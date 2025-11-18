Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
18 listopada 2025
Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

18 listopada 2025
Najnowsze wydanie tygodnika „Polityka” Najnowsze wydanie tygodnika „Polityka” Polityka
Czy fakty wciąż mają znaczenie – po głośnej rozmowie Rymanowskiego. Dlaczego w Polsce rodzi się tak mało dzieci. Nawrocki idzie na ostro. Skąd to poparcie dla Brauna. Skarby w elektrośmieciach. Bój sportowych telewizji. Jak szantażuje sztuczna inteligencja. Zapraszamy do lektury nowej „Polityki”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” proponujemy m.in. następujące tematy:

Czym jest dzisiaj wolność słowa, jaka jest rola mediów i odpowiedzialność dziennikarzy, czy fakty wciąż mają znaczenie, czy też prawda jest ustalana statystycznie, liczona zasięgami – na marginesie głośnego wywiadu Bogdana Rymanowskiego sprawę analizuje Rafał Kalukin.

Dlaczego w Polsce rodzi się tak mało dzieci, a współczynnik dzietności spadł już praktycznie do liczby 1, najniższej w historii – o motywacjach i demotywacjach Polek, trendach cywilizacyjnych, czynnikach ekonomicznych, obyczajowych i kulturowych wpływających na demografię pisze Martyna Bunda.

Prezydent Nawrocki zdecydował się na ostrą konfrontację z rządem Donalda Tuska w kwestii ustaw, także nominacji sędziów i oficerów. Jak to wygląda od strony prawnej i konstytucyjnej, czy ten spór kompetencyjny da się jakoś w interesie państwa załagodzić, kto w czym może ustąpić i za jaką cenę – pisze Ewa Siedlecka.

Radykalny polityk Grzegorz Braun ze swoją Koroną zwyżkuje w sondażach, co zatem powoduje, że jego program, wystąpienia i działania podobają się tak wielu wyborcom, kto znajduje się w wąskim kręgu Brauna, jaka przyszłość czeka całą tę skrajnie prawicową formację – o tym w tekście Michała Danielewskiego.

• Od długiego czasu w parlamencie trwa walka o prawa i dobrostan zwierząt, co udało się zrobić, a czego nie, jaki jest dorobek legislacyjny w Sejmie, kto jak głosuje, gdzie przebiegają linie merytorycznych i politycznych sporów, jakie kwestie tyczące zwierząt budzą największe kontrowersje – pisze Agnieszka Sowa.

Co się dzieje w polskich szkołach, jak odbierane są zmiany wprowadzane przez minister Barbarę Nowacką, co na to uczniowie – o nastrojach w społeczności szkolnej mówi w wywiadzie Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej.

Jakie skarby można znaleźć w elektrośmieciach – pisze Adam Grzeszak.

• Jak rywalizują ze sobą i co mają w ofercie telewizje sportowe – o tym w tekście Marcina Piątka.

• Dlaczego światowy trend jest taki, że miasta są na ogół lewicowe, a prowincja prawicowa i co z tego wynika dla polityki – wyjaśnia Łukasz Wójcik.

Ponadto w nowej „Polityce”: • jak szantażuje sztuczna inteligencja; • 100 lat temu powstała nazistowska służba SS; • Chiny – nieoczekiwani liderzy zielonej transformacji; • o żubrze uciekinierze; • Jan Komasa o swoim pierwszym anglojęzycznym filmie „Rocznica”; • książki pisane z wygnania; • sztuka przed sądem; • efekt Ofelii.

Zapraszam do lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

