Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Krzysztof Matlak
Krzysztof Matlak
11 stycznia 2026
Sport

Polska wygrywa United Cup! To był popis drużyny. Kawa i Zieliński sprawili niespodziankę

11 stycznia 2026
Polska reprezentacja na United Cup 2026 Polska reprezentacja na United Cup 2026 mat. pr.
W finale nasza drużyna pokonała Szwajcarię 2:1 – po porażce Igi Świątek z Belindą Bencić 1:2, zwycięstwie Huberta Hurkacza nad Stanem Wawrinką 2:1 i spektakularnym sukcesie Katarzyny Kawy i Jana Zielińskiego w meczu z Bencić i Jakubem Paulem 2:0.

To był trzeci finał polskiej reprezentacji w United Cup. Dwa lata temu brakowało jednej piłki do końcowego sukcesu w potyczce z Niemcami, w poprzednim roku lepsi okazali się Amerykanie.

United Cup: triumf za trzecim razem

Tydzień przed pierwszymi piłkami w Australian Open zakończyły się niektóre z kilku turniejów, w których światowa czołówka sprawdzała swoją formę. W Brisbane i nowozelandzkim Auckland stawką były tytuły indywidualne, a w Perth i Sydney 18 drużyn walczyło o United Cup. I te rozgrywki najbardziej nas interesowały, tym bardziej że nasza kadra wystąpiła w najsilniejszym składzie, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele.

W drodze do finału zespół pod wodzą kapitana Mateusza Terczyńskiego pokonał Niemcy, Holandię, Australię i USA. Świetnie spisywał się Hubert Hurkacz, który rozpoczął marsz w górę rankingu po bardzo długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Tylko Alex de Minaur (Australia) okazał się skuteczniejszy, ale Alexander Zverev, Tallon Griekspoor (Holandia) i Taylor Fritz (USA) schodzili z kortu pokonani.

Ocena postawy Igi Świątek jest bardziej złożona. Uległa Coco Gauff, ale była to wyraźna porażka. I niestety nie odrodziła się w pojedynku z Belindą Bencić.

Odruchowo skupiamy się na naszych gwiazdach, tymczasem chyba największą niespodzianką w naszej ekipie był mikst – Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. A w tej parze na największe brawa zasłużyła tenisistka, która pochodzi z Krynicy-Zdroju. Zieliński, jak przystało na podwójnego wielkoszlemowego mistrza w grze mieszanej, spisywał się świetnie, ale postawa Kawy to duża niespodzianka. Jej należą się wielkie brawa za tak efektowne pokazanie się w wielkim tenisowym świecie. Kiedy jak nie teraz?

Iga Świątek przygasła

Rozpoczęło się od singla kobiet. Na korcie stanęły Iga Świątek i Belinda Bencić. Polka rozpoczęła pewnie, nie popełniała błędów i już w drugim gemie przełamała serwis rywalki. Było już 3:0, ale Szwajcarka nie przejęła się tym wynikiem i kolejne dwa gemy zostały zapisane na jej koncie. Świątek nie zdołała obronić swojego podania. Przełamywanie serwisu to była charakterystyczna cecha tego seta. Przy stanie 5:3 dla naszej reprezentacji Iga Świątek nie oddała swojego gema i mogliśmy się cieszyć ze zwycięskiego pierwszego seta – 6:3.

Dobry nastrój gasł z minuty na minutę w drugim secie. Podrażniona porażką Bencić zdobywała punkt po punkcie, a Świątek przygasła. To niewiarygodne, ale nie potrafiła wygrać nawet gema. 0:6 to skala przegranej w tej partii.

W decydującym secie było tylko trochę lepiej. Wystarczyło na trzy zwycięskie gemy. Zdarzały się dobre piłki, ale Iga nie potrafiła wygrywać punktów seryjnie. Wiceliderka rankingu WTA po porażce z Coco Gauff uległa tym razem 11. rakiecie świata – 2:1 (6:3, 0:6, 3:6). Trzeba podkreślić, że Belinda Bencić była w świetnej dyspozycji. Gdyby zaś oceniać formę Polki po występach w United Cup, to nie byłyby to wnioski wesołe. Pamiętajmy jednak, że cel nr 1 na początek roku to Australian Open i dopiero po występie w Melbourne można będzie powiedzieć więcej o tegorocznych możliwościach naszej najlepszej tenisistki.

