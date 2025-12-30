Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
30 grudnia 2025
Kraj

Trump się Izraelem nie martwi. Chiny trenują atak. Ryzykowny żart Mentzena. 5 tematów na dziś

30 grudnia 2025
Trudności w realizacji amerykańskiego planu pokojowego w Strefie Gazy były głównym tematem spotkania na Florydzie Donalda Trumpa z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu. Mar-a-Lago, 29 grudnia 2025 r. Trudności w realizacji amerykańskiego planu pokojowego w Strefie Gazy były głównym tematem spotkania na Florydzie Donalda Trumpa z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu. Mar-a-Lago, 29 grudnia 2025 r. Benjamin Netanyahu / mat. pr.
Netanjahu u Trumpa; Chiny trenują atak na Tajwan; ryzykowny żart Mentzena; wychowanie bezstresowe? To się nie sprawdza; żyjemy coraz dłużej, znowu.

1. Netanjahu u Trumpa

Trudności w realizacji amerykańskiego planu pokojowego w Strefie Gazy były głównym tematem spotkania na Florydzie Donalda Trumpa z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu. Na wspólnej konferencji prasowej przywódcy wymieniali dusery i komplementy, a także podkreślali, że panuje między nimi pełna zgodność poglądów w sprawach planu zakończenia wojny.

Netanjahu powiedział, że w historii stosunków między obu krajami nie było tak proizraelskiego prezydenta USA jak Trump. Ogłosił też, że prezydent będzie pierwszym cudzoziemcem, który otrzyma Nagrodę Izraela – relacja Tomasza Zalewskiego.

2. Chiny trenują atak

Jeśli Chiny rzucą się na Tajwan, to pewnie w sposób podobny do tego, który trenowały w ostatnich dniach tego roku. Bez zapowiedzi zorganizowały sobie wokół wyspy ostre strzelanie z niszczycieli, myśliwców, bombowców i dronów. Na dwa dni zarezerwowały pięć stref w pobliżu Tajwanu, wywracając do góry nogami lokalne trasy żeglugi morskiej i powietrznej. Trzeba było przekierować trasy lotów, co dotknęło ok. 100 tys. pasażerów.

Scenariusz manewrów „Misja Sprawiedliwości 2025” przewidywał zajęcie szeregu obszarów na wyspie i jej blokadę. Komuniści nigdy Tajwanem nie rządzili i nie mają do niego tytułu. Chcą go przejąć ze zwykłego chciejstwa i nie wykluczają zbójeckiej napaści – pisze Jędrzej Winiecki.

3. Ryzykowny żart Mentzena

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen – jak przystało na miłośnika tradycji, wartości rodzinnych oraz rzecznika interesów zwykłych obywateli – okres świąteczny, tak istotny dla chrześcijańskiej tożsamości Polaków, postanowił spędzić w luksusowym anturażu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poseł zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie dubajskich szklanych wieżowców i tak je skomentował: „Polska, gdyby nie wszystkie gatunki socjalistów, PiS, PO, SLD, PSL, Gazeta Wyborcza i TVN :)”.

Żart Mentzena został w sieci brutalnie zdekonstruowany, a polityk musi się jeszcze uporać z bardziej przyziemnymi kłopotami. Wygląda na to, że pozbawiona funkcji szefowej regionu europosłanka jego partii Ewa Zajączkowska-Hernik może rozważać przystąpienie do frontu gaśnicowego Grzegorza Brauna. Jej przejście do Korony Polskiej byłoby mocnym ciosem wymierzonym w ugrupowanie Mentzena i Bosaka – więcej w „Notatniku politycznym” Michała Danielewskiego.

4. Wychowanie bezstresowe? To się nie sprawdza

Gdzie szukać okazji, by dać dzieciom szansę na samopoznanie? I co jeszcze jest potrzebne do tego, żeby czuły się szczęśliwe? W najnowszym odcinku „Podkastu psychologicznego” rozmawiamy o tym, jak wychować szczęśliwe dziecko. Możliwości wpływu dorosłych na to, na jaką osobę wyrośnie nasz podopieczny, są co prawda ograniczone przez czynniki biologiczne i doświadczenia w różnych przestrzeniach życia – i dobrze o tym pamiętać. Ale nie warto też rezygnować ze starań, by nasza cegiełka wnoszona w tę budowlę była możliwie kształtna i przydatna.

Tylko co to jest szczęście? Rozmawiają Joanna Cieśla i dr Tomasz Wilczewski – pedagog, trener, psycholog sportu.

5. Żyjemy coraz dłużej, znowu

Z tabel Głównego Urzędu Statystycznego 2025 r. możemy się dowiedzieć, że osobie w wieku 30 lat pozostało jeszcze średnio 591,5 miesiąca życia, czyli nieco ponad 49 lat. Kto właśnie skończył 50 lat, ten ma przed sobą teoretycznie 367,8 miesiąca. To 30 lat i 8 miesięcy. Z kolei 70-latek może liczyć na 179 miesięcy, co daje niespełna 15 lat dalszego życia.

Dlaczego dla osoby młodszej przeciętne trwanie życia wychodzi łącznie krótsze niż dla starszej? GUS wyjaśnia, że chociaż może wydawać się to nielogiczne, jest zgodne z powszechnie stosowaną metodologią. Przeżycie każdego kolejnego roku zwiększa bowiem szansę dożycia coraz starszego wieku.

Pandemia spowodowała spadek długości życia, ale i wzrost emerytur tych, którzy na nie przechodzili. Po odrobieniu strat covidowych żyjemy coraz dłużej. A to już nowym emerytom niezbyt się opłaca… Tabele GUS czyta i wnioski wyciąga Cezary Kowanda.

