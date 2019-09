W świecie kucających Słowian

Internet podbijają memy z dresiarzem w tzw. słowiańskim przykucu. Kucający Słowianin to nasz pierwszy stereotyp na Zachodzie, w którym pojawia się fajny i charakterny Słowianin. Ironicznie, bo ironicznie, ale jednak.

Od paru lat w sieci, głównie w memosferze, funkcjonuje stereotyp Słowianina, który podbija ego wschodnim Europejczykom. Nie żeby od razu był to stereotyp pozytywny, tak dobrze to nie ma. Ale krążąca po necie figura Kucającego Słowianina (squatting Slav) jest w swoisty sposób cool. A przecież historia słowiańskiego stereotypu na Zachodzie to nie jest, umówmy się, historia sukcesu.

Już klasyk „romansu rurytańskiego” z przełomu wieków XIX i XX, czyli zapoczątkowanego przez Anthony’ego Hope’a nurtu przygodowo-miłosnych powieści, dziejących się w dziwnych i nieznanych krajach na wschodnich rubieżach Europy, opisywał „brudnych Słowian i Hunów”, których z okien pociągu widział zachodni podróżnik.