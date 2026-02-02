Polska inwazja na europejskie muzea. Czekają nas wystawy od Sztokholmu po Madryt

Indywidualne pokazy polskich twórców za granicą przestały być czymś wyjątkowym. W najbliższych miesiącach czeka nas ich cała seria.

W ten weekend pierwsza z wystaw otwiera się w Sztokholmie. Tamtejsze Moderna Museet zaprezentuje „The Classroom” Karola Radziszewskiego. Instalacja cofa nas do ostatniej dekady XX w. Artysta dokonał rekonstrukcji sali lekcyjnej, nie jest to jednak zwykła szkolna sala. Twórca funduje spojrzenie na historię od całkiem innej strony, wyciąga na powierzchnię mniej znane wątki, historie osób LGBTQ+. Przypomnijmy, że Radziszewski jest laureatem Paszportu „Polityki” sprzed kilkunastu lat. Wystawa potrwa prawie do połowy kwietnia. Sztokholm to tak naprawdę dopiero przedsmak. Najciekawsze pokazy będą miały miejsce dopiero na przełomie wiosny i lata. W roli głównej: polskie artystki.

Sztuka kobiet

W maju kolejnej z rzędu wystawy w europejskim muzeum doczeka się Magdalena Abakanowicz. Naprawdę coraz trudniej je zliczyć. Był już Londyn i Tate Modern (tamten pokaz, pierwotnie zaplanowany na 2020 r., o dwa lata opóźnił wybuch pandemii), w 2023 r. była Lozanna i Musée cantonal des Beaux-Arts. Natomiast pod koniec zeszłego roku prezentację twórczości otwarto w Paryżu i Musée Bourdelle.

Kto jeszcze nie dotarł nad Sekwanę, wciąż ma sporo czasu. Paryski pokaz potrwa do 12 kwietnia. Niecały miesiąc później nastąpi ciąg dalszy europejskiego tournée. Abakanowicz ze stolicy Francji dotrze do Helsinek. W tamtejszym HAM (Helsinki Art Museum) do końca sierpnia będzie można oglądać jej kolejną indywidualną wystawę.

Parę tygodni później na drugim krańcu Europy otworzy się pokaz Ewy Juszkiewicz. Artystka reprezentowana przez Gagosian, a więc najpotężniejszą z tzw. megagalerii (Mega-Galleries), zaliczy pod koniec maja solowy debiut w Madrycie. W Polsce Juszkiewicz można uznać za największe zjawisko rynkowe ostatniej dekady. Wydaje się jednak, że większe emocje budzą raczej siedmiocyfrowe ceny obrazów aniżeli same płótna tej urodzonej w 1984 r. malarki.