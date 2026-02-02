Uwaga! Groźny mróz. Nowe akta Epsteina. Zamieszki w Turynie. 5 tematów, o których warto wiedzieć

Już ponad 30 osób zmarło w Polsce tej zimy z wychłodzenia. Departament Sprawiedliwości USA opublikował nową partię tzw. kartoteki Epsteina. Polska 2050 wybrała szefową. Rybakina i Alcaraz wygrali AO. Zamieszki w Turynie.

1. Uwaga! Groźny mróz

Według ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura w najbliższym czasie może spaść miejscami nawet do –30 st. C (zwłaszcza w nocy).

Z powodu siarczystych mrozów w niektórych szkołach w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim zawieszono lekcje. Wieczorem taką samą decyzję podjęli dyrektorzy kilku warszawskich liceów. Wiele służb apeluje o nieprzebywanie na zewnątrz dłużej niż to jest konieczne. Policjanci w całym kraju zaglądają do pustostanów, altan śmietnikowych i innych miejsc, w których chronić przed mrozem mogą się osoby bez domu.

Według danych MSWiA z powodu wychłodzenia tej zimy zmarło w Polsce już 38 osób i są to najdramatyczniejsze statystyki od kilku lat (przed rokiem było 16 ofiar).

W związku z sytuacją w kraju w niedzielę odbyło się spotkanie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. „Przed nami najzimniejsza noc. Według IMGW temperatura odczuwalna może być znacznie niższa, nawet –38 st. Ściana wschodnia, północna i północno-wschodnia część Mazowsza będą dotknięte tą zimną masą powietrza” – mówił wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Jak dodał, tak samo zimna może być noc z poniedziałku na wtorek.

2. Nowe akta Epsteina

amerykański Departament Sprawiedliwości udostępnił opinii publicznej największą jak dotąd partię tzw. kartoteki Epsteina. 3 mln stron dokumentów, tysiące materiałów wizualnych, zdjęć i wideonagrań zawierają m.in. kolejne informacje na temat związków finansisty pedofila z Donaldem Trumpem.

„Najbardziej pikantne szczegóły publikowane przez tabloidy są kwestionowane przez administrację prezydenta jako niewiarygodne. Departament Sprawiedliwości jednak materiały ocenzurował. Najbardziej obciążające Trumpa zostały usunięte ze stron departamentu” – pisze nasz amerykański korespondent Tomasz Zalewski.

W nowo ujawnionej partii akt Trump wspominany jest w co najmniej 4,5 tys. dokumentach. „Jeden z nich to sporządzona przez FBI lista kilkunastu informacji z drugiej ręki na temat kontaktów obecnego prezydenta z multimilionerem, który – oskarżony o gwałty i stręczycielstwo – zmarł w 2019 r. w więzieniu. Gdyby im wierzyć, Trump sam dopuszczał się seksualnych przestępstw. Prezydent od dawna zaprzecza; podkreśla, że spotykał się kiedyś z Epsteinem na gruncie towarzyskim, ale zerwał z nim kontakty ok. 20 lat temu. Twierdzi też, że nic nie wiedział o jego przestępczej działalności” – pisze dziennikarz „Polityki”.

Nowa partia dokumentów z akt Epsteina ma być ostatnią udostępnioną opinii publicznej – oznajmiła administracja Trumpa. Krytycy prezydenta przypominają, że trzeba odtajnić wszystko.

3. Polska 2050 wybrała

Kolejna próba wskazania przez Polskę 2050 następczyni Szymona Hołowni powiodła się. W sobotę nie było zakłóceń w internetowym głosowaniu. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pokonała koleżankę z resortu klimatu Paulinę Hennig-Kloskę w stosunku głosów 350 do 309. „Teraz musi ugasić pożar, który towarzyszył tym wyborom. Problemów wewnętrznych jest sporo, a wynik najlepiej świadczy o partyjnym dualizmie. Przed Polską 2050 stoją też kłopoty natury egzystencjalnej” – pisze na Polityka.pl Michał Tomasik.

I dodaje: „W trakcie kampanii padło wiele słów i zarzutów, które w formie skrinów i apeli wylały się do mediów. Partia musi teraz zdecydować, czy odłożyć te emocje na bok i zapomnieć o zadrach, czy przystąpić do rozliczeń. Podpowiedź: rozliczenia nie służą stabilności, a do wyborów w 2027 r. coraz mniej czasu. Kluczowe jest odzyskanie wiarygodności i zaufania. Wyborcy muszą wiedzieć, dlaczego w ogóle mieliby oddać głos na Polskę 2050”.

Przykry serial wyborczy dobiegł końca, a przed nami jeszcze sequele o odejściach posłów, odejściach i powrotach Hołowni, walce o sprawczość w rządzie. „Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdała test z waleczności, pora na test ze sprawności politycznej menedżerki” – podsumowuje Tomasik.

4. Rybakina i Alcaraz mistrzami Australian Open

Kazaszka w drodze do finału pokonała m.in. Igę Świątek. A w decydującym meczu była lepsza od światowego numeru 1 – Białorusinki Aryny Sabalenki. Kobiecy finał był bardzo wyrównany, choć jeszcze na początku decydującego seta wydawało się, że to Sabalenka ma mecz pod kontrolą (prowadziła w gemach 3:0). I wtedy jakby ktoś odkręcił Rybakinie dodatkowe zasilanie w energię, motywację, potężny serwis i precyzję zagrań. To nie Białorusinka obniżyła loty, ale Kazaszka zagrała fenomenalną końcówkę.

Rybakina tym samym wygrała drugi w karierze turniej wielkoszlemowy (wcześniej królowała w Wimbledonie 2022). A Sabalenka przegrała drugi finał AO z rzędu (przed rokiem z Madison Keys), choć bardzo lubi australijskie korty, jest dwukrotną zwyciężczynią tego turnieju (w 2023 i 2024).

W męskim finale, po pasjonujących półfinałach, aż tak wielkich emocji nie było. Carlos Alcaraz – raczej zgodnie z przewidywaniami – wygrał 3:1 z ikoną tenisa Novakiem Djokoviciem. Tym samym Serb nie dołożył na swoją półkę 25. wielkoszlemowego triumfu, za to Hiszpan wygrał ostatni wielki tenisowy turniej, którego jeszcze nie miał w dorobku.

5. Zamieszki w Turynie

W wyniku starć na ulicach Turynu we Włoszech rannych zostało wiele osób, w tym blisko stu policjantów. Wszystko działo się w trakcie kilkunastotysięcznej manifestacji przeciw zamknięciu w grudniu anarchistyczno-antykapitalistycznego centrum społecznego.

W trakcie protestu od głównej grupy oderwała się mniejsza, bardzo agresywna, która obrzuciła policję kamieniami, butelkami, racami i metalowymi rurami i próbowała przebić się przez kordon funkcjonariuszy.

Premierka Włoch Giorgia Meloni we wpisie w mediach społecznościowych nazwała napastników „zorganizowanymi kryminalistami”. „To nie jest protest, to nie są starcia. To się nazywa próba zabójstwa” – podkreśliła.