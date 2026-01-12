Przejdź do treści
12 stycznia 2026
Kraj

Paszporty „Polityki” rozdane, Nawrocki ściska się z szefem gangu. 5 ważnych tematów na dziś

12 stycznia 2026
Rozdanie Paszportów POLITYKI 2025 Rozdanie Paszportów POLITYKI 2025 Teodor Klepczyński / Polityka
Po raz 33. wręczyliśmy Paszporty POLITYKI utalentowanym polskim twórcom. Wirtualna Polska ujawniła, że prezydent Karol Nawrocki podczas pielgrzymki kibiców uściskał się ze skazanym za ciężkie przestępstwa Tomaszem P. ps. „Dragon”.

1. Wręczyliśmy Paszporty POLITYKI

„Nasi laureaci to twórcy światowego formatu, lecz świadomi i czerpiący ze swojego miejsca na tym świecie. Ale i z zaświatów” – pisze zastępca redaktora naczelnego „Polityki” Bartek Chaciński. Paszporty wręczyliśmy w siedmiu głównych kategoriach: film, scena, książka, sztuki wizualne, muzyka popularna, muzyka poważna i kultura cyfrowa, doceniając możliwie różnorodne obszary artystycznej działalności w Polsce. Przyznaliśmy też tytuł Kreatora Kultury i wyłoniliśmy zwycięzcę głosowania czytelniczek i czytelników.

Kim są tegoroczni laureaci?

FILM: Emi Buchwald
SCENA: Katarzyna Minkowska
KSIĄŻKA: Stanisław Łubieński
SZTUKI WIZUALNE: Ant Łakomsk
MUZYKA POWAŻNA: Aleksandra Słyż
MUZYKA POPULARNA: Sw@da x Niczos
KULTURA CYFROWA: Tomasz Kisilewicz z 11 bit studios
PASZPORT CZYTELNIKÓW: Yehuda Prokopowicz
KREATOR KULTURY: Tomasz Lipiński

Transmisję gali można było oglądać na naszym kanale na YouTube oraz w TVP. Paszporty POLITYKI wróciły do Telewizji Polskiej po dziesięciu latach przerwy (tak się złożyło, że w tym czasie rządził PiS, a w publicznej telewizji Jacek Kurski). O oprawę muzyczną zadbał Hoshii z Kubą Więckiem (laureat Paszportów w 2024 r.), na otwarcie zaśpiewała z nimi Daria ze Śląska (nominowana do Paszportów w ubiegłym roku).

2. Skandaliczna znajomość Nawrockiego

Dziennikarz śledczy Szymon Jadczak ujawnił w Wirtualnej Polsce, że podczas sobotniej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę, w której wziął udział Karol Nawrocki, prezydent serdecznie uścisnął Tomasza P. ps. „Dragon”, wielokrotnie karanego przywódcę gangu kiboli Jagiellonii Białystok. Obecnie „Dragon” czeka na wyrok sądu drugiej instancji, po tym, jak w 2024 r. został nieprawomocnie skazany na sześć lat więzienia za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia – czytamy w WP.

Na Jasnej Górze Karol Nawrocki wyszedł do oczekujących go kibiców. „Czołem panie prezydencie!” – krzyknęli zebrani. „Czołem kibice!” – odpowiedział. I szeroko uśmiechnięty podszedł do stojącego na przodzie grupy mężczyzny w czarnej bluzie i dżinsowych spodniach. Przywitali się jak starzy znajomi i uścisnęli. „Jagiellonia” – powiedział Nawrocki, relacjonuje Jadczak. Ostatnie zdanie świadczy o tym, że prezydent wiedział, z kim ma do czynienia. „Jak w każdym tego typu otwartym wydarzeniu publicznym z udziałem Prezydenta RP, była okazja do krótkich, bezpośrednich i kurtuazyjnych powitań Pana Prezydenta z uczestnikami Pielgrzymki” – tak spotkanie Nawrockiego z „Dragonem” skomentował w WP rzecznik prezydenta Rafal Leśkiewicz.

3. Sukces polskiego tenisa

Polska drużyna tenisowa wygrała rozgrywany w Australii United Cup. W finale nasza drużyna pokonała Szwajcarię 2:1 – po porażce Igi Świątek z Belindą Bencić 1:2, zwycięstwie Huberta Hurkacza nad Stanem Wawrinką 2:1 i spektakularnym sukcesie Katarzyny Kawy i Jana Zielińskiego w meczu z Bencić i Jakubem Paulem 2:0.

To był trzeci finał polskiej reprezentacji w United Cup. Dwa lata temu brakowało jednej piłki do końcowego sukcesu w potyczce z Niemcami, w poprzednim roku lepsi okazali się Amerykanie. W drodze do tegorocznego finałowego triumfu nad Szwajcarią polski zespół pod wodzą kapitana Mateusza Terczyńskiego pokonał Niemcy, Holandię, Australię i USA.

4. „Decydujący moment” dla Grenlandii

Po piątkowym oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone chcą porozumienia z Grenlandią, „jeśli nie po dobroci, to w trudniejszy sposób”, głos zabrała w niedzielę premierka Danii Mette Frederiksen. Szefowa duńskiego rządu powiedziała, że jej kraj znajduje się w „decydującym momencie” w sprawie Grenlandii, autonomicznego terytorium, któremu Trump grozi aneksją.

Wsparcie dla Danii i Grenlandii wyraził niemiecki szef dyplomacji Johann Wadephul: „Jest całkiem oczywiste, że o tym, co dzieje się na Grenlandii, decydują Grenlandczycy. A także Królestwo Danii” – powiedział Wadephul przed odlotem do Waszyngtonu, gdzie w poniedziałek ma spotkać się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio.

Agencja Bloomberg napisała, że grupa europejskich krajów na czele z Wielką Brytanią i Niemcami omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.

5. Trwają protesty w Iranie

Mająca siedzibę w USA agencja informacyjna aktywistów na rzecz praw człowieka w Iranie (HRANA) podała, że w trakcie protestów zginęło co najmniej 538 osób, wśród których 490 to protestujący, a 48 to członkowie sił bezpieczeństwa. Polska Agencja Prasowa cytuje również irańską organizację pozarządową Iran Human Rights z siedzibą w Oslo, która podała, że do tej pory potwierdzono śmierć co najmniej 192 protestujących, ale zastrzegła, że rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa, gdyż aktywiści dysponują ograniczonymi informacjami z wielu regionów kraju. Z kolei irańskie Centrum Praw Człowieka z siedzibą w Nowym Jorku poinformowało, że ma relacje naocznych świadków i wiarygodne doniesienia o śmierci setek demonstrantów.

W związku ze śmiercią członków sił bezpieczeństwa rząd Iranu ogłosił w niedzielę trzydniową żałobę narodową, aby uczcić „męczenników ruchu oporu”. Rząd w Teheranie wezwał także do zorganizowania w poniedziałek wieców poparcia dla Republiki Islamskiej, a próby stłumienia demonstracji przez siły bezpieczeństwa określił jako „bitwę irańskiego oporu narodowego przeciwko Ameryce i reżimowi syjonistycznemu”.

