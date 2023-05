Tina Turner nie żyje. Miała 83 lata. „Świat traci legendę i wzór”

Tina Turner, amerykańska wokalistka nazywana „królową rock’n’rolla”, zmarła w swoim domu w Szwajcarii. Miała 83 lata. „Z jej odejściem świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania” – napisał rzecznik wokalistki.

O śmierci jednej z największych muzycznych gwiazd poinformowała w środę wieczorem agencja Reutera, powołując się na komunikat rzecznika artystki: „Tina Turner, królowa rock′n′rolla, zmarła dziś spokojnie w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim domu w Küsnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii” – napisał. I dalej: „Z jej odejściem świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania”.

Tina Turner. Wielki głos, wielka ikona

Tina Turner to jedna z największych rockowych wokalistek w historii muzyki. Wielki głos i wielka ikona. Urodziła się 26 listopada 1939 r. jako Anna Mae Bullock, dorastała w niewielkiej miejscowości Nutbush. Karierę muzyczną rozpoczynała w chórkach gospel, potem związała się z Ikiem Turnerem, starszym od niej o osiem lat muzykiem i producentem, liderem grupy King of Rhytms. To wtedy przyjęła znany na całym świecie pseudonim Tina Turner. Ślub wzięli w 1962 r. Ike Turner był uzależniony od narkotyków i znęcał się nad żoną, która od niego uciekła kilkanaście lat później.

Od przełomu lat 50. i 60. Tina Turner wydała wiele albumów i dziesiątki hitów, przełomową płytą okazała się „Private Dancer”, która wyszła w pierwszej połowie lat 80. W sumie sprzedała grubo ponad 100 mln płyt. W 1988 r. na jej koncert w Rio de Janeiro przyszło aż 180 tys. widzów. Do dziś to jeden z rekordów liczby publiczności na koncercie jednego artysty.

Wśród jej największych przebojów, które nuci do dziś cały świat, są m.in.: „Simply the best”, „Foreign Affair”, „We Don′t Need Another Hero”, „I Don′t Wanna Lose You”, „Look Me In the Heart” czy „What′s Love Got To Do With It”. Zdobyła m.in. 12 nagród Grammy. W 2010r. czasopismo „Rolling Stone” ogłosiło ranking 100 najwybitniejszych artystów wszech czasów, w którym Tina Turner zajęła 63. miejsce.

W 1985 r. zagrała m.in. z Melem Gibsonem w filmie „Mad Max pod Kopułą Gromu”. Nagrała także tytułową piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie „Goldeneye” (pierwszy z serii, w której główną rolę zagrał Pierce Brosnan).

W Szwajcarii Tina Turner zamieszkała w 1995 r. razem z niemieckim producentem płyt Erwinem Bachem. Osiedli w miejscowości Küsnacht.

W 2009 r., zaraz po zakończeniu trasy „Tina!”, która była zwieńczeniem 50 lat kariery wokalistki, ogłosiła przejście na emeryturę. O życiu Tiny Turner nakręcono kilka filmów. Trzy lata temu wydała autobiografię „My Love Story”.