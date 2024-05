Morawiecki zeznaje, debata o aborcji. 5 ważnych tematów, o których warto dziś wiedzieć

Były premier wziął odpowiedzialność za decyzję ws. wyborów kopertowych; burzliwa debata o aborcji; orędzie Szymona Hołowni; reakcje na zamach na słowackiego premiera; Iga Świątek w finale turnieju w Rzymie.

1. Mateusz Morawiecki przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

Były premier wziął odpowiedzialność za prezydenckie wybory kopertowe w trakcie pandemii w 2020 r. Decyzja o przeprowadzeniu ich w trybie korespondencyjnym była – jego zdaniem – słuszna i podjęta prawidłowo. Przeprowadzenie ich było możliwe do wykonania, a nie odbyły się w wyniku obstrukcji opozycji w Senacie – tak zeznał w czwartek przed sejmową komisją śledczą. „Premier – jak wynika z zeznań – podpisał decyzję o przygotowaniach do wyborów kopertowych na podstawie ustnej informacji, że obok kilku negatywnych jest pozytywna opinia o prawnej dopuszczalności takiego zarządzenia. I to jest sedno. Po pierwsze: ośmioletnich rządów PiS, które – z przebiegu tej, ale także innych komisji śledczych – rysują się jako państwo działające »na gębę«. I po drugie: odpowiedzialności prawnej Morawieckiego” – komentuje Ewa Siedlecka. Ciąg dalszy zeznań byłego premiera w środę.

2. Burzliwe wysłuchanie publiczne ws. aborcji

Do sejmowego wysłuchania publicznego czterech projektów dotyczących aborcji zgłosiło się ponad 300 osób i 30 organizacji. Większość stanowiły fundamentalistyczne fundacje sprzyjające zakazowi przerywania ciąży. Posiedzenie trwało kilkanaście godzin. Jako pierwsza głos zabrała Kaja Godek, aktywistka anti-choice: „Aborcja jest zbrodnią. Jest zbrodnią przeciw ludzkości, która nie ulega przedawnieniu, i mocno wierzę, że będzie kiedyś rozliczona” – mówiła Godek. Odpowiadała jej Marta Lempart ze Strajku Kobiet: „Ważne, byśmy tu były, ponieważ będziemy mieć tu show złożone z kłamstw i histerii. 92 proc. wyborców obecnej koalicji chce legalizacji aborcji”. Następne posiedzenie ma odbyć się w maju, a prace nad projektami potrwają do jesieni.

3. Hołownia apeluje o ostudzenie sporu

„Polaryzacja rodzi radykalizm, radykalizm rodzi chaos, chaos osłabia nas względem zewnętrznych wrogów” – marszałek Sejmu Szymon Hołownia w czwartkowym orędziu zaapelował o zakończenie sporów i zjednoczenie. Przemówienie rozpoczął od wyliczenia niepokojących wydarzeń z ostatnich dni, w tym zamachu na premiera Słowacji Roberta Ficę. „Byliśmy świadkami serii pożarów w całym kraju. Jeden z prominentnych polskich sędziów okazał się rosyjskim szpiegiem i najważniejsze: po raz pierwszy od uzyskania wolności od Sowietów w naszej części Europy doszło do zamachu na demokratycznie wybranego szefa rządu” – mówił. „Podział na dwie Polski, walczące ze sobą na śmierć i życie, polaryzacja, eskalacja agresji – na krótką metę może i służą tej czy innej partii, ale w długim terminie wykrwawiają nasz kraj, zamiast budować jego siłę”.

4. Robert Fico przeżył zamach, ale sytuacja polityczna pozostaje napięta

Słowacki premier, postrzelony w środę z bliskiej odległości po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova, nadal znajduje się w szpitalu. Po pięciogodzinnej operacji jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo, w czwartek przeszedł kolejne zabiegi. Zamachowcowi, 71-letniemu Jurajowi C., postawiono zarzut morderstwa w afekcie, za motyw uznaje się w tej chwili zemstę napędzaną poglądami politycznymi. Eksperci do spraw bezpieczeństwa wskazują też na błędy ochrony premiera, popełnione już po oddaniu strzałów przez zamachowca. Ochrona miała zbyt długo zwlekać z reakcją, niepotrzebnie też ruszyła w kierunku zamachowca, zamiast skoncentrować się na bezpieczeństwie i stanie zdrowia Ficy.

5. Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA w Rzymie

Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. W półfinale wygrała z rozstawioną z „trójką” Amerykanką Coco Gauff 6:4, 6:3. Była to dziesiąta wygrana Polki w 11. meczu przeciw Gauff. Pojedynek trwał godzinę i 48 minut. Świątek awansowała do finału i będzie miała szansę sięgnąć po trofeum w stolicy Włoch, podobnie jak w 2021 i 2022 r. Raszynianka o tytuł zmierzy się – tak jak niedawno w Madrycie – z wiceliderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką. Mecz w sobotę 18 maja o godz. 17.