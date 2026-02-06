Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Joanna Cieśla
Joanna Cieśla
6 lutego 2026
Społeczeństwo

Kult macho ma się dobrze. Uczniowie warszawskiego liceum chcą zawalczyć z tabu

6 lutego 2026
Kult macho ma się zbyt dobrze. Kult macho ma się zbyt dobrze. Amir Hosseini / Unsplash
„A właśnie, że płaczą!” – licealistki i licealiści apelują w sprawie zdrowia psychicznego chłopców i mężczyzn. Na konferencję przyjść może każdy.

Karol, 16-latek, licealny drugoklasista z Warszawy, uważa, że podejście jego rówieśników do emocji jest prawie takie samo jak mężczyzn 30 lat temu. – Mężczyźni i chłopcy tak samo odstawiają je na boczny tor. Nie zdają sobie sprawy, jakie znaczenie mają dla nas samych i dla naszego otoczenia. Niektórzy zachowują się, jakby ta emocjonalna część życia nie istniała. I czasem ma to tragiczne skutki – mówi.

To Karol wpadł na pomysł akcji „A właśnie, że płaczą”. Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat emocji i sposobów radzenia sobie z nimi oraz na temat barier utrudniających mężczyznom i chłopcom otwarte mówienie o swoich problemach. Komitet organizacyjny akcji to sześć osób. Oprócz Karola – jego kolega Mikołaj i koleżanki Emilia, Iga, Marianna i Natasza. Wszyscy mają po 16 lat i razem uczą się w Bednarskiej Szkole Realnej, nietypowym niepublicznym warszawskim liceum. Zależy im, aby ich przekaz trafił nie tylko do mężczyzn, ale też do kobiet, które mają z nimi kontakt. Od kilku miesięcy młodzi prowadzą na Instagramie konto „A właśnie, że płaczą”. Publikują informacje o zdrowiu psychicznym mężczyzn i o tym, jak je wspierać, jak radzić sobie ze stresem. Organizują też specjalną konferencję w Warszawie.

Kult macho

Bezpośredni impuls do akcji był najtrudniejszy z możliwych: samobójstwa dwóch znajomych chłopaków w odstępie kilku miesięcy.
Nastolatki podkreślają, że choć pozornie w ostatnich latach jest więcej przyzwolenia na męskie emocje i chwile słabości, to w praktyce nawet w wykształconych wielkomiejskich środowiskach kult macho trzyma się dobrze. – W mediach dużo mówi się o tym, że mężczyźni mają prawo do smutku czy płaczu, ale w normalnym życiu nie ma na to miejsca. Temat jest tabu, mimo że nie powinien nim być – podkreśla Karol.

A statystyki same mówią za siebie. Według oficjalnych danych ze zdiagnozowaną depresją zmaga się około 2 proc. mężczyzn, czyli kilkaset tysięcy z nich. Ale przeważa pogląd, że faktycznie cierpiących może być znacznie więcej. Nie zgłaszają się po pomoc, dlatego że nie są nauczeni rozmawiać i o nią prosić. To smutny paradoks, że właśnie przed taką sytuacją odczuwają najsilniejszy strach.
Marianna: – Obserwuję, że nasi rówieśnicy często maskują emocje poprzez żarty i wygłupy.

Emilia: – Przez to, że mężczyźni nie umieją mówić o emocjach, to nie potrafią też reagować, gdy ktoś inny mówi o swoich. Jeśli jakiś kolega powie coś niemiłego i zwrócę uwagę: „Hej, to, co powiedziałeś, nie było fajne”, on zazwyczaj w ogóle nie jest w stanie się do tego odnieść. Mówi, że to nie jest takie ważne. Chłopcy często nie potrafią też emocji innych ludzi zaakceptować.

A właśnie, że płaczą

Czy z dziewczynami jest inaczej? W ostatnim czasie słychać wiele głosów, że z powodu zapośredniczenia kontaktów między ludźmi, zwłaszcza młodymi, przez komunikatory, nadużywanie skrótów, emotikonów i memów, problem z nazywaniem emocji narasta, dotyczy również kobiet. – Na pewno coś w tym jest, ale mimo wszystko kobiety i dziewczyny mają lepszą bazę, są nauczone rozmawiać. Ja jestem od dziecka przyzwyczajona, że rozmawiam z mamą, z przyjaciółkami. Zresztą chodzi też o inne podejście. Gdy dziewczyna jest smutna, to bardzo często któraś z koleżanek sama zapyta, co się stało, powie, że jej przykro, wyrazi współczucie – ocenia Iga.

Karol dodaje, że z powodu tabu wokół emocji samym mężczyznom z innymi mężczyznami po prostu trudniej się dogadać: – Gdy nie da się ustalić, co ta osoba czuje, nie wiadomo, co się dzieje. Przez to trudniej też ustalać fakty i plany.

Punktem kulminacyjnym akcji „A właśnie, że płaczą” jest konferencja, która odbędzie się 7 lutego w Domu w Alejach, filii warszawskiego Domu Kultury Śródmieście. Oprócz młodzieży wystąpi psycholożka i psychoterapeutka Anna Szmawonian oraz dziennikarz Marcin Dybuk, autor książki „Chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą” i podcastu „Podróż do męskości”. Mówcom będzie można zadawać pytania.

Ktoś musi zacząć

Reakcje na inicjatywę nastolatków z Bednarskiej Szkoły Realnej też są znamienne. Natasza: – Kiedy poprosiłam kolegę o udostępnienie informacji o naszej akcji, usłyszałam, że trochę to wstyd. Obawiał się nawet powiesić plakat w swojej szkole, ze strachu, że inni go wyśmieją. W prywatnych rozmowach połowa rówieśników organizatorów akcji przyznaje, że pomysł jest wartościowy (połowa chłopaków – bo dziewczyny prawie w stu procentach go chwalą). Ale wśród swojego otoczenia, w swoich grupach, nakładają maski.

I dodaje: – Chcielibyśmy, aby chłopcy wiedzieli, że nie są sami i że choć często w grupie inni koledzy wydają się twardzi i niezłomni, to prawie każdy przeżywa lęki czy trudności. Chcemy ich przekonać, że mówienie o tym nie jest żenujące czy wstydliwe, tylko jest oznaką siły i dojrzałości. Bo wielu chciałoby powiedzieć o swoich problemach, tylko brak im odwagi.

Zatem: ktoś musi zacząć.

Joanna Cieśla

Joanna Cieśla

Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).
Więcej na ten temat
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Społeczeństwo

  1. Polskie wątki w aferze Epsteina. Rekruter z Krakowa, agencja modelek, prywatna audiencja u papieża

    Agata Szczerbiak

  2. Kaja Godek i spółka są na fali. Wchodzą do szpitali, uruchamiają prokuraturę. Znów czują się mocni

    Agata Szczerbiak

  3. Obrona moczarowa. Sprawdzamy, czy bagna i lasy na wschodzie Polski mogą zatrzymać Rosjan

    Ryszarda Socha

  4. Mieszkania treningowe. Dzięki nim można uczyć się żyć samodzielnie. I uniknąć domu opieki

    Filip Zagończyk

  5. Za młodzi na starość: bo po co siedzieć w domu? Chodzą na angielski i taniec. Zdają nawet maturę

    Katarzyna Kaczorowska

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną