Przejdź do treści
Reklama
Redakcja „Polityki”
2 września 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

2 września 2025
Okładka nowego numeru „Polityki” Okładka nowego numeru „Polityki” Polityka
Czy metoda Nawrockiego jest skuteczna; jak odzyskać to, co wydała pisowska PFN; smartfony w szkołach – zakazywać czy nie; na ile jeszcze stać polski budżet; skąd się wziął celibat w Kościele; czeska afera z kryptowalutami; za kulisami Konkursu Chopinowskiego. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”. Miłej lektury!
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

Zapraszamy Państwa do lektury nowego numeru „Polityki”, gdzie znajdziecie wiele interesujących i aktualnych tematów z różnych dziedzin, w tym:

• Jak przebiega pierwszy okres sprawowania prezydenckiego urzędu przez Karola Nawrockiego, czy jego wzorowanie się na Donaldzie Trumpie to skuteczna metoda, aby zyskiwać sympatię w Polsce, jak może wyglądać ta prezydentura – pisze Rafał Kalukin.

• Czy nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek spełnia oczekiwania, jakie wiązano z jego nominacją, czy przyspieszy śledztwa w sprawie afer poprzedniej władzy, jakie ma relacje z prokuratorami – o tym w tekście Ewy Siedleckiej.

• Czy kontrowersyjne wydatki Polskiej Fundacji Narodowej z czasów PiS są teraz do odzyskania? – o trudnościach z tym związanych pisze Anna Dąbrowska.

• Co ze smartfonami w szkołach, czy odbierać je uczniom na czas lekcji, żądać wyłączania, pozwalać korzystać tylko w czasie przerw, co o tym mówią badania opinii, eksperci, nauczyciele i sami uczniowie – to wszystko w tekście Joanny Cieśli i w jej rozmowie z prof. Jackiem Pyżalskim.

• Czy człowiek naprawdę tak bardzo przypomina dzika, że tyle razy myśliwi się pomylili z tragicznym skutkiem, także w ostatnim czasie? Jakie realnie kary ponoszą myśliwi za zabicie człowieka – o kontrowersjach wokół polowań i skutkach strzelania bez odpowiedniej kontroli pisze Katarzyna Kaczorowska.

• Rozmowa z dr. Bartoszem Kiciorem o tym, jak podróżować i zwiedzać, aby nie było to tylko „zaliczanie” zabytków i widoków po to, by je umieścić na Instagramie.

• Część przestępców trafia nie do więzień, ale do teoretycznie zamkniętych oddziałów szpitali psychiatrycznych, jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana, bo na taki szpital się czeka i można z niego uciec – pisze o tym Paweł Walewski.

• Jak państwo wspiera rodziny i na ile realne są propozycje prezydenta Nawrockiego zwolnień podatkowych dla rodziców dwójki dzieci – o tym w tekście Joanny Solskiej.

• Jakie są nowe zasady segregacji śmieci i dlaczego tyle z tymi regulacjami kłopotów – sprawie przyjrzał się Cezary Kowanda.

I jeszcze w numerze:Nawrocki w Białym Domu; • afera z kryptowalutami demoluje czeską politykę; • jak się kuruje muzyką; • skąd się wziął celibat w Kościele; • za kulisami Konkursu Chopinowskiego; • jak się ubierają politycy.

To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”. Miłej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Kraj

Wszystkie fronty Tuska. W PiS czują krew. „Szykują uderzenie w sam splot słoneczny koalicji”

Polityczna jesień za pasem. Wraz z nią nadciągną burzliwe spory, niekorzystne prądy społeczne, grad ataków i wewnątrzkoalicyjne zawirowania. Czy premier Tusk i jego ekipa są na to przygotowani?

Anna Dąbrowska, Malwina Dziedzic
28.08.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Społeczeństwo

Ustalenia „Polityki”. Znani aktorzy odpowiedzą za reklamę alkoholu. To przełomowa sprawa

Czy znany aktor i znana aktorka świadomie łamali prawo? Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec aktora Bogusława L. i aktorki Magdaleny C. za nielegalną reklamę alkoholu. Sprawa jest przełomowa, bo aktem oskarżenia objęci zostali również przedstawiciele zarządu alkoholowego giganta.

Juliusz Ćwieluch
26.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

W turystyce trwa czeska inwazja na Polskę. Szokująco zmienili podejście. „Zazdroszczą nam”

Ilu Czechów wypoczywa właśnie nad Bałtykiem? W całym roku zbierze się ich zapewne ponad pół miliona. Ubocznym skutkiem tego turystycznego trendu jest szokująca zmiana wizerunku Polski w Czechach.

Jakub Medek
23.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
Pokaż więcej
Reklama