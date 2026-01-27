Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”
I już czas na nowe wydanie „Polityki”, w którym proponujemy Państwu kolejną porcję aktualnych, interesujących tematów z wielu dziedzin, które – mamy nadzieję – skutecznie mierzą się z coraz bardziej przyspieszającą rzeczywistością. Są to m.in. następujące pozycje:
• O co chodzi prezydentowi Trumpowi, dlaczego chce wywrócić dotychczasowy porządek globalny, co ma być w zamian i jak to się daje uzasadnić, co na to Europa i reszta świata, czy istnieją narzędzia, aby powstrzymywać amerykańskiego przywódcę, a przynajmniej z nim negocjować na równych prawach – po słynnym szczycie ekonomicznym w szwajcarskim Davos sytuację międzynarodową analizuje Mateusz Mazzini.
• Stadiony na salony, czyli jak kibole, ośmieleni karierą prezydenta Nawrockiego, który im wyraźnie sprzyja, wchodzą do politycznego i społecznego głównego nurtu – pisze Michał Danielewski.
• Kariera pani Ziobro, czyli kim jest, co robi i co może Patrycja Kotecka, która od niedawna ma azyl na Węgrzech, choć polska prokuratura nie postawiła jej na razie żadnych zarzutów – o biografii i teraźniejszości azylantki pisze Anna Dąbrowska.
• Czy Mateusz Morawiecki ma szansę na to, aby po raz kolejny zostać premierem, a może też następcą Jarosława Kaczyńskiego w PiS, czy posiada wystarczająco dużą grupę zwolenników, jak wygląda jego prywatna kampania polityczna – opisuje Wojciech Szacki.
• Dr Damian Parol mówi w wywiadzie o nowej tzw. piramidzie żywieniowej lansowanej w Stanach Zjednoczonych przez departament zdrowia administracji Trumpa, któremu zarzuca się propagowanie niezdrowej diety z politycznych i lobbingowych powodów.
• Czy bagna na wschodniej granicy Polski mogą odegrać rolę fortyfikacji obronnych i uzupełniać budowane dużym kosztem instalacje – sprawie przyjrzała się Ryszarda Socha.
• Dr Dawid Myśliwiec opowiada w wywiadzie o sile socialowych algorytmów, także o metodach manipulacji, dezinformacji i hejtu, oraz o tym, dlaczego kłamstwo bywa atrakcyjniejszym przekazem niż prawda.
• Narcos po polsku, czyli o procesie sądowym, w którym oskarżonymi o produkcję substancji odurzających są działający na Podlasiu Meksykanie – pisze Marcin Kołodziejczyk.
• Co to są mieszkania treningowe i w jaki sposób pomagają osobom z niepełnosprawnościami w przygotowaniu się do samodzielnego życia – szczegóły w tekście Filipa Zagończyka.
• Jaka przyszłość czeka auta elektryczne, czy lepiej w tej branży już było – rynek samochodowy analizuje Adam Grzeszak.
• Co się dzieje na Kubie, jak na sytuację wyspy wpływa polityka Donalda Trumpa – o tym w tekście Artura Domosławskiego.
• Pociąg z ciałami, czyli kolejna poruszająca relacja z wojny w Ukrainie – autorstwa Pawła Reszki.
Ponadto w nowym wydaniu naszego tygodnika: riwiera z ruin, czyli jak ma być odbudowywana Stefa Gazy; firmy polonijne, czyli jak się rodził polski kapitalizm; młodzi cyfrowi, kim są i dokąd zmierzają; Werner Heisenberg i granice nauki; w jaki sposób miasto zmienia nasze zdrowie i psychikę; świat Valentino; atrakcje Sycylii; także felietony: Passent, Lis, Mizerski, Witkowski.
To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze „Polityki”. Gorąco zapraszam do lektury!
Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego