Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Przemek Berg
Przemek Berg
5 stycznia 2026
Nauka

Kosmiczna samotność planet. Polscy naukowcy odkryli i zmierzyli swobodną planetę

5 stycznia 2026
Planeta swobodna soczewkująca odległą gwiazdę z centrum Galaktyki Planeta swobodna soczewkująca odległą gwiazdę z centrum Galaktyki Jan Skowron, Krzysztof Ulaczyk / OGLE
Potwierdzają się wcześniejsze przypuszczenia astronomów: w naszej Galaktyce istnieje ogrom planet swobodnych, czyli takich, które nie są związane grawitacyjnie z żadną gwiazdą.

O tym, że istnieją planety niezwiązane grawitacyjnie, czyli nienależące do żadnego układu planetarnego – jak Ziemia i pozostałe ciała naszego Układu Słonecznego – wiemy już od dobrych wielu lat. Nazywa się je potocznie rogue planets, a w tekstach naukowych – Free Floating Planets (FFP). Zostały odkryte w 2011 r. przez nowozelandzkich i japońskich astronomów pracujących dla programu Obserwacje Mikrosoczewkowania w Astrofizyce, czyli MOA (Microlensing Observations in Astrophysics). Od razu nasunęły się ważne pytania: dlaczego są lub jak stały się samotne, skąd się biorą i przede wszystkim – jak są liczne.

Czytaj także: Polacy trochę przypadkiem dokonali niezwykłego odkrycia. Oto gwiazdy milinowe

Jak rodzą się planety FFP?

Zwykle jest tak, że gdy rodzi się gwiazda, od razu otacza ją dysk protoplanetarny, który składa się z gazu i pyłu. Materia dysku tworzy pierwotne zagęszczenia zwane planetozymalami, a z nich w procesie zlepiania tworzą się planety. Uważa się obecnie, że powstają one wokół większości gwiazd. Najszybciej powstają gazowe olbrzymy, planetom mniejszym, skalistym, narodziny zabierają więcej czasu.

Bywa jednak, że z protogwiezdnego obłoku utworzy się tylko potężna planeta, a nie gwiazda, zwłaszcza gdy ten obłok jest mały. Wtedy od razu rodzi się ona w samotności. Albo że planeta wprawdzie powstaje w klasycznym układzie gwiezdnym – czyli gwiazda i planety – ale na skutek oddziaływania innych planetarnych obiektów jest z układu wyrzucona; dotyczy to zwłaszcza mniejszych ciał. Wtedy stają się one obiektami typu FFP.

Planety mogą też popadać w kosmiczną samotność na ostatnich etapach istnienia swoich macierzystych gwiazd, gdy te powiększają bardzo swoją objętości i tracą dużo masy w wyniku silnych wiatrów gwiazdowych. To tak zwane stadium czerwonego olbrzyma. Wtedy słabnie też grawitacja gwiazd i planety krążące najdalej od nich mogą w ten sposób „odpłynąć” z układu. Taki los może czekać naszego Urana i Neptuna za kilka miliardów lat.

Czytaj także: Niezwykłe rzeczy dzieją się przy Gwieździe Barnarda

Mikrosoczewkowanie grawitacyjne

Polscy uczeni z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczący w słynnym projekcie OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), postanowili zweryfikować odkrycie MOA. W 2017 r. w czasopiśmie „Nature” ukazał się ich artykuł, w którym dowodzili, że samotne duże planety prawdopodobnie istnieją, są jednak raczej dość rzadkie. Co ciekawe, w tej samej pracy badacze z OGLE twierdzili jednak, że poza dużymi FFP istnieje w kosmosie znacznie więcej swobodnych obiektów małych, czyli wielkości Ziemi lub nawet mniejszych. Uważali tak, ponieważ dość często obserwowali zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego trwające bardzo krótko, a więc godzinę lub kilka godzin, wywołane obecnością niedużych ciemnych obiektów (planet) między obserwatorem a dalszym źródłem promieniowania.

Jan Skowron/OGLEWizja artystyczna zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego KMT-2024-BLG-0792/OGLE-2024-BLG-0516, obserwowanego równocześnie z obserwatoriów ziemskich i z satelity Gaia

Zjawisko mikrosoczewkowanie zachodzi, kiedy światło odległej gwiazdy zostaje ugięte i wzmocnione przez grawitację bliższego obiektu, zwanego soczewką. Ponieważ efekt nie zależy od jasności obiektu-soczewki, metoda ta pozwala na wykrywanie ciemnych, nieświecących ciał, czyli nawet gdy sama planeta będąca soczewką nie emituje światła. Czas trwania zjawiska mikrosoczewkowania, które objawia się jako pojaśnienie odległej gwiazdy, zależy generalnie od masy soczewki. W przypadku mas planetarnych jest on bardzo krótki – rzędu zaledwie kilku–kilkunastu godzin.

Dużo małych swobodnych obiektów

W końcu października 2020 r. w czasopiśmie „Astrophysical Journal Letters” ukazał się artykuł badaczy skupionych w OGLE, w którym donosili oni, że udało im się wykryć metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego najmniejszą jak dotąd planetę samotną. Czas pojaśnienia źródła światła wywołany jej obecnością między obserwatorem a dalszym źródłem promieniowania trwał zaledwie 42 min. Mając tę daną i korzystając z dodatkowych informacji, uczeni z OGLE wyliczyli, że odnaleziona planeta ma prawdopodobnie masę mniejszą niż Ziemia. To było spore osiągnięcie, potwierdziło bowiem, że samotne planety w naszej Galaktyce raczej istnieją, i dowiodło, że niektóre z nich mogą być bardzo małe, niewiele większe od Marsa. Obiekt oznaczono symbolem OGLE-2016-BLG-1928. Słowem, stan naszej wiedzy o obiektach typu FFP w końcu 2020 r. był następujący: obiekty FFP raczej istnieją, przy czym te z nich, które posiadają duże masy, wielu Jowiszów, są rzadkie, natomiast mniejszych może być znacznie więcej.

Pierwsza „zważona” planeta swobodna

Teraz przełomowe okazały się prace z maja 2024 r., które zostały opisane w ostatnim wydaniu czasopisma „Science”. Otóż badacze z programu OGLE oraz projektu Gaia Science Alerts europejskiego satelity Gaia donoszą, że udało im się zaobserwować swobodną planetę, a po dokładnym oszacowaniu odległości do niej po raz pierwszy dokładnie określić jej masę. Za pomocą teleskopów koreańskiej sieci KMTNet (w Australii, Południowej Afryce i Chile) oraz zlokalizowanego w Obserwatorium Las Campanas w Chile teleskopu projektu OGLE zarejestrowane zostało krótkotrwałe zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego jasnej gwiazdy w centrum Galaktyki. Otrzymało ono oznaczenie KMT-2024-BLG-0792/OGLE-2024-BLG-0516. Wkrótce po zakończeniu zjawiska okazało się, iż kształt mikrosoczewkowych zmian jasności odpowiada przewidywanym zmianom wywołanym przez soczewkującą planetę swobodną.

Czytaj także: Ogród z widokiem na kosmos, czyli niezwykłe tajemnice Obserwatorium Astronomicznego UW

Analiza danych zaobserwowanego zjawiska mikrosoczewkowania, zebranych z powierzchni Ziemi przez wspomniane teleskopy projektów KMTNet i OGLE, oraz danych satelitarnych z satelity Gaia wykazała, że przebieg zjawiska z obu oddalonych o 2 mln km obserwatoriów był podobny. Jednak zjawisko zarejestrowane przez satelitę Gaia nastąpiło ok. 2 godz. później niż na Ziemi. Pozwoliło to na wyznaczenie precyzyjnej odległości do skupiającej światło odległej gwiazdy soczewki i parametrów zjawiska mikrosoczewkowania, co w konsekwencji umożliwiło bezpośredni precyzyjny pomiar jej masy.

Okazało się, że jest to masa planetarna wynosząca 0,22 masy Jowisza lub 70 mas Ziemi, czyli jest nieco mniejsza niż masa Saturna z naszego Układu Słonecznego. Nie znaleziono też żadnych śladów obecności potencjalnej macierzystej gwiazdy w promieniu ponad 20 jednostek astronomicznych (odległości Ziemia–Słońce) wokół planety. Z ogromnym prawdopodobieństwem można więc przyjąć, iż nowo odkryty obiekt jest niezwiązany z żadną gwiazdą – jest też pierwszą precyzyjnie „zważoną” planetą swobodną.

Czytaj także: Tysiące nowych światów

Komentuje jeden z autorów artykułu zamieszczonego w „Science” dr Przemysław Mróz z projektu OGLE: „Jest to odkrycie nowego rodzaju planet pozasłonecznych – wiemy teraz na pewno, że planety swobodne istnieją. Wszystkie dotychczas odkrywane planety były w układach związanych, czyli planetarnych. Znano kilka kandydatek na planety swobodne, ale tylko kandydatek, których istnienie było trudne do zweryfikowania. Teraz to się zmieniło. Planet swobodnych powinno być bardzo dużo, może nawet więcej niż planet w układach planetarnych, jest to nowy i niezbadany dotychczas element Wszechświata”.

Przemek Berg

Przemek Berg

Dziennikarz naukowy na stałe związany z tygodnikiem „Polityka” (od 1988 r.) i z miesięcznikiem „Wiedza i Życie” (od 2011 r.). Pisze głównie o astronomii, fizyce i astrofizyce. Bliskie mu są także tematy związane ze zmianami klimatu ziemskiego i zagrożeniem wielu gatunków zwierząt. Kocha zwierzęta.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Nauka

  1. Czy AI jest do… bańki? Słychać jęki zawodu, zapala się coraz więcej czerwonych lampek

    Marcin Rotkiewicz

  2. Jak Homo odszedł od Lucy. Czy człowiek tak naprawdę jest tylko „trzecim szympansem”?

    Kasper Kalinowski

  3. (Nie)przewidziany atak zimy. Śnieg i mróz nie znikną. Ale będzie inaczej

    Michał Rolecki

  4. Kolejny krok wstecz. USA zrezygnują ze szczepienia noworodków przeciw WZW B?

    Piotr Rzymski

  5. Jak narodziły się państwa? Może wcale nie z wojny. Nowe badania podsuwają pewne tropy

    Agnieszka Krzemińska

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Kraj

Trump cesarzem lokalnych „trumpków”. Ale 2026 może być rokiem korekty

Donald Trump jest twarzą nowej bucowatej, aroganckiej, handlarskiej Ameryki. Wiele wskazuje na to, że poprawki będą szły w stronę realizmu i rozsądku. Oby! W drugim roku ery Trumpa (2 a.T.) wciąż wszystko jest możliwe – nawet zmiana na lepsze.

Jerzy Baczyński
29.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Fajnie być bluźniercą. Czy duchowość bez religii jest możliwa? Mówi „Polityce” były dominikanin

Rozmowa z Piotrem Augustyniakiem, autorem m.in. książki „Jezus Niechrystus”, o duchowości bez Boga, świętości życia i pielgrzymkach niewierzącego.

Joanna Podgórska
25.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Świat

Chiny budują największy system zapór wodnych na świecie. Mogą być z tego kłopoty

Projekt na Yarlung Tsangpo/Brahmaputrze stanowi poważne wyzwanie inżynieryjne. Nie dość, że warunki są górskie, to jeszcze nikt niczego podobnego nie zbudował, przynajmniej nie w tej skali. To projekt wysokiego ryzyka.

Jędrzej Winiecki
27.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną