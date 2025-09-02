Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy metoda Nawrockiego jest skuteczna; jak odzyskać to, co wydała pisowska PFN; smartfony w szkołach – zakazywać czy nie; na ile jeszcze stać polski budżet; skąd się wziął celibat w Kościele; czeska afera z kryptowalutami; za kulisami Konkursu Chopinowskiego. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”. Miłej lektury!

Zapraszamy Państwa do lektury nowego numeru „Polityki”, gdzie znajdziecie wiele interesujących i aktualnych tematów z różnych dziedzin, w tym:

• Jak przebiega pierwszy okres sprawowania prezydenckiego urzędu przez Karola Nawrockiego, czy jego wzorowanie się na Donaldzie Trumpie to skuteczna metoda, aby zyskiwać sympatię w Polsce, jak może wyglądać ta prezydentura – pisze Rafał Kalukin.

• Czy nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek spełnia oczekiwania, jakie wiązano z jego nominacją, czy przyspieszy śledztwa w sprawie afer poprzedniej władzy, jakie ma relacje z prokuratorami – o tym w tekście Ewy Siedleckiej.

• Czy kontrowersyjne wydatki Polskiej Fundacji Narodowej z czasów PiS są teraz do odzyskania? – o trudnościach z tym związanych pisze Anna Dąbrowska.

• Co ze smartfonami w szkołach, czy odbierać je uczniom na czas lekcji, żądać wyłączania, pozwalać korzystać tylko w czasie przerw, co o tym mówią badania opinii, eksperci, nauczyciele i sami uczniowie – to wszystko w tekście Joanny Cieśli i w jej rozmowie z prof. Jackiem Pyżalskim.

• Czy człowiek naprawdę tak bardzo przypomina dzika, że tyle razy myśliwi się pomylili z tragicznym skutkiem, także w ostatnim czasie? Jakie realnie kary ponoszą myśliwi za zabicie człowieka – o kontrowersjach wokół polowań i skutkach strzelania bez odpowiedniej kontroli pisze Katarzyna Kaczorowska.

• Rozmowa z dr. Bartoszem Kiciorem o tym, jak podróżować i zwiedzać, aby nie było to tylko „zaliczanie” zabytków i widoków po to, by je umieścić na Instagramie.

• Część przestępców trafia nie do więzień, ale do teoretycznie zamkniętych oddziałów szpitali psychiatrycznych, jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana, bo na taki szpital się czeka i można z niego uciec – pisze o tym Paweł Walewski.

• Jak państwo wspiera rodziny i na ile realne są propozycje prezydenta Nawrockiego zwolnień podatkowych dla rodziców dwójki dzieci – o tym w tekście Joanny Solskiej.

• Jakie są nowe zasady segregacji śmieci i dlaczego tyle z tymi regulacjami kłopotów – sprawie przyjrzał się Cezary Kowanda.

I jeszcze w numerze: • Nawrocki w Białym Domu; • afera z kryptowalutami demoluje czeską politykę; • jak się kuruje muzyką; • skąd się wziął celibat w Kościele; • za kulisami Konkursu Chopinowskiego; • jak się ubierają politycy.

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego