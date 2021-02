Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Co młode Polki myślą m.in. o aborcji i macierzyństwie? Tercet egzotyczny, czyli zakulisowe intrygi na dworze władzy. Kogo, za ile i po jakich politycznych liniach zatrudnia NBP, imperium Adama Glapińskiego. O tym, i nie tylko, w najnowszym numerze.

Co sądzą o sprawie aborcji młode kobiety, a więc te, które ostatnim zaostrzeniem przepisów mogą być dotknięte najbardziej? Kiedy dopuszczają przerwanie ciąży, jak to widzą w przypadku wad letalnych płodu, a jak, kiedy jest stwierdzony zespół Downa? Ile z nich domaga się prawa do legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, a ile – powrotu do dawnego kompromisu? Czy zamierzają kierować się kwestią aborcji w najbliższych wyborach, czy też nie jest to dla nich decydujące kryterium? Ile mają dzieci, a ile chciałyby mieć?

O to, i kilka innych rzeczy, zapytaliśmy w sondażu „Polityki” (wykonanym dla nas przez pracownię Kantar), a udział w nim wzięła reprezentatywna grupa kobiet w wieku 18–40 lat. Wyniki badania opisała w najnowszej „Polityce” Joanna Podgórska i bardzo polecam ten tekst, bo wnioski płynące z odpowiedzi respondentek są niezwykle interesujące i mówią wiele o stanie zbiorowej mentalności, także o poglądach Polek na obyczaje i politykę.

Co jeszcze w najnowszym wydaniu „Polityki”?

• Wojciech Szacki opisuje zakulisowe intrygi na dworze władzy, zastanawiając się, co jeszcze łączy tak skonfliktowaną Zjednoczoną Prawicę.

• Anna Dąbrowska opisuje imperium Adama Glapińskiego, czyli Narodowy Bank Polski – kogo tam się zatrudnia, za ile i po jakich politycznych liniach.

• Prof. Guy Standing w rozmowie z Jackiem Żakowskim mówi, czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy i dlaczego pensja „za istnienie” ma sens.

• Joanna Cieśla pisze o tym, jak Polacy studiujący teoretycznie na zagranicznych uczelniach nie opuszczają swoich rodzinnych mieszkań i uczą się zdalnie – czy mają poczucie przegranej szansy, a może mimo wszystko takie studia przynoszą im jakaś satysfakcję?