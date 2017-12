Czechy mają nowego premiera. Ale nie wiadomo, czy to dobrze

46 dni po wyborach, zgodnie z konstytucją, prezydent Milosz Zeman mianował czeskim premierem Andreja Babisza, milionera, kontrowersyjnego biznesmena, przez media zwanego „czeskim Berlusconim”.

„Chciałbym pana przygotować na to, że wielka część czeskich mediów jeszcze wzmocni nienawistną kampanię, prowadzoną przeciw wszystkim, którzy w tym kraju odnoszą sukcesy” – mówił na uroczystości wyraźnie przeziębiony Zeman, znany z często wulgarnych ataków na dziennikarzy, media i opozycję. „Proszę ich ignorować, nie zauważać. Niech się pan nie da im zniechęcić” – mówił. Więcej przemówień nie było.

Pragmatyzm to tylko słowa

Babisz podbił Czechów, odmieniając na wszelkie sposoby słowo klucz do czeskiej duszy: pragmatyzm. Obiecuje, że pokieruje krajem tak jak swoją potężną firmą. Krytycy ostrzegają, że to tylko słowa, bo Babisz to typowy oligarcha, który nie odróżnia majątku publicznego od własnego i całą energię poświęci na wzmacnianie swojej władzy. Już dziś trzęsie polityką, do niego należy spora część czeskich gazet, redakcji internetowych i telewizja, ma też nieformalne wpływy w wielu innych redakcjach. Te, które jeszcze są wolne, walczą o przetrwanie i ostro krytykują ambitnego biznesmena.