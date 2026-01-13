Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
13 stycznia 2026
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

13 stycznia 2026
Nowy świat według Trumpa; plan Kaczyńskiego na prawicę; czy Polska 2050 się podniesie; hejt w szkole i weto Nawrockiego; dziwne lalki reborn; patoschroniska dla zwierząt; „Avatar” po latach. I oczywiście laureaci Paszportów POLITYKI. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym numerze.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” oferujemy wiele interesujących, gorących tematów, bo polska i międzynarodowa rzeczywistość nie zwalnia, a my staramy się za nią nadążyć. Oto co m.in. przygotowaliśmy w tym numerze:

• Nowy świat według Donalda Trumpa: co już zrobił, jakie ma zamiary, jak to się odbije na USA, całym regionie amerykańskim, na Europie i naszym kraju, czy rozpoczyna się już na dobre koncert mocarstw – o tym w artykule Tomasza Zalewskiego.

• Czy PiS się jednoczy przez podział, jaki plan na prawicę ma Jarosław Kaczyński, kto może zostać kandydatem na premiera, kto się szykuje do sukcesji po prezesie – pisze Anna Dąbrowska.

• Czy Polska 2050 ma szansę pod nowym przywództwem na powrót z politycznego marginesu i odrobienie sondażowych strat, jak wygląda wewnętrzny układ sił, czy to ugrupowanie pozostanie w całości w koalicji rządzącej – analizuje Rafał Kalukin.

• Hejt w sieci i szkole, narastająca przemoc wśród młodzieży, co jest jej źródłem, co mają z tym robić rodzice i nauczyciele, dlaczego prezydent Nawrocki zablokował ustawę, która miała pomóc w tym problemie – pisze Joanna Cieśla.

• Rozwija się w Polsce podziemie farmaceutyczne, czy wiemy więc na pewno, co naprawdę łykamy, i czym to może grozić – ostrzega w swoim tekście Paweł Walewski.

• Do czego służą lalki bardzo realistycznie przypominające niemowlęta, w jaki sposób pomagają kobietom, jakie są psychologiczne następstwa korzystania z tzw. rebornów – pisze Anna Dobrowolska.

• Patoschroniska dla zwierząt, kolejne pojawiające się nieprawidłowości skutkujące cierpieniem psów; czy wreszcie skończy się tu samowola, niedbalstwo i brak odpowiedzialności – relacjonuje Agnieszka Sowa.

• Polska cyberzbrojna: od kogo, dlaczego i za ile kupujemy takie narzędzia, w jaki sposób powiększają one potencjał obronny państwa – pisze Adam Grzeszak.

• Czy fantazje o igrzyskach olimpijskich w Polsce mają jakieś realne podstawy? – o tym w tekście Marcina Piątka.

• Czym skończy się wenezuelska eskapada prezydenta Trumpa, jaka jest teraz sytuacja w tym południowoamerykańskim kraju, co wyłoni się z obecnego chaosu i prowizorki – sprawie przyjrzał się Artur Domosławski.

Nowy numer „Polityki”PolitykaNowy numer „Polityki”

I jeszcze w nowej „Polityce”:kto może zastąpić izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu; • o skłonności mózgu do zamykania nas w społecznych „bańkach”; • jakiej muzyki słuchali ludzie epoki paleolitu; • czy zachowania samobójcze są wpisane w DNA; • Rycheza – pierwsza koronowana królowa Polski; • art déco uwodzi na wielkiej wystawie w Paryżu; • Michael Franco o swoim nowym filmie „Dreams”;„Avatar” po latach.

Prezentujemy też: sylwetki tegorocznych laureatów Paszportów POLITYKI oraz zamieszczamy relację z uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się w niedzielę w siedzibie i na antenie TVP.

Zapraszam do lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

