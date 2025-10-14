Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
14 października 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

14 października 2025
Druga rocznica wyborów 15 października: oczekiwania i rozczarowania, czy tamten entuzjazm można reanimować, jak zatrzymać radykalną prawicową falę. Czy Waldemar Żurek daje radę. Brzydkie sekrety branży beauty. Ile warto mieć gotówki na czarną godzinę. Na czym polegają męskie kręgi wsparcia. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

Gorąco zapraszamy do lektury najnowszej „Polityki”, gdzie piszemy o drugiej rocznicy wyborców 15 października 2023 r., w których koalicja partii demokratycznych pokonała PiS i odsunęła to ugrupowanie od władzy. Co się stało przez te dwa lata, czy nadzieje wyborców zostały spełnione, co poszło nie tak, dlaczego dzisiaj mówi się o powrocie prawicy do władzy, jak wygląda bilans rządów Donalda Tuska? Proponujemy kilka pozycji.

• O oczekiwaniach i rozczarowaniach nową władzą piszą w Przypisach Jerzy Baczyński i Mariusz Janicki.

• Jakie wydarzenia zdecydowały o dzisiejszej sytuacji politycznej, co zawiodło, a co się powiodło, czy entuzjazm sprzed dwóch lat można jeszcze reanimować – rozważa Rafał Kalukin.

• Jak w ciągu tych dwóch lat wyglądały sondaże popularności rządu Tuska i wskaźniki społecznego optymizmu – analizuje Michał Danielewski.

• O tym, że koalicji 15 października zabrakło całościowej opowieści i jednoczącej politycznej legendy, oraz o tym, czy można zatrzymać radykalną prawicową falę w Polsce i na świecie – mówi w wywiadzie Aleksander Smolar, publicysta, były wieloletni prezes Fundacji Batorego.

Nowy numer „Polityki”PolitykaNowy numer „Polityki”

Ponadto w nowej „Polityce”:

• Co dalej ze sprawą Wołodymyra Ż., przebywającego w polskim areszcie i oskarżanego przez Niemcy o zamach terrorystyczny na rurociąg Nord Stream – piszą Violetta Krasnowska i Paweł Reszka.

• Czy Waldemar Żurek, nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny, przyspieszył zmiany w sądownictwie i zdynamizował proces rozliczeń poprzedniej władzy – pisze o tym Ewa Siedlecka.

• Brzydkie sekrety branży beauty: kiedy pomaga, a kiedy szpeci, ile to kosztuje, jakie są teraz modne zabiegi – opisuje Joanna Cieśla.

• Jak się pracuje w korporacjach i małych firmach, jakie są ścieżki karier, kiedy przychodzi wypalenie zawodowe i jak sobie z nim radzić – o tym w tekście Ewy Wilk.

• Społeczeństwo, statystycznie biorąc, się starzeje, a więc także otoczenie powinno się dostosowywać do nowej rzeczywistości, jak zatem projektuje się miasta z uwzględnieniem potrzeb seniorów – mówi w wywiadzie prof. Jan Kazak.

• Na czym polegają męskie kręgi wsparcia, co dają mężczyznom, kto przychodzi na takie spotkania, jak one wyglądają – pisze Agnieszka Gierczak-Cywińska.

• Ile warto mieć gotówki na czarną godzinę, gdyby awarii uległ system płatności kartami – wyjaśnia Adam Grzeszak.

• O tym, czy jest bliżej do odrodzenia się Palestyny – w reportażu Agnieszki Zagner.

• Pożegnanie prof. Adama Strzembosza – autorstwa Ewy Siedleckiej.

I jeszcze:wyrok na Sarkozy’ego; • czego Jane Goodall nauczyła nas o szympansach; • jak król Prus fałszował polskie pieniądze; • powrót kultowego serialu „Glina”; • Konkurs Chopinowski: zaskoczenia i zagadki; • László Krasznahorkai – noblista pesymista; • PKOl – taktyka przetrwania prezesa Piesiewicza.

I jeszcze wiele więcej. Zachęcam do przeczytania całego numeru, warto!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

    Rafał Kalukin

  2. Konfederacja w strefie zgniotu. Kaczyński chce ją zadusić. Tusk lawiruje, bo ma trudniej

    Mariusz Janicki

  3. Historia Hołowni jest wielce pouczająca. A w Polsce jakby już rządziła Konfederacja

    Jerzy Baczyński

  4. Panika minęła, zagrożenie nie. Polska w Ukrainie została w tyle. Nadrabia, ale czy zdąży?

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  5. Manifestacja PiS w Warszawie. Przeciw migracji, Mercosur, rządowi i na złość Konfederacji

    Redakcja „Polityki”

Czytaj także

null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Kraj

Stan prawoskrętny. Kanał Zero powoli staje się zapleczem medialnym prawicy i biznesem politycznym

Jego założyciel i największa gwiazda Krzysztof Stanowski potrafi wywoływać szum wokół siebie i nie przepuszcza żadnej okazji. Z poprzednim prezydentem na kontrakcie i obecnym na łączach Kanał Zero wchodzi w nowy etap.

Rafał Kalukin
30.09.2025
null
Wydania specjalne

Fakty i mity dotyczące witaminy D

Jej popularność wygląda na szeroko zakrojoną akcję marketingową. Czy to rzeczywiście „lek na całe zło”?

Paweł Walewski
27.09.2024
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
Pokaż więcej
Reklama