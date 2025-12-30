Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
30 grudnia 2025
Świat

Netanjahu u Trumpa. Były komplementy, ale wygląda na to, że impas w sprawie Gazy pozostał

30 grudnia 2025
Spotkanie Beniamina Netanjahu i Donalda Trumpa na Florydzie, 29 grudnia 2025 r. Spotkanie Beniamina Netanjahu i Donalda Trumpa na Florydzie, 29 grudnia 2025 r. Benjamin Netanyahu / X (d. Twitter)
Netanjahu przyjechał na Florydę, by uzyskać poparcie dla swojej polityki przed przyszłorocznymi wyborami w Izraelu. Wizyta miała dementować pogłoski, że ekipa Trumpa, a nawet sam prezydent, są skrajnie sfrustrowani twardą linią Netanjahu w kwestii palestyńskiej.

Trudności w realizacji amerykańskiego planu pokojowego w Strefie Gazy były głównym tematem poniedziałkowego spotkania na Florydzie Donalda Trumpa z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu. Na wspólnej konferencji prasowej przywódcy wymieniali dusery i komplementy, a także podkreślali, że panuje między nimi pełna zgodność poglądów w sprawach planu zakończenia wojny. Netanjahu powiedział, że w historii stosunków między obu krajami nie było tak proizraelskiego prezydenta USA jak Trump. Ogłosił też, że prezydent będzie pierwszym cudzoziemcem, który otrzyma Nagrodę Izraela.

Trump się nie martwi

Realizacja 20-punktowego planu zakończenia wojny Izraela z Hamasem utknęła w miejscu po wprowadzeniu w życie jego pierwszej fazy, czyli zawieszenia broni, wycofania części izraelskich wojsk z palestyńskiej enklawy, zwiększenia pomocy humanitarnej oraz wymiany więźniów: zakładników porwanych przez Hamas oraz Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach. Izrael ma jednak pretensje do Hamasu, że nie zwrócił ciała ostatniego zakładnika Rana Gvili i odmawia przewidzianego w planie oddania całej broni.

Na konferencji Trump powiedział, że Hamas „musi się szybko rozbroić” i „będzie strasznie”, jeżeli tego nie uczyni. Dziennikarze sugerowali, że realizację planu utrudnia także ultranacjonalistyczna polityka rządu w Jerozolimie, przypominając o budowie nowych osiedli żydowskich na okupowanym Zachodnim Brzegu. Itamar Ben Gvir i Becalel Smotricz, skrajnie prawicowi członkowie gabinetu Netanjahu, nie ukrywają, że chodzi o tworzenie faktów dokonanych, aby uniemożliwić ustanowienie państwa palestyńskiego. Jeden z punktów planu obiecuje to Palestyńczykom, chociaż bez szczegółów i w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Zapytany o osiedla, Trump odpowiedział mętnie, że wraz z Netanjahu „dojdzie do jakiejś konkluzji” w tej sprawie. Wyraził też przekonanie, że izraelski premier „zrobi słuszną rzecz” w kwestii osiedli. Naciskany, podkreślił: „Nie martwię się niczym, co Izrael robi”.

Czytaj też: Były premier Izraela dla „Polityki”: Będę robił wszystko, by odsunąć Netanjahu od władzy

Co dalej z wojną w Gazie?

Ogłoszony w październiku plan, będący owocem rozmów Izraela z Hamasem za pośrednictwem amerykańskich negocjatorów, przewiduje całkowite wycofanie wojsk izraelskich z Gazy, rozbrojenie Hamasu i powołanie nowych władz palestyńskiej enklawy. W listopadzie plan został poparty rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ i administracja Trumpa miała nadzieję, że doprowadzi to do przewidzianego w nim utworzenia Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo w Gazie. W planie jest także powołanie Rady Pokoju, która miałaby nadzorować ustanowienie przyszłego rządu enklawy. Radzie ma przewodniczyć Trump.

Skład tych organów jest jednak nadal przedmiotem sporów. Waszyngton nalega, by weszli do nich politycy Autonomii Palestyńskiej (PA), ale Netanjahu powiedział po spotkaniu z Trumpem, że PA musi się najpierw „zreformować”, usuwając ze swych programów treści antysemickie.

Ponieważ z Iranu nadeszły w tych dniach sygnały o wojowniczych nastrojów tamtejszego islamskiego reżimu, na konferencji zapytano Trumpa, czy poprze kolejny atak Izraela na irańskie instalacje atomowe. Ich zbombardowanie w czerwcu cofnęło realizację programu zbrojeń nuklearnych Teheranu o wiele miesięcy. Prezydent powiedział, że nie wyklucza ponownego ataku, ale zaznaczył, że woli, by Iran zasiadł do stołu rokowań na ten temat.

Czytaj też: Sumienie na wojnie. Czy dojdzie do rozliczeń w armii Izraela? „Szkody uboczne” są dopuszczalne

Netanjahu szuka poparcia

Jak uważają komentatorzy w USA, Netanjahu przyjechał na Florydę, by uzyskać poparcie dla swojej polityki przed przyszłorocznymi wyborami w Izraelu. Wizyta miała dementować pogłoski, że ekipa Trumpa, a nawet sam prezydent, są skrajnie sfrustrowani twardą linią Netanjahu w kwestii palestyńskiej.

Ze strony amerykańskiej wizyta izraelskiego premiera jest częścią dyplomatycznej ofensywy Trumpa, któremu zależy na sukcesie jego wysiłków celem zakończenia wojen w Gazie i w Ukrainie. Dzień wcześniej w Mar-a-Lago gościł ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie zdołano jednak uzgodnić wspólnego planu pokojowego w konflikcie Kijowa z Moskwą. We wtorek na konferencji prasowej z Netanjahu wypłynęła sprawa twierdzeń Kremla, że ukraińska rakieta uderzyła w jedną z rezydencji Putina. Zełenski oświadczył, że to kłamstwo.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Czy to fala, czy bałwany? Najsłynniejszy teoretyk populizmu o tym, co może zatrzymać prawicowy zwrot w demokracjach

    Jakub Majmurek

  2. 1403. dzień wojny. Turcja potrafi być stanowcza wobec Rosji. Zastąpi Amerykę w Europie?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  3. 1400. dzień wojny. Głęboka niechęć z wzajemnością. Co kierownictwo rosyjskiej armii myśli o Putinie

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. 1404. dzień wojny. Niemcy to największy sojusznik wojskowy Ukrainy. Dlaczego? Nie z dobrego serca

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Szczyt na Florydzie. Dyplomatycznej farsy USA–Ukraina ciąg dalszy. Pokój wciąż daleko

    Tomasz Zalewski

Czytaj także

null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Fajnie być bluźniercą. Czy duchowość bez religii jest możliwa? Mówi „Polityce” były dominikanin

Rozmowa z Piotrem Augustyniakiem, autorem m.in. książki „Jezus Niechrystus”, o duchowości bez Boga, świętości życia i pielgrzymkach niewierzącego.

Joanna Podgórska
25.12.2025
null
Kultura

12 najlepszych zagranicznych książek roku według „Polityki”. Zadziorne, dzikie, poetyckie

Autorskie podsumowanie 2025 r.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną