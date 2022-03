Oscary 2022. Polska „Sukienka” bez statuetki

Trwa 94. gala rozdania Oscarów, najbardziej emocjonująca noc w roku dla branży filmowej. Na statuetkę mogła liczyć m.in. „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Łysiaka, jedyna polska nominacja w tegorocznym zestawie.

Oscary wróciły do Dolby Theatre i po pandemicznej przerwie formuła 94. ceremonii przypomina tę tradycyjną: z czerwonym dywanem, gośćmi (jak to ujął Stuart Heritage z „Guardiana”: w rozsądnej ilości) i trójką prowadzących. W tym roku galę prowadzą wspólnie znane z komediowych ról Amy Schumer (zawodowa komiczka), Wanda Sykes i Regina Hall. Oscary od 2019 r. musiały sobie radzić bez gospodarza, a covid-19 wymusił na reżyserach imprezy zmianę konwencji i prezentacji zwycięzców.

Pewne modyfikacje wprowadzono również w związku z czasem trwania ceremonii (uważa się, że z tego powodu spada jej oglądalność), od lat skracanej bez większego powodzenia. W tym roku cięcia były możliwe, bo statuetki w kilku kategoriach przyznano poza czasem transmisji.

Oscary 2022. Laureaci i nominowani

Najlepszy film

„Belfast”

„CODA”

„Drive My Car”

„Nie patrz w górę”

„Diuna”

„King Richard”

„Licorice Pizza”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”

Reżyseria

Jane Campion („Psie pazury”)

Kenneth Branagh („Belfast”)

Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza”)

Steven Spielberg („West Side Story”)

Ryusuke Hamaguchi („Drive My Car”)

Najlepszy aktor

Javier Bardem, „Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, „Psie pazury”

Andrew Garfield, „Tick, Tick... Boom!”

Will Smith, „King Richard”

Denzel Washington, „Tragedia Makbeta”

Najlepsza aktorka

Jessica Chastain, „Oczy Tammy Faye”

Olivia Colman, „Córka”

Penelope Cruz, „Matki równoległe”

Nicole Kidman, „Being the Ricardos”

Kristen Stewart, „Spencer”

Najlepszy aktor drugoplanowy

Ciarán Hinds, „Belfast”

Troy Kotsur, „CODA”

Jesse Plemons, „Psie pazury”

JK Simmons, „Being the Ricardos”

Kodi Smit-McPhee, „Psie pazury”

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Jessie Buckley, „Córka”

Ariana DeBose, „West Side Story”

Judi Dench, „Belfast”

Kirsten Dunst, „Psie pazury”

Aunjanue Ellis, „King Richard”

Scenariusz oryginalny

„Belfast”

„Nie patrz w górę”

„King Richard”

„Licorice Pizza”

„Najgorszy człowiek na świecie”

Scenariusz adaptowany: „Diuna”

Pozostali nominowani: „Dom Gucci”, „Drive My Car”, „Córka”, „Psie pazury”

Film animowany

„Luca”

„Przeżyć”

„Raya i ostatni smok”

„Nasze magiczne Encanto”

„Mitchellowie kontra maszyny”

Najlepszy film międzynarodowy

„Najgorszy człowiek na świecie”

„Drive My Car”

„Ręka Boga”

„Przeżyć”

„Lunana: A Yak in the Classroom”

Krótkometrażowy film dokumentalny: „The Queen of Basketball”

Pozostałe nominacje: „Audible”, „Lead Me Home”, „Three Songs for Benazir”, „When We Were Bullies”

Film dokumentalny

„Ascension”

„Attica”

„Przeżyć”

„Summer of Soul”

„Writing with Fire”

Zdjęcia

„Diuna”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„Tragedia Makbeta”

Janusz Kamiński, „West Side Story”

Montaż: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Nie patrz w górę”, „King Richard”, „Psie pazury”, „Tick, Tick... Boom!”

Scenografia: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Zaułek koszmarów”, „Psie pazury”, „Tragedia Makbeta”, „West Side Story”

Kostiumy

„Cruella”

„Cyrano”

„Diuna”

„Zaułek koszmarów”

„West Side Story”

Charakteryzacja: „Oczy Tammy Faye”

Pozostałe nominacje: „Książę w Nowym Jorku 2”, „Cruella”, „Diuna”, „Dom Gucci”

Najlepsza piosenka

„Be Alive” z filmu „King Richard”

„Dos Oruguitas” z filmu „Nasze magiczne Encanto”

„Down to Joy” z filmu „Belfast”

„Nie czas umierać” z filmu „Nie czas umierać”

„Somehow You Do” z filmu „Four Good Days”

Efekty specjalne

„Diuna”

„Free Guy”

Nie czas umierać”

„Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”

„Spider-Man: Bez drogi do domu”

Muzyka oryginalna

„Nie patrz w górę”

„Diuna”

„Nasze magiczne Encanto”

„Matki równoległe”

„Psie pazury”

Dźwięk

„Belfast”

„Nie czas umierać”

„Psie pazury”

„West Side Story”

„Diuna”

Film krótkometrażowy: „The Long Goodbye”

Pozostali nominowani: „Ala Kachuu – Take and Run”, „Sukienka”, „On My Mind”, „Please Hold”

Krótkometrażowy film animowany: „The Windshield Wiper”

Pozostali nominowani: „Affairs of the Art”, „Bestia”, „Boxballet”, „Robin Robin”