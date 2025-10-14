Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Druga rocznica wyborów 15 października: oczekiwania i rozczarowania, czy tamten entuzjazm można reanimować, jak zatrzymać radykalną prawicową falę. Czy Waldemar Żurek daje radę. Brzydkie sekrety branży beauty. Ile warto mieć gotówki na czarną godzinę. Na czym polegają męskie kręgi wsparcia. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

Gorąco zapraszamy do lektury najnowszej „Polityki”, gdzie piszemy o drugiej rocznicy wyborców 15 października 2023 r., w których koalicja partii demokratycznych pokonała PiS i odsunęła to ugrupowanie od władzy. Co się stało przez te dwa lata, czy nadzieje wyborców zostały spełnione, co poszło nie tak, dlaczego dzisiaj mówi się o powrocie prawicy do władzy, jak wygląda bilans rządów Donalda Tuska? Proponujemy kilka pozycji.

• O oczekiwaniach i rozczarowaniach nową władzą piszą w Przypisach Jerzy Baczyński i Mariusz Janicki.

• Jakie wydarzenia zdecydowały o dzisiejszej sytuacji politycznej, co zawiodło, a co się powiodło, czy entuzjazm sprzed dwóch lat można jeszcze reanimować – rozważa Rafał Kalukin.

• Jak w ciągu tych dwóch lat wyglądały sondaże popularności rządu Tuska i wskaźniki społecznego optymizmu – analizuje Michał Danielewski.

• O tym, że koalicji 15 października zabrakło całościowej opowieści i jednoczącej politycznej legendy, oraz o tym, czy można zatrzymać radykalną prawicową falę w Polsce i na świecie – mówi w wywiadzie Aleksander Smolar, publicysta, były wieloletni prezes Fundacji Batorego.