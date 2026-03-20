Redakcja „Polityki”
20 marca 2026
Tak żartuje Trump. Będzie mała rekonstrukcja rządu? Sensacyjna porażka Świątek. 5 ważnych tematów na dziś

Prezydent USA zażartował sobie z okoliczności ataku na Pearl Harbor przy japońskiej szefowej rządu. Trzy ministry mają opuścić przed wakacjami rząd Donalda Tuska. Białoruś porozumiała się z USA w sprawie złagodzenia sankcji i uwolniła więźniów politycznych. Rosja wraca na Biennale w Wenecji, Europa protestuje. Iga Świątek odpada z turnieju Miami Open.

1. Trump sobie żartuje i straszy

Podczas czwartkowej konferencji prezydent USA Donald Trump pytany, dlaczego nie uprzedził sojuszników o ataku na Iran, stwierdził, że nie chciał „wysyłać zbyt wielu sygnałów”. I porównał to do efektu zaskoczenia japońskiego ataku na Pearl Harbor w 1941 r. „Kto wie więcej o niespodziankach niż Japonia?” – stwierdził zwracając się do… szefowej japońskiego rządu Sanae Takaichi, która była na konferencji razem z nim.

Jednocześnie prezydent USA po raz pierwszy stanowczo zadeklarował, że nie wyśle wojsk lądowych do Iranu. „Nie, nigdzie nie wysyłam wojsk. Gdybym wysyłał, na pewno bym to powiedział, ale nie wysyłam wojsk” – stwierdził Trump.

Amerykański przywódca rzuca też gromy na europejskich członków NATO, którzy bez entuzjazmu zareagowali na jego prośbę o przyłączenie się do akcji odblokowania cieśniny Ormuz, przez którą żegluga jest w tej chwili niemożliwa po zaatakowaniu Iranu przez Izrael i USA. „Spokój, stanowczość i czerwone linie pomogły Europie uniknąć wciągnięcia w obcą wojnę. Tym razem Donald Trump dostał zgodną odpowiedź w ciągu doby: »Iran to nie nasza wojna«. I pierwszy raz zderzył się ze ścianą, a nie z gąbką” – pisze na Polityka.pl Marek Świerczyński.

2. Rekonstrukcja rządu ma być mała

Według informacji radia RMF FM, a także Polsat News, jeszcze przed wakacjami premier Donald Tusk ma dokonać rekonstrukcji w rządzie. Z resortami pożegnać miałyby się: Barbara Nowacka (MEN), Marta Cienkowska (Ministerstwo Kultury) i Jolanta Sobierańska-Grenda (Ministerstwo Zdrowia).

Cytowany przez Polsat News zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak powiedział, że każdy, kto przyjmuje tekę ministra, jednocześnie ma świadomość, że gotowy jest drugi dokument. „Nie ma w nim daty i nie ma podpisu, ale to jest odwołanie z funkcji” – stwierdził Stefaniak.

3. Białoruś zwolniła 250 więźniów politycznych

Jak poinformowała ambasada USA w Litwie, Białoruś uwolniła właśnie 250 więźniów politycznych w zamian za złagodzenie przez Stany Zjednoczone sankcji na białoruski sektor finansowy oraz zakłady potasowe. Spośród 250 uwolnionych 15 wysłano na Litwę.

Złagodzenie sankcji w sektorze finansowym dotyczy Biełinwestbanku, Banku Razwiccia (Banku Rozwoju) i ministerstwa finansów. Jeśli natomiast chodzi o zakłady potasowe, to administracja Donalda Trumpa zniosła sankcje wobec dwóch przedsiębiorstw dużych zakładów działających w tym sektorze. Białoruś jest czołowym na świecie wytwórcą i eksporterem soli potasu, składnika nawozów.

Do „dealu” doszło w wyniku spotkania wysłannika USA Johna Coale′a z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką w Mińsku.

4. Rosja wraca na Biennale w Wenecji

Zbliża się kolejna edycja słynnej imprezy. Wygląda na to, że pomimo wojny po kilku latach przerwy wezmą w niej udział Rosjanie. Pisze o tym na Polityka.pl Aleksander Świeszewski.

Rosyjski pawilon zamknięty jest od początku agresji Kremla na niepodległą Ukrainę. Po dwóch latach został udostępniony Boliwii, ale teraz gruchnęła wieść, że Rosjanie na weneckie biennale wracają. Zaprotestowali ministrowie kultury i spraw zagranicznych z ponad 20 państw, w tym z Polski. Komisja Europejska zagroziła cofnięciem swoich wielomilionowych dotacji dla imprezy. Władze Ukrainy napisały: „Wierność wartościom wolności, ludzkiej godności i prawa międzynarodowego powinna być decydująca dla globalnej społeczności artystycznej, podobnie jak solidarność z narodem ukraińskim, którego kulturę próbuje się zniszczyć”.

Organizacją najstarszego biennale sztuki na świecie zajmuje się Fundacja Biennale, na której czele od 2024 r. stoi Pietrangelo Buttafuoco. „Zasłynął już słowami: »Otwieram biennale dla wszystkich, nie zamykam przed nikim. Będą Rosja i Iran«”. Zdaje się nie dostrzegać, że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Sztuka nie jest neutralna, kiedy na budynki mieszkalne spadają bomby, a niebo przecinają zabójcze drony. Jeżeli Rosjanie wrócą do Wenecji, będzie to wizerunkowa porażka nie tylko słynnego wydarzenia, ale także całych Włoch” – pisze dziennikarz „Polityki”.

5. Sensacyjna porażka Świątek w Miami

Pierwsze rundy tenisowych turniejów to dla Igi Świątek zwykle formalność – ale nie tym razem. Uległa Magdzie Linette (50. miejsce w rankingu WTA) w trzech setach (6:1, 5:7, 3:6). W pierwszej partii wyżej notowana Polka zdecydowanie dominowała. W drugim secie straciła pewność uderzeń, częściej się myliła, a Linette nieco podniosła poziom. Mecz zrobił się zacięty i wyrównany. Porażka w drugim secie wytrąciła Igę z równowagi, do jej gry wkradła się nerwowość i nie odpuściła już do końca spotkania. Nie pomogły wykrzykiwane bez przerwy wskazówki z boksu. Linette wyserwowała sobie zwycięstwo, wygrała zasłużenie.

Miami Open to prestiżowy turniej rangi WTA 1000. Przed rokiem Iga Świątek dobrnęła tu do ćwierćfinału. Sezon nie układa się na razie po jej myśli, dlatego od minionego poniedziałku zajmuje trzecie miejsce w rankingu i traci coraz więcej punktów do Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakiny, dwóch najlepszych tenisistek w tourze.

