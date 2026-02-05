Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Ewa Siedlecka
Ewa Siedlecka
5 lutego 2026
Kraj

Areszt dla Ziobry za trzecim podejściem. To jest na razie niewykonalne

5 lutego 2026
Zbigniew Ziobro przed sejmową komisją śledczą Zbigniew Ziobro przed sejmową komisją śledczą Katarzyna Kwaczyńska / Kancelaria Sejmu RP
Skuteczność państwa polskiego w rozliczaniu Zbigniewa Ziobry nadal jest nikła.

Sprawa Zbigniewa Ziobry dla opinii publicznej od jakiegoś czasu nie jest już sprawą rozliczenia byłego ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego w rządzie PiS, ale wydolności państwa.

Czytaj też: Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Ziobro: do trzech razy sztuka

Najpierw miesiące skutecznego unikania przez Ziobrę przesłuchania przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, a teraz – podobna odyseja ze zgodą sądu na jego tymczasowe aresztowanie. Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Mokotowa dopiero za trzecim razem udało się rozstrzygnąć tę sprawę. Dzisiejsze posiedzenie aresztowe było trzecim i trwało – z przerwami na rozpatrywanie licznych wniosków obrony – od godz. 11 do ok. 21.

W końcu jednak udało się orzec. Sędzia Agnieszka Prokopowicz nałożyła areszt na maksymalny możliwy okres: trzy miesiące. Jej orzeczenie jest nieprawomocne, ale wykonalne.

To znaczy byłoby wykonalne, gdyby Zbigniew Ziobro był dla polskiego wymiaru sprawiedliwości dostępny. Ale nie jest, bo w październiku wyjechał na Węgry, gdzie dostał azyl polityczny.

Czytaj też: Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Po reformach Ziobry

Tak więc nawet jeśli prokuratura uzyska od sądu wydanie ENA – europejskiego nakazu aresztowania – to i tak będzie on niewykonalny, dopóki Ziobro przebywa w kraju Viktora Orbána. Albo dopóki nie zmieni się tam władza i nie cofnie przyznanego mu azylu.

Skuteczność państwa polskiego w rozliczaniu Ziobry nadal jest nikła. Nie można go będzie dosięgnąć za pomocą ENA, a w dodatku nie jest pewne, czy sąd odwoławczy decyzji nie cofnie, jak to było w przypadku odpowiadającego za defraudację Funduszu Sprawiedliwości byłego wiceministra Marcina Romanowskiego.

Orzeczenia polskich sądów po „reformach” Zbigniewa Ziobry przestały być przewidywalne. A z nimi cały wymiar sprawiedliwości.

Ewa Siedlecka

Ewa Siedlecka

Pracowała w „Gazecie Wyborczej” od 1989 do 2017 r. W „Polityce” od marca 2017 r. Pisze o prawie, prawach człowieka, prawach mniejszości, prawach zwierząt, o bioetyce, o społeczeństwie obywatelskim. Dziennikarstwo uważa za okazję do robienia pożytecznych rzeczy.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

    Anna Dąbrowska

  2. Gra w Trumpa. To może być w Polsce kluczowa polityczna batalia tego roku

    Mariusz Janicki

  3. Polska Partia Kibolska? Wchodzą na salony za Nawrockim, chowają tatuaże i wtapiają się w tłum

    Michał Danielewski

  4. Kongres od kulis: jak brauniści zawłaszczyli Folwark Łochów. Perspektywa gościa hotelowego

    Anna Dąbrowska

  5. Morawiecki nie chce przyhamować. Zbiera druhów, ma plan. To wcale nie musi być wstęp do rozłamu w PiS

    Wojciech Szacki

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną