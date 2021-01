Wręczamy Paszporty POLITYKI. Oglądaj galę na żywo!

Nasze nagrody kulturalne wręczamy już po raz 28. Ale pierwszy raz, z powodu pandemii, w niecodziennej formule. Galę z rozdania Paszportów można oglądać na antenie TVN i śledzić na żywo na Facebooku i naszym kanale na YouTubie.

Uroczystość rozdania Paszportów POLITYKI można oglądać od godz. 20:15 na kanale TVN i w naszych mediach społecznościowych: na Facebooku albo na YouTubie pod linkiem:

Paszporty POLITYKI w trudnym 2020 roku

Dla kultury 2020 rok był wyzwaniem głównie dlatego, że na wiele miesięcy została zamrożona i pozostaje taka właściwie do tej pory. Zmienne rygory sanitarne albo uniemożliwiały spotkania twórców z publicznością, albo mocno je ograniczały. Jak dowodzi tegoroczny zestaw nominowanych do Paszportów POLITYKI, autorzy różnych dyscyplin swoich działań jednak nie zaniechali, choć często wymagały od nich nowych metod pracy i przetarcia nieco innych dróg dotarcia do widza. W sumie i paradoksalnie – fantastyczny rok.

Paszporty POLITYKI przyznajemy w siedmiu kategoriach, a w tym roku dodatkowo wręczamy nagrodę za działania w sieci, które mimo okoliczności wymuszonych pandemią istotnie zbliżyły twórców do publiczności. Tradycyjnie przyznamy też tytuł Kreatora Kultury dla osób, które odgrywają szczególną rolę w polskiej kulturze, inspirując kolejne pokolenia.

Kto dołączy do grona wybitnych twórców polskiej kultury? Oto pełna lista nominacji:

FILM: Maciej Cuske, Piotr Domalewski (laureat Paszportu POLITYKI), Jan Holoubek

TEATR: Maciej Pesta, Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima, Teatr 21 (laureaci Paszportu POLITYKI)

LITERATURA: Igor Jarek, Mira Marcinów (laureatka Paszportu POLITYKI), Patrycja Sikora

SZTUKI WIZUALNE: Małgorzata Mirga-Tas (laureatka Paszportu POLITYKI), Karol Palczak, Joanna Piotrowska

MUZYKA POWAŻNA: Ania Karpowicz (laureatka Paszportu POLITYKI), Krystian Lada, Martyna Pastuszka

MUZYKA POPULARNA: 1988, Marek Pędziwiatr, Siksa (laureaci Paszportu POLITYKI)

KULTURA CYFROWA: Different Tales (laureaci Paszportu POLITYKI), One More Level, Ovid Works