Kosmos made in China

Udane trzykrotne lądowanie na Księżycu, rozpoczęcie budowy stałej stacji kosmicznej na orbicie, a teraz zakończona powodzeniem misja osadzenia łazika na Marsie. To ostatnie dokonania Chin w kosmosie. Chiny szybko próbują dogonić największe kosmiczne potęgi świata. Dlaczego?

Dużo się ostatnio mówi i czyta o tym, że Chiny pędzą w badaniach kosmosu, a dokładnie w misjach kosmicznych, w zawrotnym tempie, że gonią i już niedługo może nawet prześcigną dotychczasowych liderów kosmicznych, czyli Amerykanów i Europejczyków. Rzeczywiście, przyspieszają, mają sukcesy, wylądowali właśnie na Marsie, ale prawda jest też taka, że są za czołówką światową jeszcze bardzo daleko i prawdopodobnie nigdy jej nie dogonią. To będzie niezwykle trudne.

Srebrny Glob na celowniku Chińczyków

Przypomnijmy. Pierwszego sztucznego satelitę Ziemi Chiny wyniosły na orbitę okołoziemską w 1970 r., a pierwszy chiński astronauta znalazł się w kosmosie w 2003 r. Chiny długo były w kosmosie nieobecne, jednak XXI w. to zmienił. Szybko celem chińskiego programu kosmicznego stał się Księżyc. W ramach programu Chang’e przeprowadzono sześć lotów w stronę Srebrnego Globu, z czego trzy ostatnie zakończyły się wylądowaniem na jego powierzchni. W 2013 r. lądownik Change’3 z powodzeniem osiadł tam i uwolnił łazik Yutu (Jadeitowy Królik), który jednak dość szybko wskutek awarii mechanicznej przestał być operacyjny. Sześć lat później sonda Chang’e 4 powtórzyła misję poprzedniczki i wylądowała na niewidocznej stronie Księżyca jako pierwszy ludzki próbnik w historii. Uwolniła łazik Yutu 2, który pozostaje po tzw. ciemnej stronie Księżyca i prowadzi badania. Ale już rok później zawierająca lądownik i powrotnik sonda Chang’e 5 skutecznie osiadła na Księżycu. Tam zostały pobrane 2 kg gruntu księżycowego, który potem udało się skutecznie przetransportować z powrotem na Ziemię.

Własna stacja kosmiczna do 2024 r.

Ale Księżyc to niejedyny kosmiczny cel Chińczyków. W połowie 2011 r. wynieśli oni na orbitę pierwszy moduł badawczy Tiangong-1 (Niebiański Pałac). Miał on pełnić funkcję tymczasowej stacji kosmicznej mogącej pomieścić dwóch astronautów. I udało się, już w 2012 r. pierwsza załoga przybyła do Niebiańskiego Pałacu i pozostała w nim kilka dni. Tiangong-1 przestał funkcjonować w 2016 r. i deorbitował, w sposób niekontrolowany zresztą, po czym niemal cały spalił się w atmosferze, a jego szczątki spadły do Oceanu Spokojnego. Kolejnym krokiem było umieszczenie kolejnego tymczasowego modułu badawczego Tiangong-2 w 2016 r. Chińscy astronauci przebywali w nim rekordowy dla nich czas 30 dni. Tiangong-2 też deorbitował i spłonął w atmosferze w 2019 r. Ale już w tym roku, w kwietniu, Chińczycy, wykorzystując potężną rakietę Chang Zheng 5B (Długi Marsz), wynieśli na orbitę moduł Tianhe – pierwszy i główny moduł stałej tym razem chińskiej stacji kosmicznej. Przy okazji znów napędzili wszystkim strachu, ponieważ pierwszy człon rakiety Długi Marsz odłączył się już na orbicie, a potem zaczął w sposób niekontrolowany zbliżać się do Ziemi, o czym na początku maja mówiło się z niepokojem niemal na całym świecie. Na szczęście jego szczątki spadły też do Oceanu, tym razem Indyjskiego, niedaleko Malediwów. Chińczycy planują jeszcze 10 takich lotów, by dokończyć budowę własnej stacji kosmicznej. Ma to nastąpić do końca 2024 r.

Łazik Zhurong zwiedza Marsa

I wreszcie Mars. Pierwszą próbę eksploracji tej planety Chiny podjęły wspólnie z Rosją już w 2011 r. (łączona misja rosyjskiej sondy Fobos-Grunt i chińskiej Yinghuo-1). Niestety awaria rosyjskiej rakiety nośnej zniweczyła te plany. Jednak w 2020 r. Chińczycy już samodzielnie za pomocą rakiety Długi Marsz 5 rozpoczęli misję Tianwen-1. Tianwen-1 to orbiter marsjański, lądownik i łazik Zhurong. Sonda weszła na orbitę Marsa w lutym tego roku, po czym 14 maja lądownik z łazikiem na pokładzie odłączył się od orbitera i miękko opadł na powierzchnię Czerwonej Planety. 19 maja chińska agencja kosmiczna zaprezentowała pierwsze zdjęcia Marsa wykonane przez łazik Zhurong, który jeszcze znajdował się na platformie lądownika. A 22 maja Zhurong z powodzeniem zjechał z pokładu lądownika i stanął na marsjańskiej ziemi, co też udokumentowano zdjęciami. Tym samym Chiny stały się drugim po USA państwem operującym łazikiem na Marsie i trzecim, któremu udało się skutecznie na nim wylądować.

[3D Mars Pictures] The pictures of Mars I took yesterday are actually stereo! Give it a try if you have VR glasses or you can simply try “cross eye” to see the 3D world. Also great colorized photos by @alanmir (Side-by-side pics from: https://t.co/vQCn7j4ro7) #Zhurong #Tianwen1 pic.twitter.com/OGQDYY6Qkv — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 22, 2021

Chiny przyspieszają w kosmicznym wyścigu

To wszystko dowodzi, że osiągnięcia chińskie w eksploracji kosmosu są znaczne. Chiny późno zaczęły swoją przygodę kosmiczną, ale ambitnie i skutecznie przyspieszają, stając się ważnym graczem na tym polu. Słyszy się głosy, że gonią, a może już nawet doganiają takie potęgi kosmiczne jak USA czy Europa. Niestety wiele wskazuje na to, że sami Chińczycy traktują swoje wyzwania kosmiczne trochę jak wyścig. Wielkich osiągnięć naukowych chińskie misje i przedsięwzięcia kosmiczne póki co nie dały. Raczej liczy się dla nich sam fakt uczestniczenia w tej grze. Z kilku względów: po pierwsze, prestiżowych – skoro Chiny są gospodarczą potęgą na Ziemi, muszą też liczyć się poza nią. Kosmos jest zawsze wyzwaniem, ale sukcesy kosmiczne zwykle są też bardzo głośne, a na tym Chińczykom zależy. Po drugie, badania i eksploracja kosmosu są zawsze poligonem doświadczalnym najnowszych technologii. Wiele z nich tworzy się pod zapotrzebowania kosmiczne, a dopiero potem znajdują one wspaniałe zastosowania w armii i wreszcie w przemyśle oraz w życiu codziennym tu, na Ziemi. Chińczycy dobrze o tym wiedzą.

Czy Chiny dogonią i przegonią innych?

Z tym może być już trudniej, ponieważ w eksploracji kosmosu poza pieniędzmi i poziomem myśli technicznej liczy się też bardzo doświadczenie. Pierwszego udanego lądowania ludzkiego urządzenia na Marsie dokonał radziecki lądownik Mars 3 w grudniu 1971 r. Chiny przeżywały wówczas okres tzw. rewolucji kulturalnej i nikomu w Państwie Środka nie przyszło nawet do głowy lecieć na Marsa. Pierwszy łazik na Marsie, amerykański Sojourner, wylądował i zaczął badać planetę w ramach amerykańskiej misji Mars Pathfinder. Było to w 1997 r. Doświadczeń Amerykanów, Rosjan i Europejczyków nie da się zdobyć w rok czy dwa. A bez odpowiedniego doświadczenia kosmosu się nie zdobędzie. Oczywiście samo wylądowanie na Marsie i uwolnienie własnego łazika jest już sukcesem. Czego Zhurong na Czerwonej Planecie dokona? Ma przez 90 marsjańskich soli badać zjawiska meteorologiczne, prowadzić prace topograficzne i geologiczne rejonu Utopia Planitia, w którym operuje, szukać śladów wody i lodu wodnego, badać marsjańską atmosferę. Tyle że atmosfera ta została już dość dokładnie zbadana, a lód i ślady wody wielokroć odkryte we wcześniejszych misjach.

Żeby dogonić Amerykanów czy Europejczyków w eksploracji kosmosu, trzeba umieć z sukcesem przeprowadzać takie misje jak Cassini-Huygens do układu Saturn-Tytan, jak New Horizons do Plutona i jeszcze dalej do Pasa Kuipera, jak misje Voyagerów, które opuściły już Układ Słoneczny i podążają obecnie w głąb naszej Galaktyki. To są absolutne kosmiczne rekordy naszych czasów, których długo nikt nie będzie w stanie pobić. Nawet Chińczycy. A przecież pozostali gracze kosmiczni w miejscu nie stoją.

