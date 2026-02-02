Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aleksander Świeszewski
Aleksander Świeszewski
2 lutego 2026
Kultura

Polska inwazja na europejskie muzea. Czekają nas wystawy od Sztokholmu po Madryt

2 lutego 2026
Karol Radziszewski, The Classroom Karol Radziszewski, The Classroom mat. pr.
Indywidualne pokazy polskich twórców za granicą przestały być czymś wyjątkowym. W najbliższych miesiącach czeka nas ich cała seria.

W ten weekend pierwsza z wystaw otwiera się w Sztokholmie. Tamtejsze Moderna Museet zaprezentuje „The Classroom” Karola Radziszewskiego. Instalacja cofa nas do ostatniej dekady XX w. Artysta dokonał rekonstrukcji sali lekcyjnej, nie jest to jednak zwykła szkolna sala. Twórca funduje spojrzenie na historię od całkiem innej strony, wyciąga na powierzchnię mniej znane wątki, historie osób LGBTQ+. Przypomnijmy, że Radziszewski jest laureatem Paszportu „Polityki” sprzed kilkunastu lat. Wystawa potrwa prawie do połowy kwietnia. Sztokholm to tak naprawdę dopiero przedsmak. Najciekawsze pokazy będą miały miejsce dopiero na przełomie wiosny i lata. W roli głównej: polskie artystki.

Czytaj też: To będzie zatrzęsienie blockbusterów. Najciekawsze europejskie wystawy 2026 roku

Sztuka kobiet

W maju kolejnej z rzędu wystawy w europejskim muzeum doczeka się Magdalena Abakanowicz. Naprawdę coraz trudniej je zliczyć. Był już Londyn i Tate Modern (tamten pokaz, pierwotnie zaplanowany na 2020 r., o dwa lata opóźnił wybuch pandemii), w 2023 r. była Lozanna i Musée cantonal des Beaux-Arts. Natomiast pod koniec zeszłego roku prezentację twórczości otwarto w Paryżu i Musée Bourdelle.

Kto jeszcze nie dotarł nad Sekwanę, wciąż ma sporo czasu. Paryski pokaz potrwa do 12 kwietnia. Niecały miesiąc później nastąpi ciąg dalszy europejskiego tournée. Abakanowicz ze stolicy Francji dotrze do Helsinek. W tamtejszym HAM (Helsinki Art Museum) do końca sierpnia będzie można oglądać jej kolejną indywidualną wystawę.

Parę tygodni później na drugim krańcu Europy otworzy się pokaz Ewy Juszkiewicz. Artystka reprezentowana przez Gagosian, a więc najpotężniejszą z tzw. megagalerii (Mega-Galleries), zaliczy pod koniec maja solowy debiut w Madrycie. W Polsce Juszkiewicz można uznać za największe zjawisko rynkowe ostatniej dekady. Wydaje się jednak, że większe emocje budzą raczej siedmiocyfrowe ceny obrazów aniżeli same płótna tej urodzonej w 1984 r. malarki.

Ewa Juszkiewicz, Summermat. pr.Ewa Juszkiewicz, Summer

W ubiegłe wakacje indywidualny pokaz prac artystki zorganizował w swej siedzibie dom aukcyjny Polswiss Art. Teraz twórczość gdańszczanki trafi do muzeum – i to jednego z najlepszych w całej Hiszpanii. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza zaplanowało otwarcie wystawy Juszkiewicz na koniec maja. Turyści (czy też arteturyści) będą mieli całe wakacje na oglądanie pozbawionych twarzy portretów. W hiszpańskiej stolicy wystawę zobaczyć będzie można do 6 września. Na tym jeszcze nie koniec.

Czytaj też: Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Pół roku w Wiedniu

Do czterech razy sztuka, można rzec. Rozpoczęliśmy podróż w Sztokholmie i zakończymy ją w Wiedniu. Otóż na samym początku lipca w stolicy Austrii otworzy się wystawa Erny Rosenstein zatytułowana „On the Other Side of Silence”. Prace wybitnej artystki zostaną zaprezentowane w Dolnym Belwederze (dla ułatwienia, nie w tym, gdzie jest „Pocałunek” Klimta – ten obraz znajduje się w Górnym Belwederze).

Erna Rosenstein, Ghettomat. pr.Erna Rosenstein, Ghetto

To pierwsza retrospektywa artystki w Austrii. W przeciwieństwie do reszty wystaw potrwa aż pół roku, Rosenstein będzie można oglądać do stycznia 2027 r. Przewidziano więc naprawdę sporo czasu na obcowanie z jej sztuką. Grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji. Znakomita artystka w przepięknym mieście. Brzmi jak gotowy pomysł na city break. Zwłaszcza wczesną jesienią, już po wakacyjnym sezonie.

Czytaj też: Art déco wciąż uwodzi. Na wystawie w Paryżu kusi luksusem dla nielicznych

Nowa norma

Czekają nas cztery wydarzenia w europejskich stolicach. Dominacja kobiet jest tutaj ewidentna. Sztuka polskich artystek ma wzięcie na europejskich salonach. Ten fakt cieszy, a przynajmniej powinien. Ale również cieszy, że zagraniczne wystawy rodzimych twórczyń i twórców przestały być jakimś wyjątkowym wydarzeniem. Po prostu stały się normą. W końcu.

Aleksander Świeszewski

Aleksander Świeszewski

Dziennikarz, od 2018 r. związany z „Polityką”. Zajmuje się sztuką, rynkiem sztuki oraz architekturą. Gdańszczanin z urodzenia i wyboru.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Oscary 2026 będą przełomowe. Cieszą dwie nominacje dla Polaków. „Grzesznicy” rozbili bank

    Janusz Wróblewski

  2. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Noce i dnie” według Netflixa. Da się pobić wersję Antczaka?

    Aneta Kyzioł

  3. Melchior Wańkowicz, wielki influencer, żywy magnetofon. Własne życie sprzedawał jako produkt

    Justyna Sobolewska

  4. Stellan Skarsgård dla „Polityki”: Jeśli czytam scenariusz i od razu wiem, jak to zagram – odrzucam

    Janusz Wróblewski

  5. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Melania”, nowa franczyza Trumpa. Kto się odważy na samotny seans?

    Michał R. Wiśniewski

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną