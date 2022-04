Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

W wielkanocnym numerze Donald Tusk w rozmowie z Jerzym Baczyńskim mówi o wnioskach z wyborów na Węgrzech. Adam Szostkiewicz analizuje powściągliwość papieża Franciszka w kwestii wojny w Ukrainie, a Rafał Kalukin zastanawia się nad zwrotem w prezydenturze Andrzeja Dudy.

• Dlaczego papież Franciszek jest tak powściągliwy w kwestii wojny w Ukrainie, nie wskazuje wyraźnie, kto jest agresorem, a kto ofiarą, czy to wynika z doktryny Kościoła, czy z polityki państwa Watykan? – analizuje Adam Szostkiewicz.

W najnowszym, świątecznym numerze „Polityki” przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcyjnych tematów. To m.in.:

• Siedem legend wojennych, czyli przekazów władzy wytworzonych po 24 lutego – przedstawia i komentuje Mariusz Janicki.

• Czy nastąpił reset prezydentury Andrzeja Dudy, czy wybije się na niezależność wobec własnego politycznego obozu, czy to tylko taktyczna zagrywka w czasach wojennej zawieruchy – zastanawia się Rafał Kalukin.

• O projekcie nowego kodeksu karnego, jaki proponuje minister Zbigniew Ziobro, w którym kary maja być drastycznie zaostrzone – pisze Ewa Siedlecka.

• Czym jest ludobójstwo, a czym zbrodnia wojenna, jak się ma prawo i moralność do realiów współczesnej wojny – pisze o tym Konstanty Gebert.

• Co nam zostało po pandemii, która miała wywrócić nasze życie do góry nogami, czy i co rzeczywiście się zmieniło, jakie trendy pozostaną na dłużej – analizuje Ewa Wilk.

• Dramatyczna relacja z Buczy – autorstwa Pawła Reszki.

• Jak parafie pomagają uchodźcom – pisze Zbigniew Borek.

• Znany malarz Leon Tarasewicz w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem mówi o swojej hodowli kur i utuczonym przez Europę Putinie.

• Prof. Izabela Grabowska, socjolożka i ekonomistka, w rozmowie z Joanną Cieślą mówi o tym, czego potrzebuje Polska od państwa, skoro staje się krajem migracyjnym.

• O wakacjach w cieniu wojny, czyli jak będzie ten sezon przebiegał z perspektywy turystów i biur podróży – pisze Adam Grzeszak.

Ponadto w najnowszej „Polityce”: • o młodych zwolennikach Viktora Orbána; • o pochodzących z azjatyckich mniejszości bojownikach armii Putina; • o zagrożonych ukraińskich zabytkach; • o światowej demografii, czyli o dylemacie, czy ludzi jest za dużo, czy za mało; • o rosyjskiej duszy i duchu narodu; • o kuchennych rewolucjach pani Ćwierczakiewiczowej.

To wszystko i jeszcze więcej znajdziecie Państwo w świątecznej „Polityce”. Korzystając z okazji składam Czytelniczkom i Czytelnikom naszego tygodnika serdeczne życzenia spokojnych Świąt w tych trudnych czasach.

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego