Wybory w Sądzie Najwyższym. Falstart kontrolowany

Z powodu braku kworum nie wybrano kandydatów na następcę Małgorzaty Manowskiej, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Nie jest to zaskoczenie: wiadomo było, że wybory – z powodu ich nielegalności – zbojkotują „starzy” sędziowie.

Apel o uzdrowienie

Tych „starych” sędziów jest dzisiaj w Sądzie Najwyższym 35. Oświadczenie o odmowie uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym podpisało 29 z nich. Ma ono cztery strony z podpisami i zawiera prawne uzasadnienie nielegalności zgromadzenia z powołaniem się na przepisy ustawy o SN, Konstytucji i wyroki międzynarodowych Trybunałów.

Najważniejsze punkty tej argumentacji:

1. Zgromadzenie zwołała osoba powołana na urząd I Prezesa SN z naruszeniem Konstytucji i ustawy o SN z 2017 r. Tu podpisani sędziowie przypominają, że podczas poprzednich wyborów (w 2020 r.) nie dopuszczono do głosowania przez zgromadzenie uchwały o przedstawieniu prezydentowi pięciu kandydatów, więc jego przewodniczący przedstawił prezydentowi Andrzejowi Dudzie ich listę samowolnie, bez zgody Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Głowa państwa zignorowała te proceduralne wady i powołała na stanowisko I Prezesa SN Małgorzatę Manowską.

2. Zamiar przeprowadzenia Zgromadzenia z udziałem neosędziów powoduje, że nie będzie ono stanowiło tego ciała w rozumieniu art. 183 Konstytucji ani organu samorządu w rozumieniu ustawy o SN (art. 16 par 2).

3. Sędziowie podpisani pod Oświadczeniem przywołują wyrok TSUE z 18 grudnia 2025 r. w sprawie z wniosku Komisji Europejskiej przeciwko Polsce dotyczącej legalności TK. W tym wyroku stwierdzono, że „z punktu widzenia prawa Unii naruszenie prawa krajowego przy wyborze prezesa sądu, takiego jak TK, prowadzi do naruszenia niezawisłości i bezstronności sądu, którym on kieruje. Owe naruszenia to – powtórzmy – uchybienia w procesie wyborczym i udział w nim osób wadliwie powołanych na stanowiska sędziowskie.

Sygnatariusze wtorkowego oświadczenia przypominają, że wszyscy obecni prezesi Izb Sądu Najwyższego wybrani są w wadliwej procedurze. I że złożona z samych neosędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej – według orzeczeń TSUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – nie jest sądem, a mimo to nadal istnieje w SN i jej członkowie uczestniczą w wyborach kandydatów na I Prezesa SN.

Oświadczenie sędziowie kończą wezwaniem: „Po raz kolejny apelujemy do wszystkich władz polskiego państwa o uzdrowienie ważnej dla obywateli części tego państwa, jaką jest sądownictwo, w tym Sąd Najwyższy. Do czasu, w którym to uzdrowienie nie nastąpi, nie będziemy brali udziału w Zgromadzeniu Ogólnym sędziów SN i zgromadzeniach poszczególnych Izb SN”.

PiS we współpracy z Dudą

Pomimo tego bojkotu wybory następcy Manowskiej nie są zagrożone. W 2017 r. ówczesna władza, czyli PiS Kaczyńskiego iSuwerenna Polska Ziobry w ścisłej współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą, uchwaliła taki tryb wyboru kandydatów na I Prezesa SN, by uniemożliwić jego zablokowanie. I przede wszystkim wymusić na Zgromadzeniu Ogólnym wybranie takiej liczby (aż pięciu) kandydatów na I Prezesa, by prezydent miał gwarancję znalezienia człowieka, który będzie kierował SN w sposób mu odpowiadający.

Kiedy uchwalano te przepisy, w SN zdecydowaną większość stanowili „starzy” sędziowie, czyli powołani z rekomendacji legalnej Krajowej Rady Sądownictwa. Dlatego proces wyboru I Prezesa SN przewiduje, że w kolejnych głosowaniach może go wybrać zaledwie 32 sędziów (obecnie wszystkich jest 91). Po prostu zapisano trzy wielkości kworum: najpierw 84, potem 76, a na koniec 32 sędziów.

Dziś zaczęliśmy od tej pierwszej liczby. Jutro kworum będzie wynosić 76, ale w czwartek już tylko 32. Wszystkich neosędziów jest teraz w SN 56: wybór kandydatów nastąpi więc za dwa dni.

Jak dowiedział się nieoficjalnie portal Prawo.pl, w wyborach kandydatów na I Prezesa SN startują neosędziowie: Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Zbigniew Kapiński, Aleksander Stępkowski i Mariusz Załucki. Z naszych informacji wynika, że dogadany z ludźmi prezydenta Karola Nawrockiego jest prezesa Izby Karnej SN Zbigniew Kapiński.

Małgorzata Manowska zrezygnowała z kandydowania, bo wtedy Zgromadzenie Ogólne musiałby zwołać sędzia wyznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego, a to oznaczałoby konieczność uzyskania pod tym wyznaczeniem kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.

