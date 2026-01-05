Kosmiczna samotność planet. Polscy naukowcy odkryli i zmierzyli swobodną planetę

Potwierdzają się wcześniejsze przypuszczenia astronomów: w naszej Galaktyce istnieje ogrom planet swobodnych, czyli takich, które nie są związane grawitacyjnie z żadną gwiazdą.

O tym, że istnieją planety niezwiązane grawitacyjnie, czyli nienależące do żadnego układu planetarnego – jak Ziemia i pozostałe ciała naszego Układu Słonecznego – wiemy już od dobrych wielu lat. Nazywa się je potocznie rogue planets, a w tekstach naukowych – Free Floating Planets (FFP). Zostały odkryte w 2011 r. przez nowozelandzkich i japońskich astronomów pracujących dla programu Obserwacje Mikrosoczewkowania w Astrofizyce, czyli MOA (Microlensing Observations in Astrophysics). Od razu nasunęły się ważne pytania: dlaczego są lub jak stały się samotne, skąd się biorą i przede wszystkim – jak są liczne.

Jak rodzą się planety FFP?

Zwykle jest tak, że gdy rodzi się gwiazda, od razu otacza ją dysk protoplanetarny, który składa się z gazu i pyłu. Materia dysku tworzy pierwotne zagęszczenia zwane planetozymalami, a z nich w procesie zlepiania tworzą się planety. Uważa się obecnie, że powstają one wokół większości gwiazd. Najszybciej powstają gazowe olbrzymy, planetom mniejszym, skalistym, narodziny zabierają więcej czasu.

Bywa jednak, że z protogwiezdnego obłoku utworzy się tylko potężna planeta, a nie gwiazda, zwłaszcza gdy ten obłok jest mały. Wtedy od razu rodzi się ona w samotności. Albo że planeta wprawdzie powstaje w klasycznym układzie gwiezdnym – czyli gwiazda i planety – ale na skutek oddziaływania innych planetarnych obiektów jest z układu wyrzucona; dotyczy to zwłaszcza mniejszych ciał. Wtedy stają się one obiektami typu FFP.

Planety mogą też popadać w kosmiczną samotność na ostatnich etapach istnienia swoich macierzystych gwiazd, gdy te powiększają bardzo swoją objętości i tracą dużo masy w wyniku silnych wiatrów gwiazdowych. To tak zwane stadium czerwonego olbrzyma. Wtedy słabnie też grawitacja gwiazd i planety krążące najdalej od nich mogą w ten sposób „odpłynąć” z układu. Taki los może czekać naszego Urana i Neptuna za kilka miliardów lat.

Mikrosoczewkowanie grawitacyjne

Polscy uczeni z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczący w słynnym projekcie OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), postanowili zweryfikować odkrycie MOA. W 2017 r. w czasopiśmie „Nature” ukazał się ich artykuł, w którym dowodzili, że samotne duże planety prawdopodobnie istnieją, są jednak raczej dość rzadkie. Co ciekawe, w tej samej pracy badacze z OGLE twierdzili jednak, że poza dużymi FFP istnieje w kosmosie znacznie więcej swobodnych obiektów małych, czyli wielkości Ziemi lub nawet mniejszych. Uważali tak, ponieważ dość często obserwowali zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego trwające bardzo krótko, a więc godzinę lub kilka godzin, wywołane obecnością niedużych ciemnych obiektów (planet) między obserwatorem a dalszym źródłem promieniowania.