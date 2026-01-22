Przejdź do treści
Redakcja „Polityki"
22 stycznia 2026
Kraj

Trump wraca z dalekiej podróży. Oswajanie radykałów w Polsce. 5 ważnych tematów na dziś

22 stycznia 2026
Prezydent USA Donald Trump, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, 21 stycznia 2026 r. Prezydent USA Donald Trump, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, 21 stycznia 2026 r. World Economic Forum / Benedikt von Loebell / mat. pr.
Donald Trump w Davos; skrajna prawica w polskim mainstreamie; spóźniona naprawa sądownictwa; profilaktyka raka szyjki macicy w praktyce; Doda przekona Sejm, prezydenta i branżę do zakazu fajerwerków?

1. Trump w Davos robi krok wstecz

Donald Trump wygłosił w środę w Davos ostre przemówienie, potwierdzając, że nie ustąpi z zamiaru zagarnięcia Grenlandii. Raptem kilka godzin później nagle wycofał kilka najważniejszych gróźb pod adresem europejskich sprzymierzeńców Danii i zadeklarował przystąpienie do negocjacji na temat statusu Grenlandii, których punktem wyjścia mają być nieujawnione publicznie propozycje sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Oznajmił też m.in., że jednak nie nałoży ceł na kraje, które wysłały na Grenlandię niewielkie kontyngenty wojskowe. Miały obowiązywać od 1 lipca.

„O takich sytuacjach mówi się, że są powrotem z dalekiej podróży lub krokiem wstecz znad skraju przepaści” – pisze na Polityka.pl ekspert ds. bezpieczeństwa Marek Świerczyński. I dodaje: „Dziś nie wiadomo, czy wycofanie się Trumpa z karania NATO za Grenlandię i gotowość do układu z Europą to dowód strategicznej refleksji czy ustępstwo taktyczne przed generalną rozprawą. Tak samo dla Europy nie powinno to być powodem do triumfalizmu, a raczej sygnałem do jeszcze szybszego nabywania jak największej niezależności od USA, które były gotowe posunąć kompletnie niewyobrażalny do niedawna spór na granicę unicestwienia NATO”.

2. Skrajna prawica w polskim mainstreamie

W najnowszym odcinku podkastu „Temat tygodnia” Karolina Lewicka rozmawia z pierwszym zastępcą redaktora naczelnego „Polityki” Mariuszem Janickim. Temat: wybielanie radykałów pokroju Grzegorza Brauna.

Są bagatelizowani i traktowani ze śmiechem, dlatego oswajani – twierdzi Mariusz Janicki. Ten proces „normalizacji” radykałów uznaje za bardzo niebezpieczny. Jak to wygląda od kulis, piszemy w najnowszej „Polityce”.

3. Spóźniona naprawa sądownictwa

W środę Sejm zaczął pracę nad rządowymi projektami, które mają naprawić polskie sądownictwo. Pierwszy porządkuje problem neosędziów. Drugi nowelizuje ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Zgodnie z umową zawartą z Komisją Europejską projekty powinny były zostać uchwalone do listopada 2025 r. Są warunkiem niezbędnym do realizacji „kamieni milowych”, do czego Polska zobowiązała się wobec Unii. Z tego zobowiązania rząd się nie wywiązał, a mimo to dostaliśmy kolejną transzę pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Rząd powinien podjąć – niekoniecznie oficjalnie – negocjacje, co dla prezydenta byłoby możliwe do zaakceptowania. I zastanowić się nad kompromisem – komentuje Ewa Siedlecka.

4. Profilaktyka raka szyjki macicy w praktyce

Mamy Miesiąc Świadomości Raka Szyjki Macicy. Mamy też programy, nowoczesne badania i rządowe kampanie zachęcające do profilaktyki. Na papierze wszystko więc jest. Schody pojawiają się na etapie realizacji. Malwina Dziedzic sprawdza, czy da się zapisać na badania.

Najprostsza odpowiedź brzmi: nie. Tymczasem za niespełna dwa lata wybory. W przypadku Polek, pamiętających, jak traktował je rząd PiS, można zadać sobie pytanie: czy teraz czują się bezpieczniej? Jeśli nie, to i obecna władza może mieć problem.

5. Doda przekona Sejm do zakazu fajerwerków?

Dorota Rabczewska – Doda – uczestniczyła w posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji ds. Ochrony Zwierząt, na której odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów regulujących używanie materiałów pirotechnicznych – relacjonuje Agnieszka Sowa.

Sylwestrowe fajerwerki mają realne i dobrze udokumentowane konsekwencje dla zwierząt. We Włoszech szacuje się, że ginie nawet 50 tys. zwierząt, głównie ptaków. Ale ludzie też są poszkodowani. Tymczasem obecni na sali przedstawiciele branży pirotechnicznej podśmiewali się, gdy Doda mówiła o cierpieniu zwierząt i osób w spektrum autyzmu. A ta po prostu przez mikrofon ich zrugała. „Byłam zadowolona, że tak mocno zareagowała, bo nam, posłom, nie wypada” – komentuje Katarzyna Piekarska z KO.

Redakcja „Polityki"

