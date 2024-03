Zarobki realnie w górę niemal 10 proc. Następne będą ceny?

Imponujący wzrost realnych wynagrodzeń cieszy, ale jednocześnie oznacza ryzyko powrotu wyższej inflacji.

Inflacja znacznie spadła, tymczasem pensje wciąż rosną szybko. Według najnowszych danych GUS średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lutym prawie 8 tys. zł brutto. To prawie 3 proc. więcej niż w styczniu i aż 12,9 proc. więcej w porównaniu z lutym 2023 r. Po odjęciu rocznej inflacji (2,8 proc.) okaże się, że zarobki realnie zwiększyły się o niemal 10 proc. To świetny wynik, któremu na pewno pomógł znaczny wzrost płacy minimalnej od stycznia. Jednak także wiele osób lepiej zarabiających mogło liczyć ostatnio na podwyżki, nazywane często „antyinflacyjnymi”. W marcu dojdzie kolejny efekt: znaczne zwiększenie wynagrodzeń w sferze budżetowej, w szczególności wśród nauczycieli.

Mamy nadal rynek pracownika

Mamy oczywiście do czynienia z sytuacją przejściową i tak ogromny, realny wzrost pensji długo nie potrwa. Zresztą byłby on wręcz niebezpieczny dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Obserwujemy skutki działań pracodawców, którzy z pewnym opóźnieniem starali się zrekompensować pracownikom wysoką inflację. Oczywiście robili to nie z dobroci serca, lecz z twardej kalkulacji – by nie stracić specjalistów na rzecz konkurencji. Przy niskim bezrobociu (5,4 proc. w lutym) wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Zatrudnienie w ciągu ostatniego roku co prawda spadło, ale zaledwie o 0,2 proc. To bardzo dobry wynik, skoro polski PKB zwiększył się w tym samym okresie jedynie o 0,2 proc., czyli gospodarka była pogrążona w stagnacji.

Inflacja wzrośnie, cięć stóp raczej nie będzie

Tak spektakularne wzrosty pensji mają też efekt uboczny. Oznaczają, że inflacja poniżej 3 proc., którą właśnie się cieszymy, może już niedługo wzrosnąć. Nie tylko z powodu powrotu 5-proc. stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe (od kwietnia) czy stopniowego uwalniania taryf energii i gazu (od lipca), ale także dzięki rosnącej konsumpcji. Sprzedawcy, gdy tylko zauważą większą chęć klientów do wydawania pieniędzy, wykorzystają ją do podniesienia cen. W ostatnich miesiącach powstrzymywali się przed tym, aby uspokoić konsumentów i skłonić ich do porzucenia polityki zaciskania pasa. Ostatnie lata przyniosły bowiem ogromne zmiany w naszych nawykach zakupowych, mających chronić naruszone inflacją budżety domowe.

Dzisiejsze dane oznaczają także coraz mniejszą szansę na cięcia stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Rada Polityki Pieniężnej, która i tak zasadniczo zmieniła swoją politykę tuż po wyborach parlamentarnych, może dodatkowo wskazywać na ryzyko wyraźnego wzrostu inflacji przy tak szybkim wzroście wynagrodzeń. A to oznacza, że wysokie stopy mają działać odstraszająco na konsumentów, aby mimo lepszej osobistej sytuacji finansowej pozostali ostrożni w zaciąganiu kredytów. Oczywiście chodzi o tych, którym się rzeczywiście poprawiło. Comiesięczne dane GUS tradycyjnie uwzględniają tylko firmy z przynajmniej 9 pracownikami, więc nie obejmują znacznej części zatrudnionych.

