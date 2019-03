Dlaczego Boeing i FFA nie zadbały o bezpieczeństwo samolotów?

System MCAS instalowany w nowych boeingach 737 max miał zapobiegać przeciągnięciom samolotu i tym samym zwiększać jego bezpieczeństwo. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że przyczynił się do dwóch katastrof tego modelu, w których w odstępie niecałych pięciu miesięcy zginęło 346 osób.

Boeing zapowiedział już daleko idące zmiany w sposobie działania tego systemu. Producent zaznaczył, że nie ma dowodów na to, że MCAS spowodował którąkolwiek z katastrof, choć równocześnie – powiedział – najwyraźniej „wymaga poprawek”. Mają one umożliwić przywrócenie tego modelu do lotów z pasażerami – obecnie ponad 350 boeingów 737 max na całym świecie, w tym pięć wykorzystywanych przez LOT i dwa przez Enter Aira.

Rozwiązanie problemu z samym MCAS to w tej chwili najpilniejsze zadanie. Ale dużo trudniejsze będzie kolejne, czyli zmodyfikowanie procedur certyfikacji nowych samolotów, aby taki kryzys już się nie powtórzył. Poziom zaufania do amerykańskiej agencji FAA gwałtownie spadł i ciężko będzie go odbudować. Co więcej, na konieczne zmiany w światowym systemie certyfikacji samolotów może po prostu zabraknąć pieniędzy.

Nieudany MCAS

Śledztwa w sprawie katastrof lotniczych rządzą się swoimi prawami. Prowadzą je eksperci odpowiednich agencji, nie politycy, a wyniki są znane często dopiero po kilkunastu miesiącach. Dlatego na formalne potwierdzenie, co spowodowało katastrofy lotu Lion Air 610 w Indonezji 29 października 2018 r. (189 ofiar) i Ethiopian Airlines 302 w Etiopii 10 marca 2019 r. (157 ofiar), trzeba jeszcze poczekać.

Jednak ujawnione już do tej pory dane o przebiegu obydwu lotów oraz nagrania z kokpitu indonezyjskiego samolotu z dużym prawdopodobieństwem wskazują na problemy z systemem MCAS, które doprowadzały do gwałtownych pochyleń boeingów. Nie wiadomo, czy była to jedyna przyczyna katastrof, bo w lotnictwie zwykle mamy do czynienia ze współwystępowaniem wielu zdarzeń; ale wiadomo, że system był niedopracowany i bardzo ryzykowny.

MCAS to nowość w boeingach max, które są wariantem produkowanych od ponad 50 lat samolotów średniego zasięgu 737, najpopularniejszej rodziny samolotów pasażerskich w historii. W dużym uproszczeniu: system miał rozwiązać problem spowodowany przez instalację większych silników, co zwiększyło ryzyko przeciągnięć. W pewnych sytuacjach maxy mogą zwiększać kąt natarcia (czyli kąt „zadarcia nosa”) aż do utraty siły nośnej. Nowy system miał w takich sytuacjach automatycznie zmniejszać kąt natarcia poprzez pochylanie samolotu w dół.

Ujawniono już cały szereg nieprawidłowości związanych zarówno z działaniem systemu, jak i ze szkoleniem i procedurami. Wśród najważniejszych jest niewyobrażalny wręcz fakt, że cały system – który w krytycznej sytuacji mógł przejmować kontrolę nad samolotem – był oparty na jednym czujniku. W lotnictwie standardem jest co najmniej podwajanie systemów. Co więcej, Boeing oferował wyświetlacze informujące o działaniu systemu jako dodatkowo płatne opcje, a informacje o MCAS początkowo nie były nawet uwzględniane w instrukcjach operacyjnych.

Certyfikacja na szybko

Boeing już zapowiedział poprawki do MCAS. Będzie też instalował dodatkowe czujniki i wyświetlacze za darmo, program szkolenia został zmieniony. Jednak rozwiązanie problemu z samym MCAS to mimo wszystko względnie łatwa część.

Za ustalenie przyczyn katastrof odpowiadają niezależne agencje i żaden amerykański polityk nie próbuje przejąć tej roli. Osobną sprawą jest ustalenie, jak system, który w oczywisty sposób był niedopracowany, znalazł się w ponad 350 samolotach, które przez dwa lata zdążyły przewieźć setki tysięcy pasażerów na świecie. Wstępne ustalenia pokazują, jak fatalne są procedury certyfikacyjne.

