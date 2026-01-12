Paszporty „Polityki” rozdane, Nawrocki ściska się z szefem gangu. 5 ważnych tematów na dziś
1. Wręczyliśmy Paszporty POLITYKI
„Nasi laureaci to twórcy światowego formatu, lecz świadomi i czerpiący ze swojego miejsca na tym świecie. Ale i z zaświatów” – pisze zastępca redaktora naczelnego „Polityki” Bartek Chaciński. Paszporty wręczyliśmy w siedmiu głównych kategoriach: film, scena, książka, sztuki wizualne, muzyka popularna, muzyka poważna i kultura cyfrowa, doceniając możliwie różnorodne obszary artystycznej działalności w Polsce. Przyznaliśmy też tytuł Kreatora Kultury i wyłoniliśmy zwycięzcę głosowania czytelniczek i czytelników.
Kim są tegoroczni laureaci?
FILM: Emi Buchwald
SCENA: Katarzyna Minkowska
KSIĄŻKA: Stanisław Łubieński
SZTUKI WIZUALNE: Ant Łakomsk
MUZYKA POWAŻNA: Aleksandra Słyż
MUZYKA POPULARNA: Sw@da x Niczos
KULTURA CYFROWA: Tomasz Kisilewicz z 11 bit studios
PASZPORT CZYTELNIKÓW: Yehuda Prokopowicz
KREATOR KULTURY: Tomasz Lipiński
Transmisję gali można było oglądać na naszym kanale na YouTube oraz w TVP. Paszporty POLITYKI wróciły do Telewizji Polskiej po dziesięciu latach przerwy (tak się złożyło, że w tym czasie rządził PiS, a w publicznej telewizji Jacek Kurski). O oprawę muzyczną zadbał Hoshii z Kubą Więckiem (laureat Paszportów w 2024 r.), na otwarcie zaśpiewała z nimi Daria ze Śląska (nominowana do Paszportów w ubiegłym roku).
2. Skandaliczna znajomość Nawrockiego
Dziennikarz śledczy Szymon Jadczak ujawnił w Wirtualnej Polsce, że podczas sobotniej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę, w której wziął udział Karol Nawrocki, prezydent serdecznie uścisnął Tomasza P. ps. „Dragon”, wielokrotnie karanego przywódcę gangu kiboli Jagiellonii Białystok. Obecnie „Dragon” czeka na wyrok sądu drugiej instancji, po tym, jak w 2024 r. został nieprawomocnie skazany na sześć lat więzienia za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia – czytamy w WP.
Na Jasnej Górze Karol Nawrocki wyszedł do oczekujących go kibiców. „Czołem panie prezydencie!” – krzyknęli zebrani. „Czołem kibice!” – odpowiedział. I szeroko uśmiechnięty podszedł do stojącego na przodzie grupy mężczyzny w czarnej bluzie i dżinsowych spodniach. Przywitali się jak starzy znajomi i uścisnęli. „Jagiellonia” – powiedział Nawrocki, relacjonuje Jadczak. Ostatnie zdanie świadczy o tym, że prezydent wiedział, z kim ma do czynienia. „Jak w każdym tego typu otwartym wydarzeniu publicznym z udziałem Prezydenta RP, była okazja do krótkich, bezpośrednich i kurtuazyjnych powitań Pana Prezydenta z uczestnikami Pielgrzymki” – tak spotkanie Nawrockiego z „Dragonem” skomentował w WP rzecznik prezydenta Rafal Leśkiewicz.
3. Sukces polskiego tenisa
Polska drużyna tenisowa wygrała rozgrywany w Australii United Cup. W finale nasza drużyna pokonała Szwajcarię 2:1 – po porażce Igi Świątek z Belindą Bencić 1:2, zwycięstwie Huberta Hurkacza nad Stanem Wawrinką 2:1 i spektakularnym sukcesie Katarzyny Kawy i Jana Zielińskiego w meczu z Bencić i Jakubem Paulem 2:0.
To był trzeci finał polskiej reprezentacji w United Cup. Dwa lata temu brakowało jednej piłki do końcowego sukcesu w potyczce z Niemcami, w poprzednim roku lepsi okazali się Amerykanie. W drodze do tegorocznego finałowego triumfu nad Szwajcarią polski zespół pod wodzą kapitana Mateusza Terczyńskiego pokonał Niemcy, Holandię, Australię i USA.
4. „Decydujący moment” dla Grenlandii
Po piątkowym oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone chcą porozumienia z Grenlandią, „jeśli nie po dobroci, to w trudniejszy sposób”, głos zabrała w niedzielę premierka Danii Mette Frederiksen. Szefowa duńskiego rządu powiedziała, że jej kraj znajduje się w „decydującym momencie” w sprawie Grenlandii, autonomicznego terytorium, któremu Trump grozi aneksją.
Wsparcie dla Danii i Grenlandii wyraził niemiecki szef dyplomacji Johann Wadephul: „Jest całkiem oczywiste, że o tym, co dzieje się na Grenlandii, decydują Grenlandczycy. A także Królestwo Danii” – powiedział Wadephul przed odlotem do Waszyngtonu, gdzie w poniedziałek ma spotkać się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio.
Agencja Bloomberg napisała, że grupa europejskich krajów na czele z Wielką Brytanią i Niemcami omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.
5. Trwają protesty w Iranie
Mająca siedzibę w USA agencja informacyjna aktywistów na rzecz praw człowieka w Iranie (HRANA) podała, że w trakcie protestów zginęło co najmniej 538 osób, wśród których 490 to protestujący, a 48 to członkowie sił bezpieczeństwa. Polska Agencja Prasowa cytuje również irańską organizację pozarządową Iran Human Rights z siedzibą w Oslo, która podała, że do tej pory potwierdzono śmierć co najmniej 192 protestujących, ale zastrzegła, że rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa, gdyż aktywiści dysponują ograniczonymi informacjami z wielu regionów kraju. Z kolei irańskie Centrum Praw Człowieka z siedzibą w Nowym Jorku poinformowało, że ma relacje naocznych świadków i wiarygodne doniesienia o śmierci setek demonstrantów.
W związku ze śmiercią członków sił bezpieczeństwa rząd Iranu ogłosił w niedzielę trzydniową żałobę narodową, aby uczcić „męczenników ruchu oporu”. Rząd w Teheranie wezwał także do zorganizowania w poniedziałek wieców poparcia dla Republiki Islamskiej, a próby stłumienia demonstracji przez siły bezpieczeństwa określił jako „bitwę irańskiego oporu narodowego przeciwko Ameryce i reżimowi syjonistycznemu”.