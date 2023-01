Tu kręcili „Faudę”. Ale życie to więcej niż serial

W izraelskiej bazie wojskowej niedaleko Strefy Gazy żołnierze ćwiczą sposoby walki na arabskich terenach. Służy im do tego specjalnie wybudowana makieta miasta, którą można również zobaczyć w serialu „Fauda”, którego czwarty sezon jest dostępny w Polsce od 20 stycznia na platformie Netflix.

Musimy się pospieszyć, bo dziś szkoli się tajna jednostka z nowym sprzętem. Zakazane jest fotografowanie żołnierzy, ale ciekawe jest obserwowane ich przygotowań. Dziś w programie chyba walki wśród cywilów, bo nieopodal kręci się młody arabski chłopak z piłką. Gen. Gruber nie chce, byśmy uwierzyli, że to wszystko wyłącznie statyści i iluzja. – Myślicie, że to film? Kiedy wracam z pola bitwy, a byłem na sześciu, niosę na grzbiecie wszystkich, których zabiłem. Śnię o wojnie każdej nocy, żona mówi, że krzyczę – mówi.

Największym zagrożeniem dla żołnierzy w miejskim terenie na całym świecie jest ogień przyjacielski, zwłaszcza nocą. – Wchodzisz na taki placyk, z prawej strony masz jeden oddział, z lewej kolejny, do tego wielopiętrowe budynki, czasem nie wiadomo, kto strzela. Od przyjacielskiego ognia ginie najwięcej żołnierzy i najwięcej odnosi rany – tłumaczy generał. Tutaj to się ćwiczy, ale bez ostrej amunicji, bo w mgnieniu oka zniszczyłaby to miejsce. Ćwiczenia z ostrą amunicją i czołgami odbywają się w opuszczonej bazie wojskowej kilka kilometrów dalej.

Przy placu jest też „meczet”, jedyny na Bliskim Wschodzie z automatem z colą, zachwala Gruber. „Miasto” wciela się w różne role – czasem odbywają się tu wielotysięczne demonstracje, czasem walki nocne. Każdy ma rolę do odegrania. W Mini-Gazie na stałe zainstalowana jest jednostka żołnierzy, którzy udają nieprzyjaciela, w większości są to kobiety. Oczywiście nie mają wpływu na to, kogo aktualnie naśladują, rozkaz to rozkaz. – Udają terrorystów, próbują porywać żołnierzy. Czasem grają Hamas , czasem Hezbollah, naśladując techniki walki stosowane przez te organizacje. Żołnierze są z kolei uczeni, jak nie stać się celem i nie zostać porwanym. Podstawowa zasada: nie przemieszczać się w pojedynkę – relacjonuje gen. Gruber.

Nie dziwi więc troska o szczegóły. Na murach stojących domów wymalowane palestyńskie flagi, napisy po arabsku i graffiti. Na jednym z nich wielki portret szejka Jasina, byłego duchowego przywódcy Hamasu , zabitego w izraelskim ostrzale w 2014 r. Opuszczał wtedy meczet w Gazie. „Krew poświęcimy za ciebie, Palestyno”, „Allah Akbar”, wers „Shahady”. Jeden z szyldów przy placu zachwala „duży wybór zastawy stołowej z plastiku i kartonu, na wszystkie okazje i w przystępnych cenach”, inny oferuje serwis samochodowy – wszystko po arabsku, rzecz jasna, bo ma być w miarę „naprawdę”. Do jakiegoś stopnia jest – nieco wyblakłe i poszarpane plakaty na murze z podobiznami kilku osób, jak się okazuje, przedstawiają realne postaci – Huthaifa Sulejmana, 18-latka zastrzelonego w nocy przez izraelską armię w Tulkarm, i Ahmeda Ismaila Mohammeda Garrara, żegnanego przez Hamas, który zginął podczas zamieszek w Dżeninie w 2018 r. Nie do końca udaje się oddać realia – na jednym z budynków po hebrajsku widnieje napis „stołówka”.

Stoimy na sporym okrągłym placu w tzw. Mini-Gazie. Wokół miejska zabudowa, budynki bez szyb w oknach, nieopodal rynek z wąskimi uliczkami, a dalej miejsce udające obóz dla uchodźców i otwarta przestrzeń. – Szkolimy tu żołnierzy, by umieli walczyć we wszystkich możliwych warunkach zabudowy. Musimy mieć pewność, że w czasie nocnych walk poczują się, jakby naprawdę byli w Bint Dżbeil w Libanie, Bani Suhajla w Gazie, w Kunejtra w Syrii. Nie wiemy, gdzie nas czeka kolejna operacja – tłumaczy gen. Gruber.

Jesteśmy w bazie wojskowej Tze’elim na pustyni Negew , do granicy ze Strefą Gazy jest tu jakieś 15–20 km. Gruber zna tu każdy kamień, jest zastępcą dowódcy dywizji zmechanizowanej (głównie rezerwiści), pod komendą ma 20 tys. żołnierzy. Na terenie bazy znajduje się tzw. Mini-Gaza, największe w Izraelu miejsce szkoleniowe dla żołnierzy, zbudowane tak, by wiernie odzwierciedlało dowolne arabskie miasteczko na Bliskim Wschodzie.

Jest szklarnia, jest tunel

Oddzielna sprawa to tunele z Gazy. Akcje Hamasu, nękające miejscowości w południowym Izraelu i przeprowadzane dzięki tunelom, były główną przyczyną operacji w 2014 r., podczas której izraelska armia zniszczyła ok. 30 podziemnych przejść, a potem jeszcze 20. W następnych latach Izrael wzdłuż granicy z enklawą postawił specjalne ogrodzenie do wykrywania niecodziennej aktywności podziemnej, ale od czasu do czasu przeciwnicy wykazują się pomysłowością. Dzięki detektorom zainstalowanym w 2020 r. żołnierze ze specjalnej jednostki wykryli najgłębszy do tej pory tunel, sięgający 70 m, prowadzący do Izraela. Media pisały, że był zbudowany z betonu, miał szerokość nie większą niż ramiona człowieka, od głównego korytarza odchodziły pomieszczenia, zakamarki mogące służyć jako miejsce do odpoczynku, minięcia się z kimś lub przechowania sprzętu. Miał służyć bojownikom Hamasu, którzy mogli przebywać w nim kilka dni, przygotowując się do ataku. Powietrze pod ziemią było „gorące, zakurzone, gęste i duszne”.

Skąd wiadomo, gdzie jest tunel? – Wskazówką są szklarnie, tunele często budowane są pod nimi. Nasze drony wyłapują próby kopania tuneli na otwartych przestrzeniach, ale w szklarni łatwo ukryć piasek – zdradza generał.

W Mini-Gazie i w tej kwestii architekci zadbali o realia, odtwarzając tunele z Gazy. Stoi budynek udający szklarnię. Samo wejście nie prowadzi w dół, ale do góry, trzeba się nieźle nagimnastykować, by przerzucić nogi nad murkiem. W tunelu jest wąsko, ciasno i ciemno, co kilka metrów od głównego korytarza odchodzą odnogi, zakręty. Po drodze mijamy też miejsce, przez które można wyjść na powierzchnię, zasypane śmieciami i ptasimi odchodami. Realizm czasem zbyt dosłowny. Tunel ciągnie się, trudno powiedzieć, czy ma 100, czy 500 m. – 12 km, do samej Gazy – śmieje się Gruber.

Jak się walczy w tunelu? Najpierw trzeba poznać jego rozkład. Żołnierze najpierw wysyłają psy i roboty i puszczają kolorowy dym, by sprawdzić miejsca, przez które wydostaje się na powierzchnię. Powstaje mapa tunelu, bez tego łatwo natknąć się na pułapkę.