pisze Agnieszka Gierczak-Cywińska.
• Ile warto mieć gotówki na czarną godzinę, gdyby awarii uległ system płatności kartami – wyjaśnia Adam Grzeszak.
• O tym, czy jest bliżej do odrodzenia się Palestyny – w reportażu Agnieszki Zagner.
• Pożegnanie prof. Adama Strzembosza – autorstwa Ewy Siedleckiej.
I jeszcze: • wyrok na Sarkozy’ego; • czego Jane Goodall nauczyła nas o szympansach; • jak król Prus fałszował polskie pieniądze; • powrót kultowego serialu „Glina”; • Konkurs Chopinowski: zaskoczenia i zagadki; • László Krasznahorkai – noblista pesymista; • PKOl – taktyka przetrwania prezesa Piesiewicza.
I jeszcze wiele więcej. Zachęcam do przeczytania całego numeru, warto!
Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego