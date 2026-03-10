Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
10 marca 2026
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

10 marca 2026
Wojna na Bliskim Wschodzie – co dalej? Czas Czarnka w PiS. Polityczna bitwa o program SAFE. Jak i co się dzisiaj kradnie. Życie kobiet po opuszczeniu zakonu. Kim są tzw. ambasadorzy marek. Agata Turkot o swojej roli w serialu „Piekło kobiet”. To wszystko, a nawet więcej w nowej „Polityce”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” dużo miejsca poświęcamy wojnie Ameryki i Izraela z Iranem, opisujemy jej przebieg, pokazujemy tło starcia, możliwe konsekwencje dla regionu, polityki międzynarodowej, światowej ekonomii.

Piszemy też o sytuacji w samym Iranie: co ta wojna oznacza dla tego kraju i wewnętrznej polityki. Stan rzeczy opisuje Łukasz Wójcik. O konflikcie USA z Iranem w ostatnich dekadach pisze zaś Tomasz Targański.

Jak się żyje w Izraelu w cieniu wojny, co mówią mieszkańcy, czy premier Netanjahu ma poparcie społeczeństwa, jak to wpływa na sytuację wewnętrzną tego kraju – pisze w reportażu z miejsca akcji Agnieszka Zagner.

Ale ten bliskowschodni konflikt dotyczy też Polski, czego najgłośniejszym przykładem są problemy ze sprowadzeniem polskich obywateli z krajów zagrożonych konfliktem. Ucierpieć może cała turystyka, transport lotniczy, również renoma miast, które do tej pory były synonimem prestiżu i luksusu, jak Dubaj – o tym z kolei pisze Adam Grzeszak.

Nowy numer „Polityki”PolitykaNowy numer „Polityki”

Ponadto w nowym numerze:

• Program zbrojeniowy SAFE stał się przedmiotem politycznej rozgrywki, to starcie rządu z prezydentem Nawrockim i całą prawicą. Jakie zatem niesie to konsekwencje dla układu sił, jak łączy się z wielkim, wykraczającym poza nasz kraj ideowym sporem o wartości i sposób uprawiania polityki – analizuje Rafał Kalukin;

• Co oznacza wyznaczenie Przemysława Czarnka na kandydata na premiera z ramienia PiS, jaką wizję swojej partii ujawnił w ten sposób Jarosław Kaczyński, jakie cele chce dzięki tej kandydaturze zrealizować – o tym w tekście Wojciecha Szackiego;

• Aleksander Smolar, ekspert ds. spraw międzynarodowych, mówi w wywiadzie o powrocie prawa siły i co to oznacza dla Europy i Polski;

• Jak i co się dzisiaj kradnie, nowe metody, sprytni sprawcy, wciąż nowe możliwości popełniania przestępstw, jakie daje internet, jak się przed tym bronić – piszą w raporcie Zbigniew Borek, Martyna Bunda i Katarzyna Kaczorowska;

• O wsparciu dla kobiet, które postanawiają opuścić zakon i o trudnościach towarzyszących początkom nowego świeckiego życia - mówi w wywiadzie Izabela Mościcka, założycielka Centrum Pomocy Siostrom Zakonnym;

• Jak przebiega proces Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, co mówi prokuratura, a co oskarżony, jego obrońcy, jakie są opinie biegłych, reakcje rodziny ofiar – relacjonuje Zbigniew Borek;

• Czy można stracić wzrok, a mimo to utrzymać poważne stanowisko w firmie – okazuje się, że tak, a jak to się dzieje, opisuje Marcin Piątek;

• Kim są tzw. ambasadorzy marek, co reklamują, jak zarabiają – o tym w tekście Agnieszki Sowy.

I jeszcze:młodzi uciekają z Kuby; • arktyczny wyścig lodołamaczy; • 15 lat po awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie; • Hollywood ery Trumpa; • historia kapitana Karola Cierpicy; • Agata Turkot o swojej roli w serialu „Piekło kobiet”; • stulecie miesięcznika „Wiedza i Życie”.

To wszystko, a nawet więcej w nowej „Polityce”. Gorąco zachęcam do lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

