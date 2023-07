Co Sejm uchwalił w nocy. Dużo ważnych zmian dla obywateli. Nie tylko 800 plus

800 plus od przyszłego roku, czternasta emerytura na stałe, laptopy dla uczniów, bony i nagrody dla nauczycieli, nowe świadczenie dla niepełnosprawnych, konfiskata aut nietrzeźwych kierowców – to tylko niektóre zmiany.

800 plus od przyszłego roku. Sejm uchwalił ustawę o rewaloryzacji świadczenia wychowawczego 500 plus. Wypłaty mają być zwiększone automatycznie, rodzice mają dostać pieniądze na dzieci od 29 lutego 2024 r. – z wyrównaniem od 1 stycznia. Ustawa została przesłana do Senatu.

Czytaj też: Ile dziś kosztuje dziecko? Od urodzenia do pełnoletności. Podliczamy

Czternasta emerytura zostaje na stałe. Ustawa powędrowała na biurko prezydenta po odrzuceniu poprawek Senatu, dzięki którym więcej osób dostawałoby to świadczenie. Czternastkę w pełnym wymiarze (równą najniższej emeryturze, czyli 1588,44 zł) dostaną osoby, które co miesiąc dostają najwyżej 2900 zł. Osoby z wyższymi dochodami otrzymają czternastą emeryturę pomniejszoną według zasady „złotówka za złotówkę”. O politycznych motywacjach kolejnych świadczeń dla emerytów pisała w „Polityce” Joanna Solska.

Posłowie uchwalili też inne zmiany emerytalne, w tym ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE), który zwalnia z podatku oszczędności emerytalne, podobnie jak indywidualne konta emerytalne (IKE) – roczny limit to trzykrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku, czyli obecnie 20 tys. 805 zł. Kolejna ustawa – o Centralnej Informacji Emerytalnej – tworzy platformę internetową, dzięki której będziemy mieli dostęp do informacji o stanie naszych oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia ze wszystkich filarów (ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK czy OFE). Obie ustawy powędrowały teraz do Senatu.

Laptopy dla uczniów, bony dla nauczycieli. W nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas czwartych szkół podstawowych mają dostać bezpłatnie laptopy. Z kolei nauczyciele mają dostać bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup takiego przenośnego komputera. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.

Nagrody dla pracowników sfery budżetowej. To efekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej. Nagrody będą wypłacane za okres od kwietnia do grudnia. Specjalne świadczenie 1125 zł, z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej, dostaną nauczyciele. Nagrody dostaną też sędziowie, asesorzy i referendarze w sądach. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Więcej pieniędzy na fundusz socjalny. Sejm odmroził przepisy o wysokości odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, z których dofinansowuje się m.in. wczasy pod gruszą, żłobki czy przedszkola zakładowe w większych firmach (obowiązkowo od 50 pracowników lub na wniosek związków zawodowych – od 20 pracowników). Od lipca odpis wyniesie 1914,34 zł.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości. Sejm uchwalił ustawę, która zwalnia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. W wypadku szóstego i kolejnego mieszkania stawka podatku zostanie zaś podniesiona – z 2 proc. do 6 proc. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Sejm przyjął ustawę o świadczeniu pielęgnacyjnym dla osób niepełnosprawnych po 18. roku życia. Wysokość wypłat zależy od punktacji dotyczącej potrzeby wsparcia (do 70 pkt). W zależności od liczby punktów wysokość świadczenia będzie wynosiła od 40 do 220 proc. renty socjalnej. Ustawa znosi też krytykowany zakaz pracy zawodowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych, trafi teraz do podpisu prezydenta.

Rozprawy online i składy jednoosobowe w sądach. Ustawa zmieniająca kodeks postępowania cywilnego wprowadza na stałe zdalne rozprawy do sądów. Sądy apelacyjne będą rozpatrywać sprawy jednoosobowo, co ma przyspieszyć postępowanie. Strony będą mogły być zawiadamiane np. o terminach rozpraw poprzez portal informacyjny sądu (adwokaci, radcy prawni czy biegli będą musieli założyć w nich konta). Ustawą zajmie się Senat.

Konfiskata aut nietrzeźwych kierowców. Od 30 września sąd będzie mógł orzec konfiskatę samochodu kierowcy, który zostanie złapany z co najmniej 1 promilem alkoholu we krwi (0,5 mg/dm sześc. w wydychanym powietrzu). Jeśli kierowca jechał cudzym autem, sąd może orzec przepadek równowartości pojazdu. Gdy samochód jest służbowy, przepadek auta lub równowartości zastępuje nawiązka w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Zastrzeżenie numeru PESEL. Posiadacze numeru PESEL będą mogli go zastrzec w specjalnym rejestrze, dzięki czemu mają być chronieni przed zaciągnięciem kredytów przez oszustów z wykorzystaniem ich danych. Ustawa powędruje już na biuro prezydenta.