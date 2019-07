Muzyka niszczy świat

Muzyka sama w sobie ma zbawienny wpływ na świat. Zarazem jednak przemysł nagraniowy i koncertowy coraz bardziej go niszczy.

Dobra wiadomość dla kolekcjonerów płyt: nasze zbiory przetrwają. Właściwie to nawet mogą istnieć tak długo, że nie będzie ich komu słuchać. W wypadku płyt CD co najmniej kilkaset lat. Chociaż ostatnio ustalono, że jeden z gatunków grzyba Geotrichum candidum – podobny do tych z francuskich serów pleśniowych – daje sobie radę z płytami kompaktowymi, to pozostają one kłopotliwe dla przyrody i wymagają skomplikowanego procesu recyklingu jako wynalazek łączący poliwęglan, polistyren i aluminium lub inne metale, z dodatkiem lakieru, barwników, no i papieru.