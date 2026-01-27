Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja
27 stycznia 2026
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

27 stycznia 2026
O co chodzi Trumpowi i czy da się go powstrzymać. Jak kibole wchodzą do głównego nurtu. Kariera pani Ziobro. Nowa piramida żywieniowa. Narcos po polsku. To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze „Polityki”. Gorąco zapraszam do lektury!
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

I już czas na nowe wydanie „Polityki”, w którym proponujemy Państwu kolejną porcję aktualnych, interesujących tematów z wielu dziedzin, które – mamy nadzieję – skutecznie mierzą się z coraz bardziej przyspieszającą rzeczywistością. Są to m.in. następujące pozycje:

• O co chodzi prezydentowi Trumpowi, dlaczego chce wywrócić dotychczasowy porządek globalny, co ma być w zamian i jak to się daje uzasadnić, co na to Europa i reszta świata, czy istnieją narzędzia, aby powstrzymywać amerykańskiego przywódcę, a przynajmniej z nim negocjować na równych prawach – po słynnym szczycie ekonomicznym w szwajcarskim Davos sytuację międzynarodową analizuje Mateusz Mazzini.

• Stadiony na salony, czyli jak kibole, ośmieleni karierą prezydenta Nawrockiego, który im wyraźnie sprzyja, wchodzą do politycznego i społecznego głównego nurtu – pisze Michał Danielewski.

• Kariera pani Ziobro, czyli kim jest, co robi i co może Patrycja Kotecka, która od niedawna ma azyl na Węgrzech, choć polska prokuratura nie postawiła jej na razie żadnych zarzutów – o biografii i teraźniejszości azylantki pisze Anna Dąbrowska.

Najnowszy numer „Polityki”PolitykaNajnowszy numer „Polityki”

• Czy Mateusz Morawiecki ma szansę na to, aby po raz kolejny zostać premierem, a może też następcą Jarosława Kaczyńskiego w PiS, czy posiada wystarczająco dużą grupę zwolenników, jak wygląda jego prywatna kampania polityczna – opisuje Wojciech Szacki.

Dr Damian Parol mówi w wywiadzie o nowej tzw. piramidzie żywieniowej lansowanej w Stanach Zjednoczonych przez departament zdrowia administracji Trumpa, któremu zarzuca się propagowanie niezdrowej diety z politycznych i lobbingowych powodów.

• Czy bagna na wschodniej granicy Polski mogą odegrać rolę fortyfikacji obronnych i uzupełniać budowane dużym kosztem instalacje – sprawie przyjrzała się Ryszarda Socha.

Dr Dawid Myśliwiec opowiada w wywiadzie o sile socialowych algorytmów, także o metodach manipulacji, dezinformacji i hejtu, oraz o tym, dlaczego kłamstwo bywa atrakcyjniejszym przekazem niż prawda.

• Narcos po polsku, czyli o procesie sądowym, w którym oskarżonymi o produkcję substancji odurzających są działający na Podlasiu Meksykanie – pisze Marcin Kołodziejczyk.

• Co to są mieszkania treningowe i w jaki sposób pomagają osobom z niepełnosprawnościami w przygotowaniu się do samodzielnego życia – szczegóły w tekście Filipa Zagończyka.

• Jaka przyszłość czeka auta elektryczne, czy lepiej w tej branży już było – rynek samochodowy analizuje Adam Grzeszak.

• Co się dzieje na Kubie, jak na sytuację wyspy wpływa polityka Donalda Trumpa – o tym w tekście Artura Domosławskiego.

• Pociąg z ciałami, czyli kolejna poruszająca relacja z wojny w Ukrainie – autorstwa Pawła Reszki.

Ponadto w nowym wydaniu naszego tygodnika: riwiera z ruin, czyli jak ma być odbudowywana Stefa Gazy; firmy polonijne, czyli jak się rodził polski kapitalizm; młodzi cyfrowi, kim są i dokąd zmierzają; Werner Heisenberg i granice nauki; w jaki sposób miasto zmienia nasze zdrowie i psychikę; świat Valentino; atrakcje Sycylii; także felietony: Passent, Lis, Mizerski, Witkowski.

To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze „Polityki”. Gorąco zapraszam do lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Stefan Chwin dla „Polityki”: To mit, że musimy się pojednać i Polska się wzmocni. Demokraci stracili wyczucie

    Jakub Majmurek

  2. Kabaret Polska 2050. To się może skończyć rozbiorem. Koalicję czeka gruntowna przebudowa

    Rafał Kalukin

  3. Tylko bez paniki! Dostaliśmy niepokojący poradnik bezpieczeństwa, wy pewnie też. Przyda się?

    Katarzyna Kaczorowska

  4. Godzilla kontra kamikadze. Sędziowie fajterzy odzyskają Trybunał Konstytucyjny?

    Ewa Siedlecka

  5. Dyskretne wybielanie radykałów. Prawicowa karawana idzie za nimi, demokraci dołączają zawstydzeni

    Mariusz Janicki

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama