Jak wirus przeskakiwał z kontynentu na kontynent

Kto wywołał epidemię SARS-CoV-2 w Europie i USA? Czy dzieci powinny nosić maseczki w szkole? Odpowiadamy w naszym Pandemicznym Przeglądzie Naukowym Tygodnia.

Covid-19 to nadal temat numer jeden na całym świecie – każdego dnia pojawiają się setki nowych informacji o chorobie, samym patogenie, ich wpływie na nasz organizm i środowisko. Przejrzeliśmy je za Was, by przedstawić wybór najważniejszych i najciekawszych naukowych doniesień z ostatniego tygodnia.

Czytaj też: Wzrost zakażeń na Wyspach. Są powody do paniki?

Reinfekcje budzą i nadzieje, i niepokój naukowców

Dwa przypadki osób z bardzo odległych rejonów świata przyciągnęły ostatnio uwagę specjalistów. Pierwszy to mężczyzna z Hongkongu, który po kilku miesiącach ponownie zakaził się koronawirusem, tym razem przechodząc infekcję bez objawów. Drugi to pracownik publicznej służby zdrowia ze stanu Nevada – u niego sytuacja była odwrotna, gdyż powtórne zakażenie przebiegało znacznie ciężej niż pierwsze. Tego typu historie (w ubiegłym tygodniu media informowały o pierwszej odnotowanej reinfekcji w Polsce – u kobiety z okolic Bytomia) budzą zarówno nadzieje, jak i niepokój badaczy. O ile bowiem przypadek z Hongkongu był optymistyczny – ponowna infekcja przebiegała bez objawów, co świadczyłoby o skutecznej reakcji układu odpornościowego – o tyle historia pacjenta z Nevady mogłaby sugerować, że nasz organizm nie potrafi dobrze bronić się przed kolejnymi atakami SARS-CoV-2.

Jak jednak informuje na swojej stronie tygodnik „Nature”, na razie za wcześnie, by wyciągać z pojedynczych przypadków ogólne wnioski. Jeśli nawet ludzki układ odpornościowy świetnie pamięta infekcję koronawirusem i jest w stanie ochronić organizm przed kolejną, to i tak mogą zdarzać się przypadki (znaczne pogorszenie stanu zdrowia, bardzo duża dawka wirusa), kiedy mu się to nie uda. Niewątpliwie jednak konieczne jest uważne śledzenie losów ozdrowieńców, których cały czas przybywa. Jeśli często dochodziłoby wśród nich do reinfekcji, to bardzo ważny okaże się jej przebieg – łagodny lub bezobjawowy to wskazówka, że układ odpornościowy działa, a wprowadzenie szczepionki będzie miało sens (szczepionka przeciwko grypie też nie chroni całkowicie przed chorobą, ale znacznie łagodzi jej objawy).

Czytaj też: Musimy z tym żyć. Taka natura tego koronawirusa

Jak wirus wędrował po części globu

Międzynarodowa grupa naukowców opublikowała na łamach „Science” bezprecedensową pod względem rozmachu analizę dróg, jakimi koronawirus na początku tego roku „przeskakiwał” z kontynentu na kontynent. W tym celu badacze porównywali RNA wirusów (zmiany w materiale genetycznym wskazują, kiedy pojawił się dany wariant SARS-CoV-2 i jak przebiegała jego ewolucja) oraz posługiwali się modelami komputerowymi i danymi o zakażeniach. Na tej podstawie udało się odtworzyć, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, wędrówkę koronawirusa po części globu.

Okazało się m.in., że osoba chińskiej narodowości, która 15 stycznia przyleciała z Wuhanu do Seattle i stała się pierwszym w USA pacjentem (oznaczonym w skrócie WA1) zainfekowanym SARS-CoV-2, wcale nie spowodowała epidemii, która wybuchła sześć tygodni później w stanie Waszyngton (na północnym zachodzie). Koronawirus nie zaczął się też rozprzestrzeniać w kraju, docierając tam pośrednio przez Kanadę, jak dotychczas zakładano. Osoby, które skutecznie rozsiewały patogen, przyleciały w lutym bezpośrednio z Chin i Europy.

Czytaj też: Szwecja płaci wysoką cenę za swoją politykę wobec pandemii

Z kolei na Starym Kontynencie pierwsze udokumentowane przypadki infekcji odnotowano w styczniu w Niemczech – głośna była wówczas historia biznesmena, który 19 stycznia wrócił z Szanghaju do Monachium i następnego dnia zakaził podczas spotkania w biurze 16 współpracowników. Podejrzewano więc, że za jego sprawą z południowych Niemiec wirus trafił do Włoch.

Z analizy w „Science” wynika jednak, że wybuch epidemii w północnych Włoszech, która następnie rozprzestrzeniła się na Europę, nie miał źródła w Niemczech. SARS-CoV-2 dotarł tam bezpośrednio z Chin na przełomie stycznia i lutego. Z Europy zaś zawędrował w lutym do USA. Autorzy pracy podkreślają, że intensywne działania podjęte przez władze sanitarne w styczniu w Seattle (pacjent W1) oraz w Monachium – m.in. testy, śledzenie kontaktów osób zainfekowanych, izolacja oraz zdyscyplinowanie ludzi, którzy zgłaszali objawy choroby i kontakt z zakażonymi – spowodowały, że nie wybuchły tam wówczas lokalne epidemie.

Czytaj też: Fake newsy o pandemii zabiły ponad 800 osób