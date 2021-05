Będzie polska platforma mRNA? Oby!

Sukces szczepionek mRNA przeciw covid to moment przełomowy dla całej platformy technologicznej o ogromnym potencjalne nie tylko w walce z chorobami zakaźnymi, ale także w ramach spersonalizowanych terapii nowotworowych. W mRNA warto zainwestować.

Szczepionki przeciw covid są pierwszym osiągnięciem platformy mRNA, które doczekało się autoryzacji. Zdecydowało o tym kilka czynników, m.in. możliwość szybkiego opracowania kandydatki przy wykorzystaniu sprawnej linii technologicznej mRNA, bezprecedensowy sposób prowadzenia badań klinicznych w sposób równoległy i wzmożona praca ekspertów instytucji regulatorowych.

Platforma mRNA jest innowacyjna, ale nie nowa

Choć platforma mRNA jest innowacyjna, to nieprawdą jest twierdzenie, że jest zupełnie nowa. To osiągnięcie, które stoi na ramionach przełomowych odkryć z zakresu biologii komórki i biologii molekularnej. Możemy się sprzeczać, jak bardzo wstecz musielibyśmy się cofnąć, by dotknąć tych najbardziej podstawowych, jednak niewątpliwie ważnym rokiem był 1961, gdy na łamach „Nature” w dwóch osobnych publikacjach udowodniono, ponad wszelką wątpliwość, istnienie cząsteczek mRNA w komórkach. Oczywiście, upłynęło sporo czasu, zanim rozpoczęto pierwsze próby z wykorzystaniem podanego z zewnątrz mRNA w celach medycznych, jednak pomysł ten już długo infiltrował naukowe umysły. W 1989 r. doniesiono o pierwszym zakończonym z sukcesem dostarczeniu mRNA do komórek w warunkach in vitro. Cząsteczkę kwasu rybonukleinowego umieszczono wtenczas w prostym nośniku lipidu kationowego. W kolejnych latach opracowywano pierwsze eksperymentalne szczepionki mRNA, które podawano zwierzętom, udowadniając, że metoda ta prowadzi do ekspresji kodowanego przez cząsteczkę mRNA antygenu, produkcji przeciwciał i odpowiedzi komórkowej. Problemem był nośnik, który często okazywał się zbyt toksyczny, oraz fakt, że podane z zewnątrz mRNA stawało się celem ataku układu immunologicznego. Rozwój naukowo-technologiczny pozwolił jednak rozprawić się z tymi przeszkodami. Jednocześnie rozpoczęto obiecujące badania kliniczne zastosowania mRNA w terapii nowotworów, takich jak rak prostaty, niedrobnokomórkowy rak płuc czy czerniak.

mRNA kontra choroby wirusowe

Nie ma wątpliwości, że w najbliższym czasie zastosowanie platformy mRNA do produkcji szczepionek przeciw różnym chorobom, a także w ramach terapii nowotworowych, będzie dynamicznie się rozwijać. Docelowo przeszkodą nie będą ograniczenia logistyczne związane z niskimi temperaturami przechowywania preparatów mRNA, bo już teraz dostępne stają się rozwiązania pozwalające przetrzymywać je w zwykłej lodówce – przykładem jest CVnCoV, kandydatka na szczepionkę niemieckiego CureVac. Obecnie toczy się ponad 40 badań klinicznych preparatów mRNA. Połowa z nich dotyczy wirusowych chorób zakaźnych wywoływanych m.in. przez wirusa Zika, wirusa Epsteina-Barra, wirusa RSV czy wirusa grypy pandemicznej. Amerykańska Moderna opracowała dwie kandydatki na szczepionkę mRNA przeciw HIV i z początkiem tego roku ogłosiła rozpoczęcie dla nich badań klinicznych pierwszej fazy. Trwają też prace nad szczepionką mRNA przeciwko wirusowi Nipah, który został uznany przez WHO jako zagrożenie epidemiczne i skierowany do pilnych działań badawczo-rozwojowych. A to dlatego, że zakażenie nim może prowadzić m.in. do wymagającego intensywnej terapii układowego zapalenia naczyń, płuc i mózgu. Wirus Nipah ma długi czas wylęgania, niekiedy nawet do 6 tygodni, a śmiertelność zakażenia określa się w granicach 40–75 proc. Koniecznie więc należy mieć na niego plan B już teraz, kiedy jeszcze nie stanowi globalnego problemu.

Uderzyć mRNA w nowotwór

Podobnie potrzebne są innowacyjne rozwiązania w terapii nowotworów, z którymi układ immunologiczny przegrywa bitwę nader często. Dzięki określeniu typu nowotworu i specyficznego dla niego profilu mutacji możliwe staje się stworzenie cząsteczki mRNA, która dostarczy do komórek instrukcji, w jaki sposób wyprodukować zmienione białko, by pobudzić układ immunologiczny do walki z nim. Korzystając z platformy mRNA można dostosować preparat do potrzeb konkretnego pacjenta i od lat trwają już badania kliniczne takiego jej wykorzystania.

Infrastruktura, know-how i pieniądze

Wszystko wskazuje na to, że z możliwości mRNA będziemy również korzystać w kontekście trwającej pandemii. SARS-CoV-2 się zmienia i jeżeli będzie się zbytnio wymykał skuteczności opracowanych szczepionek, to konieczne będzie stworzenie ich nowych, zaadaptowanych wersji. Dysponując sprawną platformą mRNA, można je uzyskiwać niezwykle szybko – według przedstawicieli BioNTechu potrzeba na to 6 tygodni. Nie ulega wątpliwości, że mówimy o technologii przyszłości, którą trzeba rozwijać również w skali lokalnej, by stawała się bardziej powszechna i mniej uzależniona od możliwości przerobowych wybranych koncernów farmaceutycznych. To jednak wymaga czasu, kooperacji i nakładów finansowych. By otrzymać preparat mRNA, wpierw trzeba uzyskać plazmidowe DNA z odpowiednim genem, namnożyć je w komórkach bakteryjnych, potem z plazmidów wyciąć konkretny fragment materiału genetycznego, poddać procesowi transkrypcji na mRNA, by wreszcie załadować tak otrzymane cząsteczki do nośnika, którym są nanocząstki lipidowe. Na wielu etapach potrzebne jest wdrożenie sprawnych systemów kontroli jakości. Potrzebna jest infrastruktura, naukowy know-how i spełnienie wysokich standardów.

Nawet Chiny inwestują w mRNA

Z potencjału mRNA zdali sobie sprawę Chińczycy. W kwietniu szef tamtejszego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób stwierdził wprost, że skuteczność chińskich szczepionek, w większości opartych o inaktywowanego wirusa, nie jest wysoka. I choć Chiny otwarcie podważały bezpieczeństwo szczepionek mRNA zachodnich producentów, nie przeszkodziło im to w zabezpieczeniu 100 mln dawek preparatu BioNTech/Pfizer. Jednocześnie powstał lokalny preparat mRNA o nazwie ARCoV, który w styczniu wszedł do drugiej fazy badań klinicznych, a niedawno zaplanowano dla niego fazę trzecią, która obejmie blisko 28 tys. uczestników. Już teraz jednak Chiny budują fabrykę, która umożliwi jego produkcję na poziomie 120 mln dawek rocznie.

Czy doczekamy się rodzimego mRNA?

Również prezes Agencji Badań Medycznych (ABM) dr Radosław Sierpiński zapowiedział, że dzięki podmiotom z polskim kapitałem produkcja preparatów mRNA zagości także i u nas. „Nam zależy na tym, żeby doprowadzić tę technologię do takiego rozwoju, w którym zostaną wyprodukowane tzw. dawki pilotażowe. Liczymy, że zespoły naukowe i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa w ciągu dwóch, trzech lat rozwiną tę technologię na tyle, żeby szczepionka mogła być produkowana na większą skalę, czyli będzie mogła być podawana pacjentom. Wtedy podejmiemy decyzję, czy któryś z tych projektów, a myślę, że wyłonimy ich około pięciu, nadaje się do wdrożenia na dużą skalę” – zapowiedział w rozmowie z wPolityce.pl.

ABM ogłosiło już konkurs „Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA”. Jego budżet wynosi 300 mln zł, a czas składania wniosków upływa w drugiej połowie lipca br. Oczywiście prędko nie doczekamy się przemysłowej produkcji rodzimego mRNA, ale to bardzo dobrze, że podjęto pierwsze kroki, by tę technologię rozwijać w naszym kraju. Mamy przecież naukowców, którzy od lat pracują w Polsce nad doskonaleniem terapeutycznego mRNA, jak chociażby zespół prof. Jacka Jemielitego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

„Idea jest taka, żeby ta technologia zagościła na polskiej ziemi, żeby to były podmioty typowo polskie, z polskim kapitałem, o polskiej strukturze, ponieważ tutaj chodzi o bezpieczeństwo Polaków” – mówi dr Sierpiński. Nawet jeżeli docelowo nie przyda się ona do walki z koronawirusem, to przeznaczone na nią pieniądze nie pójdą w błoto. Polską platformę mRNA będzie można przecież wykorzystać w terapii nowotworów i do walki z różnymi chorobami zakaźnymi. Także z zupełnie nowymi.

Wyobraźmy sobie całkiem realny scenariusz: dekadę lub dwie od teraz świat ponownie dowiaduje się o nieznanym wcześniej wirusie, który szybko rozprzestrzenia się w jakimś regionie. Naukowcy go identyfikują, publikują sekwencje jego genomu, przypisują do określonej grupy wirusów. Zamiast czekać, aż w końcu wykryjemy zakażenie nim w Polsce, ktoś go wyizoluje, utrzyma w warunkach hodowli komórkowej, by wreszcie spróbować klasycznymi metodami go osłabiać lub inaktywować w celu produkcji szczepionki. Możemy od razu wykorzystać platformę mRNA do stworzenia takiego preparatu i wprowadzać go do dalszych badań. Nie potrzebujemy do tego patogenu, wystarczą nam informacje o jego materiale genetycznym i wiedza o jego biologii. Zyskujemy cenny czas i niezależność od zagranicznych koncernów farmaceutycznych.

Choć na razie – realnie – polska platforma mRNA to melodia przyszłości. Mamy zarówno potencjał intelektualny, jak i polski przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny. Przy istotnym wsparciu finansowym powinno się udać. Oby.