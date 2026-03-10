Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Wojna na Bliskim Wschodzie – co dalej? Czas Czarnka w PiS. Polityczna bitwa o program SAFE. Jak i co się dzisiaj kradnie. Życie kobiet po opuszczeniu zakonu. Kim są tzw. ambasadorzy marek. Agata Turkot o swojej roli w serialu „Piekło kobiet”. To wszystko, a nawet więcej w nowej „Polityce”.

W najnowszej „Polityce” dużo miejsca poświęcamy wojnie Ameryki i Izraela z Iranem, opisujemy jej przebieg, pokazujemy tło starcia, możliwe konsekwencje dla regionu, polityki międzynarodowej, światowej ekonomii. Piszemy też o sytuacji w samym Iranie: co ta wojna oznacza dla tego kraju i wewnętrznej polityki. Stan rzeczy opisuje Łukasz Wójcik. O konflikcie USA z Iranem w ostatnich dekadach pisze zaś Tomasz Targański. Jak się żyje w Izraelu w cieniu wojny, co mówią mieszkańcy, czy premier Netanjahu ma poparcie społeczeństwa, jak to wpływa na sytuację wewnętrzną tego kraju – pisze w reportażu z miejsca akcji Agnieszka Zagner. Ale ten bliskowschodni konflikt dotyczy też Polski, czego najgłośniejszym przykładem są problemy ze sprowadzeniem polskich obywateli z krajów zagrożonych konfliktem. Ucierpieć może cała turystyka, transport lotniczy, również renoma miast, które do tej pory były synonimem prestiżu i luksusu, jak Dubaj – o tym z kolei pisze Adam Grzeszak.