Czytaj też: Falowanie Igi Świątek: co się zmieniło? To był słodko-gorzki sezon

Hubert Hurkacz powrócił

Ale porażka w drużynowym spotkaniu to nie koniec meczu. Następni na kort wyszli Hubert Hurkacz i Stan Wawrinka. 40-letni Szwajcar występował w tych rozgrywkach w podwójnej roli. Był także kapitanem reprezentacji. Tą drugą funkcją przejął się tak bardzo, że niemal nie rozgrzał się przed pojedynkiem z Polakiem, ale na placu gry nie było tego widać. Trzykrotny mistrz turniejów wielkiego szlema starał się jak mógł, ale Polak był wyraźnie lepszy. Wystarczyło jedno przełamanie, żeby set zakończył się wynikiem 6:3. Wawrinka kończy w tym sezonie karierę, ale ciągle zachwyca techniką. Szczególnie godny pozazdroszczenia jest jego piękny i skuteczny, choć nieco staroświecki jednoręczny bekhend.

I to stary mistrz w drugim secie jeszcze raz wzniósł się na bardzo wysoki poziom. To on był reżyserem wydarzeń na boisku. Jedno przełamanie wystarczyło Szwajcarowi do 6:3 i wyrównania wyniku na 1:1 w setach. Hubert Hurkacz był zbyt pasywny, zaczął się mylić, gdy napotkał opór po przeciwnej stronie siatki.

Scenariusz spotkania Igi Świątek z Belindą Bencić na szczęście nie powtórzył się. Wrocławianin wrócił do lepszej dyspozycji. W czwartym gemie trzeciego seta doszło do trzeciego przełamania podania, i to Polak tego dokonał. Później Hubert Hurkacz powrócił do dyspozycji, w której chcemy go oglądać. Pomagał pierwszy serwis i chyba trochę zmęczenie Stana Wawrinki. Wszystko to sprawiło, że mogliśmy cieszyć się z końcowego sukcesu podopiecznego Nicolasa Massu 2:1 (6:3, 3:6, 6:3).

Czytaj też: Tenisowa „bitwa płci”: Sabalenka nie miała z Kyrgiosem szans. I po co jej to było?

Zdecydował kapitalny mikst

Polska–Szwajcaria 1:1. Tym samym o ostatecznym wyniku musiał zadecydować mikst, jeszcze raz z Katarzyną Kawą i Janem Zielińskim z jednej strony i Belindą Bencić z Jakobem Paulem z drugiej. I to był jeszcze jeden pokaz skuteczności naszej pary. Janowi Zielińskiemu dorównywała Katarzyna Kawa, która osiągnęła chyba swój najwyższy poziom gry. Kapitan Mateusz Terczyński konsekwentnie wystawiał ją w mikście zamiast Igi Świątek i okazało się, że miał świetne wyczucie.

Dzięki temu Polska po raz pierwszy może cieszyć się z triumfu w tych coraz popularniejszych zawodach. Oby dobre wieści docierały z Australii podczas kolejnych tygodni na kortach w Melbourne.

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak – w „Głosie Szczecińskim” od studenckiego współpracownika działu sportowego do redaktora naczelnego. Później zarządzanie telewizją kablową i kilkanaście lat pracy w TVP, najpierw jako szef oddziału w Szczecinie, a potem przy Woronicza. Sportowy bloger od 2012 roku.
Reklama

    Najczęściej czytane teksty sportowe

  1. Tenisowa „bitwa płci”: Sabalenka nie miała z Kyrgiosem szans. I po co jej to było?

    Aleksandra Żelazińska

  2. United Cup: Polska wygrywa z Niemcami. Świetny Hurkacz, Świątek zachowała zimną krew

    Krzysztof Matlak

  3. Mundial w skali MAGA: pierwszy taki. Gospodarzy będzie trzech, ale warunki dyktuje Trump

    Marcin Piątek

  4. Zimowe igrzyska wracają do Europy. Włosi wyprodukują nawet śnieg, jeśli będzie trzeba

    Marcin Piątek

  5. Polska wygrywa United Cup! To był popis drużyny. Kawa i Zieliński sprawili niespodziankę

    Krzysztof Matlak

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Kultura

Co będzie grane, wystawiane i czytane w 2026 roku? Na to czekamy. Typy „Polityki”

Film o miłości, stracie i żałobie, jakiego jeszcze chyba nie było. Kleczewska domyka tryptyk. Nicole Kidman robi sekcje zwłok. Na co jeszcze czekamy?

Redakcja „Polityki”
29.12.2025
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną