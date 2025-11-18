Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy fakty wciąż mają znaczenie – po głośnej rozmowie Rymanowskiego. Dlaczego w Polsce rodzi się tak mało dzieci. Nawrocki idzie na ostro. Skąd to poparcie dla Brauna. Skarby w elektrośmieciach. Bój sportowych telewizji. Jak szantażuje sztuczna inteligencja. Zapraszamy do lektury nowej „Polityki”.

W najnowszej „Polityce” proponujemy m.in. następujące tematy:

• Czym jest dzisiaj wolność słowa, jaka jest rola mediów i odpowiedzialność dziennikarzy, czy fakty wciąż mają znaczenie, czy też prawda jest ustalana statystycznie, liczona zasięgami – na marginesie głośnego wywiadu Bogdana Rymanowskiego sprawę analizuje Rafał Kalukin.

• Dlaczego w Polsce rodzi się tak mało dzieci, a współczynnik dzietności spadł już praktycznie do liczby 1, najniższej w historii – o motywacjach i demotywacjach Polek, trendach cywilizacyjnych, czynnikach ekonomicznych, obyczajowych i kulturowych wpływających na demografię pisze Martyna Bunda.

• Prezydent Nawrocki zdecydował się na ostrą konfrontację z rządem Donalda Tuska w kwestii ustaw, także nominacji sędziów i oficerów. Jak to wygląda od strony prawnej i konstytucyjnej, czy ten spór kompetencyjny da się jakoś w interesie państwa załagodzić, kto w czym może ustąpić i za jaką cenę – pisze Ewa Siedlecka.

• Radykalny polityk Grzegorz Braun ze swoją Koroną zwyżkuje w sondażach, co zatem powoduje, że jego program, wystąpienia i działania podobają się tak wielu wyborcom, kto znajduje się w wąskim kręgu Brauna, jaka przyszłość czeka całą tę skrajnie prawicową formację – o tym w tekście Michała Danielewskiego.

• Od długiego czasu w parlamencie trwa walka o prawa i dobrostan zwierząt, co udało się zrobić, a czego nie, jaki jest dorobek legislacyjny w Sejmie, kto jak głosuje, gdzie przebiegają linie merytorycznych i politycznych sporów, jakie kwestie tyczące zwierząt budzą największe kontrowersje – pisze Agnieszka Sowa.

• Co się dzieje w polskich szkołach, jak odbierane są zmiany wprowadzane przez minister Barbarę Nowacką, co na to uczniowie – o nastrojach w społeczności szkolnej mówi w wywiadzie Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej.

• Jakie skarby można znaleźć w elektrośmieciach – pisze Adam Grzeszak.

• Jak rywalizują ze sobą i co mają w ofercie telewizje sportowe – o tym w tekście Marcina Piątka.

• Dlaczego światowy trend jest taki, że miasta są na ogół lewicowe, a prowincja prawicowa i co z tego wynika dla polityki – wyjaśnia Łukasz Wójcik.

Ponadto w nowej „Polityce”: • jak szantażuje sztuczna inteligencja; • 100 lat temu powstała nazistowska służba SS; • Chiny – nieoczekiwani liderzy zielonej transformacji; • o żubrze uciekinierze; • Jan Komasa o swoim pierwszym anglojęzycznym filmie „Rocznica”; • książki pisane z wygnania; • sztuka przed sądem; • efekt Ofelii.

Zapraszam do lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego